16 историй о том, что жизнь бок о бок с соседями — это лотерея с непредсказуемым финалом
Владеть квартирой или дачным участком — это значит заполучить бесплатный билет в цирк, где главными артистами выступают соседи. Иногда их логика способна поставить в тупик даже самых невозмутимых людей. Сложно сдержать улыбку, когда соседка требует ключи от чужой машины просто потому, что та «стоит без дела», или когда невинное жужжание электрической зубной щетки принимают за работу кухонного миксера.
- У нас во дворе извечная борьба за парковочное место. Один сосед постоянно ставил свою колымагу так, что никто выехать нормально не мог. На записки не реагировал. Недавно выхожу — его машина стоит чистая, блестит, а на лобовом стекле огромный плакат: «Лучшему водителю района от тайных фанатов!» и шоколадка. Мужик так растрогался, что теперь паркуется по линеечке, чтобы «имидж не портить». Оказалось, это наши бабушки у подъезда придумали — решили взять его добротой.
- Соседи периодически виртуозно выстукивали по батареям. Мы не придавали этому значения. Однажды к нам в гости пришел папа, а он когда-то работал на телеграфном ключе. Тут снова стук. Папа похихикал. Оказывается, там было целое любовное послание, а именно: «Мой уехал, жду через час». © Светлана С / Dzen
- У моего брата есть сын. Его машина всегда стоит рядом с домом. Тут он уехал в командировку. Вечером стук в дверь. Пришла соседка и выдает: «Дай ключи от машины сына». Брат с женой переглянулись. А она принялась объяснять: «Да мы с мужем решили ездить на ней, чтобы машина без дела не стояла». Нарочно не придумаешь. Конечно, отказали. Она обиделась. Брат с женой спросили, будут ли они ремонтировать ее, если что-то сломается, пока они катаются пусть и на своем бензине. Она ответила, нет, ведь это же не их авто. Схему придумал ее муж, хотя до этого оба казались нормальными. © katerinaerlik
- Пepeexaлa в нoвую квapтиpу. Звукoизoляция ocтaвляeт жeлaть лучшeгo. Heдaвнo пpиxoдит coceдкa и гoвopит: «Зaмуж зa мoeгo cынa пoйдёшь? Я cмoтpю, кaждoe утpo микcep paбoтaeт, будeшь eму cлaдocти пeчь». Ho у мeня дaжe нeт микcepa, я просто чищу зубы электрической зубной щеткой. © Сокровенные истории / VK
- У нас были очень интересные соседи. Все время на ключах экономили. Жили семьей: мама, папа, двое детей. Последний уходящий из дома всегда эту связку заносил к нам, так как дома всегда была бабушка. Однажды бабушка сказала им, что нас весь день не будет дома, пойдем по делам. Соседка так возмутилась, мол, как им теперь быть! Помню, каникулы, я сплю, и в 8 утра звонок в дверь с этими ключами. Так было постоянно. © Юлия Т. / Dzen
Ключи выбрасываются, соседи посылаются - проблема решена. Чего проблему раздувать на пустом месте. Я вот уже несколько лет, как квартиру купил, а не знаю никого из соседей, потому что не хочу
- Мой сосед посадил сливу около забора. Слива выросла. Парочка веток переросла забор на мою сторону. Однажды сосед зашел во двор с каким-то вопросом, и увидел на земле штук 10 упавших спелых слив. Я этим не интересуюсь, фрукты покупаю в магазине, поэтому даже внимания на них не обращала, а он обратил. На следующий день возвращаюсь с работы, а ветки дерева, которые были на мою сторону, аккуратно спилены. А вы говорите, что соседи друг друга угощают. © Lidiya T / ADME
- Переехали мы в новый ЖК. С соседями еще не знакомы, даже не видели никого.
Выходной, 7:30 утра. Кто-то стучится прям так сильно и настойчиво, что я резко соскочила и сразу же побежала к двери. Мало ли что случилось страшное, подумала я, пока бежала. А там стоит парнишка лет 15 со стеклянной бутылкой от подсолнечного масла и выдает: «Можете мне налить литр масла?» Я в ступоре, не понимаю, что происходит. Говорю, что нет и закрываю дверь. Я была в шоке. © _cdrnva_
- Сосед вызвал ко мне полицию только из-за того, что я устроила вечеринку в честь 11-летия сына. И это в субботу, посреди бела дня. Накануне я оставила у их двери записку, предупредив, что из-за праздника может быть немного шумно.
В итоге полицейские приехали, посмеялись над ситуацией и даже подарили сыну свою нашивку на память. © rippytherip / Reddit
- Жили в старом доме, у нас регулярно гудели трубы. Соседка снизу жаловалась так часто, что мы перестали смывать воду в туалете по ночам. Однажды она поднялась к нам и заявила, что у нас сильно скрипит пол и предложила пометить скрипучие места и не наступать на них. Я, будучи подростком, с огромным удовольствием проделывала это в своей спальне, и начинала перепрыгивать эти скрипучие участки с полным отсутствием грации. Она вновь пришла жаловаться, я указала на отмеченные зоны, демонстрируя, что делаю именно то, о чем она просила. Просто в некоторых местах мне приходилось перепрыгивать. И до сих пор я вздрагиваю при мысли о том, чтобы смыть воду ночью. © verybuzzybee / Reddit
- Моей бабушке поставили телефон в конце 80-х. У соседей снизу телефона не было. Так вот, соседская девочка повадилась каждый вечер ходить к бабушке потрещать по телефону со своим любимым мальчиком. Мы до бабушки часами не могли дозвониться! А потом маменька этой девочки потребовала запараллелить бабушкин телефон и в их квартиру. Бабушка отказалась. Как-то я приехала к бабуле, и тут приходит эта девочка потрещать с мальчиком. Вежливо, но доходчиво объяснила, что телефон есть на почте через дорогу, мол, топай туда, а к бабушке дорогу забудь! © Авдотья Чипетушкина / Dzen
- Недавно переехала в новый ЖК. На кухне сломался кран, написала в чат дома. Вызвался подсобить сосед снизу. Помог, в процессе общения сказал, что холостой. Пригласил на ужин, договорились о встрече. Чуть позже, вынося мусор, я увидела его с коляской и женой. © anaitt93
Екатерина Иванова - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали.
- Ко мне периодически дед с 6-го этажа прикапывается, мол, кто такая, я тебя не знаю, и что ты вообще в доме делаешь. Отстает, когда я на него рявкаю, что живу здесь с 1994 года, и его тоже не особо и помню. Пару раз в месяц рявкать приходится.
И еще бонус. У меня еще когда собака была, одна мадам вечно нос кривила и устраивала истерику на почве того, что она с псом в лифте не поедет, потому что ей «воняет». © Екатерина Иванова / ADME
- Каждое утро я занималась по видеоурокам, занятия длились по 30 минут. У соседки снизу случалась ежедневная истерика. Пришлось даже просить управдома, чтобы он ей объяснил: я вообще-то имею право заниматься спортом в собственной квартире. И это были буквально полчаса с минимумом прыжков.
Но больше всего мне нравилось, когда управдом звонил с жалобой на шум, а у меня в квартире стояла почти полная тишина. Старшие дети в школе, младшие спят, а я сижу на диване по-турецки и смотрю телевизор. Звук убавлен, чтобы не разбудить малышей. То есть мои ноги даже пола не касались! Ну откуда там мог быть шум? © brownes_girl / Reddit
- Мы с друзьями (парнем и девушкой) направлялись ко мне в квартиру. Подошли к лифту, а там моя соседка стоит, причем я ее знала в лицо, да и она меня неоднократно видела, учитывая, что я здесь жила с самого детства. Лифт приехал, мы с друзьями зашли. У нас состоялся с ней следующий разговор:
— Знаете, я не езжу с незнакомыми людьми.
— Но я-то тут всю жизнь живу.
— Что-то не узнаю.
Я пожала плечами. А она опять: «Нет, я не поеду». Я сказала, мол, как хотите, и нажала кнопку. Соседка в уже закрывающие двери успела крикнуть: «Вот это воспитание. Могли бы старшим лифт уступить». Мы поржали. Тут, конечно, смешно все, учитывая, что соседка ожидала хорошего воспитания от злоумышленников, за которых она нас сочла. © Богиня ВДНХ / ADME
Богиня ВДНХ - поздравляю Вас желаю 💐 Вашу историю опубликовали.
- Вчера собирался выходить из дома. Уже опаздывал, и все никак не мог найти телефон. Носился по дому, а потом громко ляпнул: «Куда же я этот телефон положил?» И тут сосед за стеной так глухо, как из преисподней выдает: «В ванной посмотри. Там тебе вроде смс пришло». © sergeipd2022
- Сплю дома. Звонит сосед. Просит забрать у курьера доставку цветов для его жены, она сама куда-то вышла. Это был сюрприз для нее. Забираю цветы. Захожу с ними к себе в квартиру и тут земля уплывает из-под ног! На пороге меня встречает моя супруга. Радостно забирает цветы, целует меня и уходит искать вазу. Что мне теперь делать? © sazonau
Подобные ситуации доказывают, что жизнь на одной лестничной клетке может варьироваться от крепкой дружбы до настоящих курьезных противостояний. Но нельзя отрицать, что наличие таких колоритных персонажей поблизости делает наши будни намного ярче и пополняет семейные архивы отличными байками.
А какие отношения с соседями сложились у вас и случались ли в вашем доме истории, достойные экранизации в комедийном жанре?
Комментарии
что делать, что делать. открыть рот и объяснить, кому букет и от кого. если это конструктивно невозможно - рот там зашит, или ещё что, заказать второй такой же букет. за это время написать в мессенджере, что сосед увидел и своей такой же захотел, но сюрпризом, как тебе
Моя соседка снизу пару раз за год вызывает полицию из-за шума в нашей кв, и не потому что у нас вечеринки, музыка и народ, а потому что мы ХОДИМ. Проблема в том, что соседка спать ложится чуть не в восемь вечера, а мы с мужем только в десять с работы возвращаемся, естественно, мы не можем зайти и лечь спать, нам надо поесть, с собакой сходить, сыну-подростку что-то с уроками помочь.... Мы не бегаем по комнатам, спортом дома не занимаемся и даже телевизор не включаем, но уж не ходить мы точно не можем.А она чуть не каждый день бегает к нам и орет, что мы ей спать мешаем, иногда по ее вызову приезжает грустный наряд полиции, выслушивает нас и уходит.И так по кругу😄Просто есть люди, которым в лесу надо жить, а не в многоквартирном доме)