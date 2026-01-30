16 историй о том, что жизнь бок о бок с соседями — это лотерея с непредсказуемым финалом

Моя соседка снизу пару раз за год вызывает полицию из-за шума в нашей кв, и не потому что у нас вечеринки, музыка и народ, а потому что мы ХОДИМ. Проблема в том, что соседка спать ложится чуть не в восемь вечера, а мы с мужем только в десять с работы возвращаемся, естественно, мы не можем зайти и лечь спать, нам надо поесть, с собакой сходить, сыну-подростку что-то с уроками помочь.... Мы не бегаем по комнатам, спортом дома не занимаемся и даже телевизор не включаем, но уж не ходить мы точно не можем.А она чуть не каждый день бегает к нам и орет, что мы ей спать мешаем, иногда по ее вызову приезжает грустный наряд полиции, выслушивает нас и уходит.И так по кругу😄Просто есть люди, которым в лесу надо жить, а не в многоквартирном доме)