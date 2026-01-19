Мы представили, как выглядели герои «Мастера и Маргариты» строго по описанию Булгакова

Экранизации любимых книг часто критикуют: сложно смириться с тем, что у режиссера свое видение персонажей. Особенно это касается знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков описал героев так живо, что у каждого читателя сложилось собственное представление о них. Мы решили сравнить образы из разных экранизаций и описания из романа. Последние для нас проиллюстрировал искусственный интеллект. Смотрите сами, какой вам ближе.