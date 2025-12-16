15+ актеров, которые так похожи на наших любимых мультгероев, что экранизацию хочется запустить немедленно
Современное кино все чаще обращается к знакомым нам с детства мультфильмам, превращая их в игровые ремейки. Из-за этого мы невольно начинаем присматриваться к современным актерам: кто из них мог бы органично вписаться в эти знакомые сюжеты? Иногда совпадение оказывается настолько точным, что даже удивляешься — есть артисты, которым роль мультгероя подходит как родная, будто они уже давно должны были встретиться с этим образом на экране.
Любава — Ольга Кузьмина
Яркая мимика и запоминающийся образ Ольги Кузьминой, которую многие впервые увидели в сериале «Кухня», делают ее идеальной кандидаткой на роль Любавы из мультсериала про трех богатырей. Ее природное обаяние создает то самое ощущение мягкости и внутренней стойкости, которое всегда было в этом персонаже. Такая Любава легко перешла бы с рисованной картинки в живое кино — и за ее историей нам хотелось бы понаблюдать.
Снежная королева — Дарья Мороз
Холодная красота и гипнотический взгляд Дарьи Мороз делают ее идеальной кандидаткой на роль Снежной Королевы. В ней есть та самая ледяная отстранённость и внутренняя сила, которые превращают персонажа из сказки в живую легенду. Мы бы точно не пропустили такую экранизацию.
Маша — Ева Смирнова
Ева Смирнова впервые привлекла внимание широкой аудитории участием в популярной детской программе «Лучше всех!», где ее живой характер, природная артистичность и уверенное поведение перед камерой сделали ее настоящей маленькой звездой. В последующие годы она успешно снималась в сериалах и семейных фильмах — от «Вампиров средней полосы» до «Чебурашки». Ее героини всегда отличались живостью, харизмой и энергетикой. Эти качества — непосредственность, искренняя эмоциональность и способность превращать простые сцены в искрометные фрагменты — делают Еву идеальным кандидатом на роль Маши: именно такой актрисе по силам воплотить озорную, любопытную и невероятно активную героиню в кино.
Старуха — Марина Федункив
Марина Федункив — мастер комических ролей, и в образе алчной старухи из классической сказки она могла бы блестяще показать, как жадность портит человека. Смешно, жизненно и поучительно — именно так, как любит зритель.
Алиса — Дарья Мельникова
Дарья Мельникова давно ассоциируется с образом умной, смелой и чрезвычайно живой героини — такой она запомнилась зрителям по «Папиным дочкам». Позже, в других фильмах и сериалах, эти же черта проявлялись вновь: энергию Дарьи невозможно спутать ни с чем. И именно это делает актрису удивительно точным попаданием в роль Алисы Селезневой — девочки, в которой соединяются бесстрашие исследователя, природная доброта и светлая фантазия. В таком кастинге ожила бы та самая атмосфера советской фантастики — живая, искренняя, по-настоящему приключенческая.
Вовка — Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин запомнился зрителям своей легкой, естественной комедийностью и умением играть так, будто озорство у него встроено в ДНК. Кузьма точно знает, как держать энергетический ритм сцены — чуть нахальства, чуть растерянности, и уже смешно. Такой Вовка в живом кино смотрелся бы удивительно органично — ленивый, обаятельный и совершенно неготовый к подвигам.
Кощей Бессмертный — Александр Петров
Александр Петров умеет играть на грани добра и зла, превращая даже отрицательных героев в многослойные образы. Его Кощей Бессмертный был бы не просто злодеем, а трагической фигурой с харизмой и глубиной. Такая интерпретация точно заслуживает большого экрана.
Царица — Ольга Медынич
Ольгу Медынич зрители знают по ярким ролям в «Вампирах средней полосы» и «Заколдованном участке» — там она показала и холодную собранность, и умение держать напряжение сцены без лишних жестов. В ее взгляде легко появляется та самая ледяная отстраненность и внутренняя сила, благодаря которым Царица из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» перестала бы быть плоским злодеем и стала бы живым персонажем. Медынич могла бы сыграть эту роль так, что и красота, и опасность, и царское достоинство сочетались бы в одном образе.
Карлик Нос — Юрий Чурсин
Юрий Чурсин — актер, которого легко запомнить по ярким и необычным ролям в «Изображая жертву», «Трех мушкетерах» и недавней «Этерне». Он умеет создавать образ так, чтобы в нём одновременно чувствовались и характер, и внутренняя уязвимость. Именно поэтому Чурсин идеально подходит на роль Карлика Носа: он способен сыграть героя не гротескным и смешным, а объемным — с болью, иронией и той нежной печалью, без которой эта сказка просто не работает. Такой Карлик Нос получился бы живым и очень запоминающимся.
Шамаханская царица — Адель Шайхитдинова
Адель Шайхитдинова из Башкирии стала необычайно популярна благодаря завирусившейся песне «Homay». Яркая и прекрасная Адель — отличный кандидат на роль Шамаханской царицы в серии мульфильмов про трех богатырей. Мы бы с удовольствием пошли в кино, где бы снялась эта талантливая девушка.
Золушка — Светлана Иванова
Золушка в анимационной версии 1979 года — словно соткана из воздуха: хрупкая, нежная, с большими печальными глазами. Среди современных актрис ближе всего к этой героине, на наш взгляд, стоит Светлана Иванова. Утонченная внешность и трогательная манера игры делают ее идеальной кандидаткой на роль сказочной героини. В сериале «Одна ночь любви» она воплощает образ доброй и нежной девушки.
Король — Вениамин Смехов
Вениамину Смехову прекрасно удалась роль благородного аристократа, что мы видим по «Мушкетерам». Поэтому и роль короля в «Золушке» можно доверить ему.
Принц — Данила Козловский
Фильм «Академия вампиров» появился после «Сумерек», в 2014 году, но такого успеха не имел. В роли Дмитрия Беликова — возлюбленного главной героини — там снимался Данила Козловский Его персонаж мужественный и обаятельный. Согласитесь, что с этого ракурса Данила попадает в образ принца из мультфильма.
Забава — Валентина Ляпина
Забава — племянница Князя в «Трех богатырях». Было бы действительно здорово, если бы талантливый режиссер взялся за эту мультипликацию. И посмотрите, как хорошо Валентина Ляпина смотрится в народном костюме!
Кощей — Дмитрий Чеботарев
«Кощей. Начало» стартовал не так ярко, как «Богатыри», но собрал своих поклонников. Здесь главный герой борется с Белым призраком. Он молод, силен, красив, бессмертен, а еще водит байк. И зовут его Кощей. Предлагаем на его роль Дмитрия Чеботарева, известного по «Майору Грому» и «Вампирам средней полосы».
Мюнхаузен — Сергей Сергеев
По «Мюнхаузену» снят старый фильм, но технологии ушли далеко вперед, мы не против еще одной экранизации. А харизматичного приключенца вполне под силу воплотить на экране Сергею Сергееву («Невский», «Казачок», «Холоп 2»).
Иван Царевич — Антон Шагин
Антон Шагин умеет быть одновременно искренним и сказочным, а его добрый взгляд — как у настоящего русского героя. Иван Царевич в его исполнении был бы обаятельным, чуть растерянным, но очень смелым — именно таким, каким мы его любим.
