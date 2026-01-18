Годы им к лицу: мы посмотрели, как выглядели бы любимые сказочные персонажи в почтенном возрасте
«Чародеи», «Морозко», «Снежная королева» и другие новогодние сказки уже давно стали классикой, которую приятно пересматривать не только зимой. Герои кажутся нам чуть ли не родными, и мы уже и представить себе не можем, чтобы они выглядели как-то по-другому. Но вам захотелось пофантазировать и представить, какими бы они были, если бы сохранили все то же сказочное обаяние, но стали старше и мудрее.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Баба Яга, «Новогодние приключения Маши и Вити»
Снегурочка, «Новогодние приключения Маши и Вити»
Падчерица, «Двенадцать месяцев»
В мехах должна быть падчерица, ей же братья-месяцы благоволят. А это овдовевшая Козетта или Сонечка Мармеладова, хотя у последней конец должен быть как у Христи из Гулящей.
Дочка, «Двенадцать месяцев»
Алена Санина, «Чародеи»
Иван Пухов, «Чародеи»
Шемаханская Кира Анатольевна, «Чародеи»
Марфушка, «Морозко»
Настенька, «Морозко»
Иван, «Морозко»
Царевна-лебедь, «Сказка о царе Салтане»
Повариха, «Сказка о царе Салтане»
Царь Салтан, «Сказка о царе Салтане»
И пусть глазки не подкрашены, но красавец, года не старят, года крася т !!!
Снежная королева, «Снежная королева»
Снегурочка, «Снегурочка»
Лель, «Снегурочка»
Комментарии
Ерундой занимаетесь. Второй вариант- они же, только в детском саду. Третий вариант - они же, только в школе. Дешев
ое самоутверждение.