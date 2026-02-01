15+ жизненных комиксов о походах в салоны красоты, в которых каждая узнает себя

Порой кажется, что каждый визит в салон красоты — это маленькое приключение. То маникюр не тот сделают, то прямо посреди стрижки станет жаль свои длинные волосы. Впрочем, мастерам тоже скучать не приходится. К ним регулярно заглядывают клиентки со своим видением прекрасного — одна попросит сделать ногти в цвет сумочки, а другая слопает все конфеты из вазочки на стойке администратора.

В некоторых салонах предлагают услуги так, что от них бывает непросто отказаться

Bisquit 19 минут назад О, как знакомо. Мне всё время предлагают «подкорректировать» брови. 😁 - - Ответить

Интересно, у вас бывали случаи, когда показываешь мастеру пример, а он упорно делает что-то свое?

Некоторые посетительницы салонов могут забыть, что угощение в вазочке предназначено не только для них

анна августина 6 часов назад Это проблемы салона. Жалко - не выкладывайте. Хотя сама я ничего там не ем. - - Ответить

Как же здорово, когда находится мастер, способный войти в положение и быстро исправить чужую работу. Особенно перед важным событием в жизни

Bisquit 18 минут назад Вспомнила, как меня накрасили на свадьбу. Боевой раскрас во всех смыслах этого выражения. - - Ответить

Бывает немного обидно, когда парикмахер отказывается стричь так, как нам хочется. Но в итоге мастер чаще всего оказывается прав

Если ваши ногти сфотографировали после маникюра, это не значит, что они попадут в раздел портфолио «идеальная работа»

Девушки с длинными волосами наверняка уже попадали в такую ситуацию в парикмахерской

Головная боль многих парикмахеров — клиенты в одежде с капюшоном

Иногда во время коррекции бровей чувствуешь себя настоящей супергероиней

Выбор стрижки — дело непростое. Каждый раз кажется, что можно было сделать и получше

анна августина 5 часов назад Вместо салона барышне стоить потратить деньги на психолога - - Ответить

Найти своего мастера — большая удача

Bisquit 16 минут назад Это во всех сферах жизни так. ) - - Ответить

Бывшие шатенки и брюнетки, кардинально изменившие цвет волос, часто узнают много нового об уходе за локонами

Bisquit 15 минут назад О да. Платиновая азиатка — это необычно, но очень утомительно. - - Ответить

Хорошо, когда к мастеру можно прийти с абсолютно любым запросом. И вас поймут

Наращивание ресниц — довольно долгий процесс. Как же тут не вздремнуть?

Ощущение, что мастер во время депиляции говорит, что осталось чуть-чуть, только для того, чтобы мы не сбежали в процессе

Ох уж, эти непрошенные советчики. Иногда они могут возникнуть за спиной даже во время стрижки или маникюра

Нина С 16 минут назад Хоть кому-то что-то советовал кто-то посторонний во время этого процесса?😁слабо представляю такую ситуацию 🤷‍♀️ - - Ответить

Спорим, что и у вас после очередного похода к парикмахеру или мастеру маникюра найдется несколько свежих историй. Не держите их в себе, делитесь в комментариях.