Годы им к лицу: мы посмотрели, как выглядели бы любимые сказочные персонажи в почтенном возрасте

«Чародеи», «Морозко», «Снежная королева» и другие новогодние сказки уже давно стали классикой, которую приятно пересматривать не только зимой. Герои кажутся нам чуть ли не родными, и мы уже и представить себе не можем, чтобы они выглядели как-то по-другому. Но вам захотелось пофантазировать и представить, какими бы они были, если бы сохранили все то же сказочное обаяние, но стали старше и мудрее.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Баба Яга, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Снегурочка, «Новогодние приключения Маши и Вити»

Падчерица, «Двенадцать месяцев»

Каргусик
13 часов назад

В мехах должна быть падчерица, ей же братья-месяцы благоволят. А это овдовевшая Козетта или Сонечка Мармеладова, хотя у последней конец должен быть как у Христи из Гулящей.

Дочка, «Двенадцать месяцев»

Алена Санина, «Чародеи»

Иван Пухов, «Чародеи»

Шемаханская Кира Анатольевна, «Чародеи»

Марфушка, «Морозко»

Настенька, «Морозко»

Иван, «Морозко»

Царевна-лебедь, «Сказка о царе Салтане»

Повариха, «Сказка о царе Салтане»

Царь Салтан, «Сказка о царе Салтане»

Снежная королева, «Снежная королева»

Снегурочка, «Снегурочка»

Лель, «Снегурочка»

Arthur Mailyan
5 часов назад

Ерундой занимаетесь. Второй вариант- они же, только в детском саду. Третий вариант - они же, только в школе. Дешев
ое самоутверждение.

