Мы представили, как выглядели герои «Мастера и Маргариты» строго по описанию Булгакова
Экранизации любимых книг часто критикуют: сложно смириться с тем, что у режиссера свое видение персонажей. Особенно это касается знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков описал героев так живо, что у каждого читателя сложилось собственное представление о них. Мы решили сравнить образы из разных экранизаций и описания из романа. Последние для нас проиллюстрировал искусственный интеллект. Смотрите сами, какой вам ближе.
Маргарита
Булгаков описывал Маргариту, как красивую женщину, в глазах которой «всегда горел какой-то непонятный огонечек». Когда она обратилась в ведьму с помощью крема, глаза ее «зазеленели», парикмахерская завивка развилась, выщипанные брови стали гуще, а щеки «налились ровным розовым цветом».
Мастер
Мастер описан в романе как темноволосый 38-летний мужчина со встревоженными глазами и «со свешивающимся на лоб клоком волос». Многие исследователи полагают, что этот персонаж имеет сходство с самим писателем.
Воланд
Мне больше всего нравился Гафт. Очень хорош был Авилов. Но читая книгу я представляла себе Воланда вообще другим. Ни у кого пока в экранизациях не было, ближе всего пожалуй Ожогин в мюзикле
Upd: ещё мне всегда казалось что Янковский был бы впечатляющим Воландом
Внешность Воланда в книге упоминается неоднократно. Он был высоким брюнетом, носил дорогой серый костюм и лихо заломленный на ухо берет, на вид ему можно было дать лет сорок с лишним. Отдельно описываются глаза мессира: «правый с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый — пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней». А кожу Воланда «как будто бы навеки сжег загар».
Азазелло
Азазелло представлен в романе как пламенно-рыжий человек маленького роста, «в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме... и с котелком на голове. Галстук... яркий. ... Из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость».
Коровьев
У Локшина Коровьев гибрид Пеннивайза и Вилли Вонка, а тот, который обозначен "у автора" вполне похож
А вот как описана внешность Коровьева-Фагота: «на маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый пиджачок», «ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая». Также упомянуто, что бывший регент носил пенсне и маленькие «усики-перышки».
Бегемот
Иишный конечно интереснее всех. А ещё мне очень нравился Бегемот из издания которое в музее Булгакова продавалось. Ух там такие фотоиллюстрации!
Один из любимейших персонажей «Мастера и Маргариты» — кот Бегемот, описан в книге так: «громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами».
Берлиоз
Ну дальше можно и не комментировать, схема ясна, просто чутка подредактировали актеров снимавшихся у Локшина.
Председатель правления МАССОЛИТа Михаил Александрович Берлиоз в романе совсем не похож на свои кинообразы: он носил серый костюм, был «маленького роста, упитан и лыс... а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе».
Иван Бездомный
Поэт Иван Бездомный в кино выглядит старше, чем в романе: там ему всего 23 года. Булгаков пишет, что это «плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке... в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках».
Понтий Пилат
О внешнем облике Понтия Пилата из текста судить довольно сложно. Кроме знаменитого «белого плаща с кровавым подбоем», прокуратора Иудеи отличали желтоватые кожа и зубы, «воспаленные» глаза, и то, что он уже начал лысеть.
Гелла
А чего "у автора" она такая жизнерадостная и позитивная? Ведьма же она, должна смуту страх и ужас наводить, а не желание с ней мультики смотреть 🤣
Образ ведьмы и вампирши Геллы писатель почти полностью оставил на волю нашего воображения, но из романа доподлинно известно, что у Геллы были рыжие волосы и «с зеленью глаза».
У Локшина ближе всего переданы персонажы и сам фильм по сути ближе к замыслу ромна. У Бртко просто экранизация текста и актеры староваты на некоторые позиции. А Маргарита неудачный выбор совершенно было ясно сразу как вышел сериал..