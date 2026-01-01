Никакого сложного грима не вижу - все характерные черты Феникса (кстати сказать, замечательного актера) сохранены, даже шрам не замазали.
17 актеров, которых изменили так, что их, наверное, не узнали ни родители, ни собственный агент
Только представьте, что вас гримируют по несколько часов каждый день, а потом после этого нужно еще несколько часов сниматься, порой повторяя один дубль из раза в раз. А вот Николасу Кейджу, Юре Борисову, Евгению Цыганову, Майклу Китону и другим известным актерам и представлять не надо: за время съемок они прошли циклы преображения не по одному разу. Мы собрали 17 актеров, которые пошли на невероятные жертвы ради роли и изменились до неузнаваемости.
Николас Кейдж
Николас Кейдж известен по множеству ролей в различных жанрах, включая драматические фильмы. Среди известных: «Покидая Лас-Вегас», «Сокровище нации», «Призрачный гонщик» и многие другие. О гримировке в фильмах он, конечно, знает не понаслышке.
Так, например, в фильме «Собиратель душ» по сценарию его лицо испортила пластическая операция, и глядя на героя, сомнения не возникает. По 2,5 часа перед каждой сменой актер сидел на гриме, где ему наклеивали силиконовые накладки и делали прическу.
Юра Борисов
Юра Борисов получил широкую известность после выхода «Пророка» и «Аноры». Но в этих фильмах грим для ролей был не особо нужен, в отличие от картины «Сто лет тому вперед», где актер сыграл Глота. У него был полноценный пластический грим. Задача перед гримерами стояла сложная: нужно было воссоздать с нуля инопланетный облик, и это, надо сказать, получилось. Чтобы Юра был узнаваем в образе Глота, сначала был сделан полный 3D-скан актера, и прямо на скане создавался дизайн этого существа. Пластический грим для Борисова занимал более 4 часов каждый день.
Майкл Китон
При сравнении ролей Майкла Китона в картинах «Бердмен» и «Битлджус» так сразу и не догадаешься, что этот один и тот же актер, если его не знаешь, а это значит, что гримеры постарались на славу. Они настолько хорошо сделали cвою работу, что кино получило премию «Оскар» за лучший грим.
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов — широко известный актер, который не нуждается в представлении. Его мы знаем по фильмам «Мастер и Маргарита», «Прогулка», «Питер FM» и другим. В 2025 году зритель увидел его в фильме «Батя 2. Дед», где актер сыграл пожилого мужчину. Узнать Евгения в этой картине не так-то просто. Над гримом актера работали сразу шесть человек, уделяя внимание не только лицу, но и шее и рукам, каждую смену превращение актера в деда занимало по 2,5 часа.
Хоакин Феникс
Всемирную известность и любовь зрителей Хоакин Феникс получил после фильма «Гладиатор», там он сыграл Коммода. Актер известен своими разноплановыми ролями, а в 2023 году он порадовал зрителей своей игрой и новым перевоплощением в фильме «Наполеон».
Михаил Боярский
В мюзикле по мотивам народных сказок Михаил Боярский сыграл одну из своих первых крупных ролей в кино: на момент выхода картины ему было всего 26 лет. Он появился в образе поющего кота Матвея. Для роли ему раскрасили лицо и приклеили усы с бровями.
Тахар Рахим
Французский актер Тахар Рахим известен по фильму «Пророк». Но роль в сериале «Змей» стала одним из сложных испытаний в его карьере. В гриме он стал практически неузнаваем. Ему пришлось начисто побрить лицо, примерить стрижку в стиле 70-х, ну и, конечно, не обошлось без лицевых накладок.
Эрик Бана
Австралийский актер Эрик Бана играл злодея Нерона в научно-фантастическом фильме «Звездный путь», который высоко оценили кинокритики. Актер выглядел так, что его не узнал собственный агент на съемочной площадке.
Сьюзан Сарандон
Одна из знаменитых актрис Голливуда, Сьюзан Сарандон не боится пробовать себя в разных образах. Она может сыграть и именитую кинозвезду («Вражда»), и злую колдунью («Зачарованная»).
Ирина Горбачева
Эту актрису зритель привык видеть в кино без всякого фантазийного грима и чаще в каких-то драматических фильмах, но в последние годы она играет работы, которые раньше казались для нее не самыми характерными. Так, например, ее можно было увидеть в «Бременских музыкантах», в «Алисе в стране чудес» и в «Огниве». В последнем Горбачева предстала в необычном образе. Она сыграла сразу двух птиц — Гамаюна и Алконоста. Для роли актрисе сделали ярки грим и костюмы из пестрых перьев и пайеток.
Аль Пачино
Актер обладает истинным талантом перевоплощения. Яркий тому пример — образ Большого Каприса в фильме «Дик Трейси».
Ольга Бузова
Все, кто знают Ольгу Бузову, в основном знакомы с ней, как с ведущей различных шоу, но иногда она появляется и в кино. Так, в 2024 она появилась в праздничном проекте «Иван Васильевич меняет все». Там она сыграла жену Ивана Васильевича, колоритную Ульяну Андреевну. В таком образе поклонники увидели ведущую, наверное, впервые.
Том Хэнкс
Многие знают Тома Хэнкса по его роли в фильме «Форрест Гамп». А мы хотим показать вам, как изменился актер в картине «Изгой». Хэнксу пришлось брать годовой перерыв в съемках, чтобы похудеть примерно на 20 килограмм, а также отрастить волосы и бороду.
Гэри Олдмен
Британский актер прославился благодаря своей способности вживаться в любую роль и неподражаемой актерской игре. Мы сравнили, насколько по-разному он выглядит в фильмах «Сид и Нэнси» и «Трасса 60».
Джеймс Макэвой
Джеймса Макэвоя можно назвать настоящим мастером перевоплощений. Актер выглядит как 2 разных человека в телесериале «Темные начала» и фильме «Сплит».
Джонни Депп
У Джонни Деппа было немало эксцентричных образов, и сложно выбрать, где он перевоплотился лучше. В новом фильме «Фаворитка» актер предстанет в роли короля Людовика XV. И мы не можем дождаться, чтобы увидеть его на экране.
Бен Кингсли
Бен Кингсли сыграл махатму Ганди в фильме 1982 года «Ганди». Чтобы он был больше похож на знаменитого индийца, актера загримировали до неузнаваемости. Именно это перевоплощение принесло Бену Кингсли славу в начале его кинокарьеры.
