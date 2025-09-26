12 раз, когда костюмеры исторических фильмов, кажется, прогуливали уроки истории

Историческое кино ценится, прежде всего, за возможность совершить быстрое и легкое путешествие во времени. Но иногда даже оно оказывается более похоже на фэнтези. Немудрено, что в угоду модным веяниям Клеопатра вдруг начинает вышагивать перед камерой на высоких лабутенах, а в эпоху Возрождения на платьях вдруг появляются молнии, до изобретения которых еще сотня с лишним лет.

«Королева Марго» (1994)

Бюджет на костюмы фильма был скудным. Так что дорогие шелка там решено было заменить на хлопок. Отделки и кружев оставили по минимуму. Да и рюши крахмалили слабовато для тех времен, из-за чего они существенно теряли форму.

«Титаник» (1997)

Костюмы в «Титанике» славятся своей исторической достоверностью в деталях, материалах и цветах. Однако создатели сознательно пошли на некоторые допущения ради художественных задач.

Яркий тому пример — сцена, где мать зашнуровывает Роуз в корсет. Хотя к 1912 году корсеты уже эволюционировали в сторону более мягких и удобных форм, в фильме был выбран более архаичный и жесткий вариант. Это решение служит двум целям: эстетическому эффекту и символическому противопоставлению старых викторианских порядков новым, свободным веяниям эпохи.

Светлана БМВ
20 часов назад

Бедные женщины. Так утягивали корсеты для тонкой талии, что наверное дышать нормально не могли.

Тем не менее, даже в рамках моды того времени корсет Роуз является скорее художественной метафорой, чем точной реконструкцией. Реалии 1912 года — это более длинные корсеты, которые мягко ниспадали на бедра и формировали «голубиный» силуэт, а не агрессивно приподнимали грудь.

Судя по всему, костюмеры просто выбрали узнаваемый «викторианский» образ, который был максимально понятен зрителю. Это был осознанный компромисс: пожертвовать исторической точностью ради мощного визуального образа, который выигрышно смотрелся в кадре.

«Влюбленный Шекспир» (1998)

Несомненно, Шекспир — личность загадочная, и мало кто может с достоверностью сказать, как выглядел знаменитый поэт на самом деле. Но в фильме «Влюбленный Шекспир» костюмеры явно зашли слишком далеко, заставив главного героя бегать с распахнутым камзолом, из-под которого во всей красе виднеется нижнее белье.

В те времена это было равносильно тому, как если бы кто не застегнул ширинку в наши дни. Впрочем, Том Харди в исторической драме «Королева-девственница» (2005) бегал ровно в таком же виде. Равно как и Руфус Сьюэлл в «Опасной красоте» (1998). Как ни крути, у Голливуда свое видение исторической красоты.

«Гладиатор» (2000)

В оскароносном фильме Луцилла и Максимус носят отороченные мехом плащи в сценах, действие которых происходит в лесах Германии. И вроде бы логика понятна — в тех краях банально должно быть холоднее, чем на римской родине. Однако в античном мире все было несколько иначе.

Ношение меха тогда считалось прерогативой именно неотесанных варваров, с которыми так боролись римляне. Так что крайне маловероятно, что дочь императора или высокопоставленный римский полководец могли бы когда-либо напялить на себя нечто подобное.

«Разум и чувства» (1995)

Фильм был основан на одноименном романе Джейн Остин 1811 года. И да, несомненно, и в начале 19-го века уже существовали подгузники. Только сделаны они были из ткани и полотенец. В фильме же режиссер и костюмеры решили, что это не столь уж значимая деталь, и использовали вполне себе современные материалы.

«Юлий Цезарь» (1953)

Первый современный бюстгальтер был создан во Франции Эрмини Кадоль в 1889 году. С годами его форма эволюционировала, но в 50-е годы была распространена именно «заостренная» версия. Вот как раз один из таких мы и наблюдаем на девушках в фильме.

С самим бюстгальтером проблем нет. Проблема лишь в том, что действие фильма разворачивается в 44 году до нашей эры — за 1900 лет до изобретения современных бюстгальтеров.

«The Doors» (1991)

В биографическом фильме о вокалисте рок-группы 1960-х годов Джиме Моррисоне главный герой щеголяет в очках Ray-Ban. Выглядит, конечно, очень круто, только подобные аксессуары выпускались уже гораздо позже, в 80-х.

«Гордость и предубеждение» (2005)

G F
21 час назад

Эта леди вообще ни в чем не вписывается в нормы того времени) как будто бунтующего современного подростка закинули в эпоху регентства)

Классический роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» был опубликован в 1813 году. В голливудской экранизации Лиззи носит резиновые сапоги-веллингтоны. И все бы ничего, только их стали выпускать 40 годами позже.

«Авиатор» (2004)

В одном из кадров Роберт Гросс появляется в тонких очках без оправы, что выглядит слишком современно для 1920-х годов. В те годы наиболее характерными были небольшие круглые стекла в металлической оправе.

«Робин Гуд: Принц воров» (1991)

Робин Гуд появился в английском фольклоре, литературе и балладах еще в 1377 году. В фильме с Кевином Костнером и Морганом Фриманом Робин пользуется телескопом. Это устройство было изобретено только в 17 веке.

«Амадей» (1984)

Во многих нарядах на протяжении всего фильма то тут, то там появляются молнии. Очень удобное приспособление. Вот только сами застежки были изобретены лишь через 120 лет после смерти великого композитора.

«Война и мир» (2016)

Как думаете, встречаются ли платья с открытой спиной во времена Наташи Ростовой? Режиссер и костюмеры нашумевшего сериала считают, что да. И, к сожалению, этим дело не ограничилось. Они оголили плечи многих героинь и создали асимметричные платья, которые скорее более свойственны современным веяниям, нежели моде 19-го века.

В конечном счете, костюмы в историческом кино — это всегда диалог между двумя эпохами: той, что показывают, и той, в которой живут создатели фильма. И в этом нет преступления; это просто напоминание о том, что прошлое мы всегда видим через призму настоящего.

