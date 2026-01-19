15 историй о том, почему влиться в новый коллектив — это всегда квест

Помните то неловкое чувство, когда заходите на кухню в новом офисе — и все замолкают? Или когда в рабочем чате все смеются над шуткой, смысл которой понятен только «старичкам»? Мы собрали 15 историй от людей, которые на личном опыте убедились: испытательный срок — это не столько про KPI, сколько про умение выжить в новом коллективе и не сойти с ума.