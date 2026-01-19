15 историй о том, почему влиться в новый коллектив — это всегда квест
Истории
7 часов назад
Помните то неловкое чувство, когда заходите на кухню в новом офисе — и все замолкают? Или когда в рабочем чате все смеются над шуткой, смысл которой понятен только «старичкам»? Мы собрали 15 историй от людей, которые на личном опыте убедились: испытательный срок — это не столько про KPI, сколько про умение выжить в новом коллективе и не сойти с ума.
- С первого дня на новом месте на моем столе начали появляться цветы и конфеты. Коллеги хихикали: «Ну, ты даешь, сразу фаната завела!». Я все гадала, что за загадочный поклонник. Решила подстеречь дарителя и пришла на час раньше. Дверь открылась, и в кабинет зашла молодая девчонка из бухгалтерии. Она призналась, что просто хотела, чтобы новенькая чувствовала себя комфортно, потому что ее саму 3 года назад встретили очень холодно.
- На новой работе сдружилась со странным коллегой. В рабочее время он был дружелюбен, но после 6 вечера «превращался в тыкву». В 7 утра вновь становился добряком. Проработала я там полгода. Узнала, что этот кадр следил за мной по поручению нашего начальника. Наблюдал, чтобы я нормально работала и чтобы никакие корпоративные тайны никому не рассказывала. В общем, коллега оказался не другом, а «глазами» начальника. © Карамель / VK
- В мою первую пятницу ко мне подошла главбух и прошептала: «У нас традиция: скидываемся на новый кактус для шефа. С тебя 500 рублей». Весь день я промучилась. С одной стороны — бред какой-то, с другой — я новенькая, вдруг у них тут культ кактусов? Но когда она пришла за деньгами во второй раз, я решила пойти ва-банк. На вечерней планерке я дождалась паузы и серьезно спросила директора: «Александр Игоревич, я насчет кактуса. Вам какой сорт больше нравится — с длинными иголками или цветущий? А то не хочется ошибиться с подарком». Шеф на секунду завис, а потом кабинет взорвался от хохота. Оказалось, это их классический «тест на критическое мышление» для новичков. Никаких кактусов они не покупали, а просто смотрели: решится человек уточнить странную информацию или будет молча платить. Меня сразу признали своей за смелость.
- Никому не желаю работать в токсичной компании. На своей шкуре испытала весь "кайф". Это было маркетинговое агентство, я работала там 2 месяца копирайтером. Атмосфера была не очень, но мне нужна была эта работа, потому я не стала крутить носом. В той компании был служебный роман между дизайнером и редактором. Проблема в том, что редактор оказался тем еще Дон Жуаном и ухаживал за мной тоже. Я старалась холодно, но вежливо ему отвечать, потому что была там новенькой. Мне не хотелось, чтобы меня сразу невзлюбили. Но дизайнер не оценила моих усилий, она очень ревновала своего милого. Так сильно, что пожаловалась на меня начальству. Она там на тот момент работала уже 5 лет, так что меня без лишних церемоний уволили. Теперь никому не рекомендую туда устраиваться. © Палата №6 / VK
- В первый же рабочий день я отправляла серьезный отчет строгому руководителю отдела. В конце хотела вежливо дописать: "С уважением, Анна". Но то ли я разволновалась, то ли Т9 сработал на опережение, и в рабочий чат улетело: "С обожанием, Анна".
Я заметила это, только когда коллеги из отдела начали тихо хихикать. Попыталась исправить, но следом отправила еще более нелепое: "Целую, Анна". Я была готова провалиться сквозь землю. Весь офис замер в ожидании реакции босса. Он молчал минут десять, а потом ответил: "Анна, я, конечно, знал, что у нас классный коллектив, но к такому стремительному развитию отношений не готов. Давайте начнем с правок в отчете". Смеялись все, включая меня. Напряжение исчезло, и я мгновенно стала "своей".
- Устроилась на работу. Начальница то цепляется ко мне, то становится чересчур доброжелательной. Недавно выяснила причину странного поведения и выпала в осадок, но одновременно с этим все встало на свои места. Оказалось, она встречается с моим дядей. © Подслушано / Ideer
- Устраивалась на новую работу. Собеседование проводил начальник. Он глянул на мое выполненное тестовое задание и сказал: «Все, ты нам подходишь, Лера». Я его поправила, что меня зовут Вера. Шеф извинился, пообещал запомнить. Вышла на работу с понедельника, а он снова представил меня сотрудникам как Леру. Уже не стала исправлять. Но потом подошла бухгалтерша и удивилась, что в документах я не Лера. Короче, сказала им, что я и Лера, и Вера, пусть называют, как удобно. А то весь офис путается. С тех пор у меня два имени. © Не все поймут / VK
- Подруга устроилась в офис. Коллега сказал, что у них принято задерживаться, иначе не уважаешь коллектив. Она стала сидеть до 9 вечера. Дома скандалы: муж недоволен, дети не видят маму. Оказалось, этот коллега просто спихивал на нее свою работу. Остальные сотрудники уходят в 6, как положено. Но она уже попала в ловушку. Босс привык, что она всегда есть. Страх показаться плохой сделал ее удобной. © olga_food_art
- Устроилась в клинику администратором. Мне тогда было лет 20, а другие работники были намного старше меня. Сначала чувствовала себя как у бабушек в гостях: все мило, тебя любят. А потом меня стали откровенно выживать: жаловались, настраивали всех против меня. Все потому что я была активная: перенесла записи из тетрадки в компьютер, успевала и делала больше. Однажды они и вовсе спрятали мой стул (нас трое в смене) со словами, что они старше меня, поэтому имеют право решать, как мне работать: стоя или сидя. © Подслушано / Ideer
- Устроилась в офис. Меняла 2 кофты и 2 штанов, короче, ходила в одном и том же. Наблюдала, как все вокруг красиво одеваются. Меня переклинило. Стала носить все свои блузки, юбки, брюки, украшения. Заметила неожиданное: когда я одевалась как раньше, коллеги со мной разговаривали приветливо и доброжелательно, а теперь, когда я достойно одета, тетки говорят со мной через губу, не улыбаются, даже грубоваты. Вижу их недобрые взгляды, даже начальница косится. Я просто хотела выглядеть ухоженно, не хочу ни с кем конкурировать. Я вообще замужем и хожу сюда просто работать, просто одеваюсь по-другому теперь, почему же они себя так со мной ведут?! © Подслушано / Ideer
- Устроилась в офис в женский коллектив. Сначала меня разглядывали с поджатыми губами, а потом началось! Маникюр я не делаю, косметикой не пользуюсь, одеваюсь не так — ни один мужик не посмотрит. Да вот только через полгода я перевелась с повыше. Коллеги тут же зашептались, что место я получила явно не за красивые глаза © Подслушано / Ideer
- Устроилась на работу. Не могла ни с кем подружиться. Не понимала, что не так, потому что я открытый человек. Завела об этом разговор с коллегами, которые нормально ко мне относились, и услышала от них: «Да ты же из кожи вон лезешь, чтобы идеально все было, чтобы тебя похвалили, а мы тут так не привыкли. Ты просто работай меньше!» Стала больше халявить, сразу же влилась в коллектив. © Рабочие истории / VK
- Устроилась на новую работу. Начала общаться с коллегой-мужчиной на дружественной ноте. Увидела, что он идет в магазин, попросила купить печенье, сказала, что деньги верну. Он ответил, что угощает, ничего не надо. Через пару дней попросила еще раз купить. Купил, пришел и сказал: «Ты мне ничего не должна, но за печеньем меня больше меня не посылай. Оно стоит дорого, сейчас нет возможности на него тратиться». На мое, мол, в чем проблема, давай я тебе просто деньги отдам, он ответил: «Я с девчонок деньги не беру». © Подслушано / Ideer
- Устроилась в торговую сеть администратором. Начальник с порога огорошил: будешь, мол работать каждый день, двое суток днем, потом двое — вечером, и так по кругу. Обалдела я знатно, спрашиваю: «А как же выходные?» Он глаза выпучил и выдал: «Ой, ну так у вас же целых два дня будет, чтобы выспаться, а в следующие два дня свободен весь вечер». Ушла оттуда. Начальнику сказала, что крепостное право отменили полтора века назад, а он даже не понял. © Подслушано / Ideer
- Устроилась ко мне дамочка. Однажды к ней прискакал ее муж, мой бывший любовник. Я сухо поздоровалась. На следующий день она зашла ко мне и спокойно сказала: «Спасибо, что взяли меня на работу». А потом резко повысила тон и выдала: «Но если вы будете засматриваться на моего мужа, то я за себя не ручаюсь! Ясно?» Улыбнулась и побежала работать. © Не все поймут / VK
А если вам понравились истории, советуем не пропустить:
Фото на превью freepik / Freepik
Комментарии
Уведомления
Похожее
14 историй из жизни консьержей, мимо которых даже мышь не проскочит
17 историй о том, что покупка жилья — это квест с неожиданными поворотами
Истории
2 недели назад
16 историй, в которых людей встретили по одежке, а они сломали все стереотипы
14 студентов, у которых экзамен обернулся историей на всю жизнь
16 ситуаций из общажной юности, от которых ностальгия в глаз мигом попадает
14 семей, у которых что ни день — то комедийный сериал
Народное творчество
1 месяц назад
20+ ярких попутчиков, которые могут оживить даже самую скучную поездку
17 случаев, когда арендодатели своими причудами сделали аренду по-настоящему запоминающейся
20+ человек вспомнили моменты, когда случайность сработала лучше, чем четкий план
20+ историй про неловкие ситуации, которые до сих пор заставляют смеяться до слез
15 случайных встреч, которые превратили обычный день в маленькое чудо
Неловко вышло: 15+ историй о простом человеческом недопонимании
Истории
2 месяца назад