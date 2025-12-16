15+ актеров, которые так похожи на наших любимых мультгероев, что экранизацию хочется запустить немедленно

Современное кино все чаще обращается к знакомым нам с детства мультфильмам, превращая их в игровые ремейки. Из-за этого мы невольно начинаем присматриваться к современным актерам: кто из них мог бы органично вписаться в эти знакомые сюжеты? Иногда совпадение оказывается настолько точным, что даже удивляешься — есть артисты, которым роль мультгероя подходит как родная, будто они уже давно должны были встретиться с этим образом на экране.