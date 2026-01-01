17 актеров, которых изменили так, что их, наверное, не узнали ни родители, ни собственный агент

Юра Борисов получил широкую известность после выхода «Пророка» и «Аноры». Но в этих фильмах грим для ролей был не особо нужен, в отличие от картины «Сто лет тому вперед», где актер сыграл Глота. У него был полноценный пластический грим. Задача перед гримерами стояла сложная: нужно было воссоздать с нуля инопланетный облик, и это, надо сказать, получилось. Чтобы Юра был узнаваем в образе Глота, сначала был сделан полный 3D-скан актера, и прямо на скане создавался дизайн этого существа. Пластический грим для Борисова занимал более 4 часов каждый день.