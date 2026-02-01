О, как знакомо. Мне всё время предлагают «подкорректировать» брови. 😁
15+ жизненных комиксов о походах в салоны красоты, в которых каждая узнает себя
Порой кажется, что каждый визит в салон красоты — это маленькое приключение. То маникюр не тот сделают, то прямо посреди стрижки станет жаль свои длинные волосы. Впрочем, мастерам тоже скучать не приходится. К ним регулярно заглядывают клиентки со своим видением прекрасного — одна попросит сделать ногти в цвет сумочки, а другая слопает все конфеты из вазочки на стойке администратора.
В некоторых салонах предлагают услуги так, что от них бывает непросто отказаться
Интересно, у вас бывали случаи, когда показываешь мастеру пример, а он упорно делает что-то свое?
Некоторые посетительницы салонов могут забыть, что угощение в вазочке предназначено не только для них
Это проблемы салона. Жалко - не выкладывайте. Хотя сама я ничего там не ем.
Как же здорово, когда находится мастер, способный войти в положение и быстро исправить чужую работу. Особенно перед важным событием в жизни
Вспомнила, как меня накрасили на свадьбу. Боевой раскрас во всех смыслах этого выражения.
Бывает немного обидно, когда парикмахер отказывается стричь так, как нам хочется. Но в итоге мастер чаще всего оказывается прав
Если ваши ногти сфотографировали после маникюра, это не значит, что они попадут в раздел портфолио «идеальная работа»
Девушки с длинными волосами наверняка уже попадали в такую ситуацию в парикмахерской
Головная боль многих парикмахеров — клиенты в одежде с капюшоном
Иногда во время коррекции бровей чувствуешь себя настоящей супергероиней
Выбор стрижки — дело непростое. Каждый раз кажется, что можно было сделать и получше
Найти своего мастера — большая удача
Бывшие шатенки и брюнетки, кардинально изменившие цвет волос, часто узнают много нового об уходе за локонами
Хорошо, когда к мастеру можно прийти с абсолютно любым запросом. И вас поймут
Наращивание ресниц — довольно долгий процесс. Как же тут не вздремнуть?
Ощущение, что мастер во время депиляции говорит, что осталось чуть-чуть, только для того, чтобы мы не сбежали в процессе
Ох уж, эти непрошенные советчики. Иногда они могут возникнуть за спиной даже во время стрижки или маникюра
Хоть кому-то что-то советовал кто-то посторонний во время этого процесса?😁слабо представляю такую ситуацию 🤷♀️
Спорим, что и у вас после очередного похода к парикмахеру или мастеру маникюра найдется несколько свежих историй. Не держите их в себе, делитесь в комментариях.
Есть еще свободная минутка? Тогда вы как раз успеете пролистать 18 комиксов о том, что происходит, когда идешь в магазин «только за хлебушком».