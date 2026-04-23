На выпускной с детскими игрушками - это максимально странно, даже немного с налётом инклюзивности
18 человек показали игрушки из детства, которые до сих пор согревают душу
Иногда, чтобы на мгновение вернуться в самое беззаботное время, достаточно просто открыть старую коробку на чердаке. Эти трогательные истории показывают: потертый мишка или старая рация — не просто вещи, а родные частички нашей души, которые продолжают согревать даже спустя десятилетия. Посмотрите, как выглядят игрушки, прошедшие с владельцами через всю жизнь: от детской кроватки до переездов в другие города.
«Моя любимая коллекция игрушек из детства, которую я нашла на барахолке»
«Я уже взрослая, чтобы таскать везде свою любимую детскую игрушку»
- Но ты нашла способ никогда с ним не расставаться. © Sikamori / Reddit
«Игрушки мне передавали „по наследству“ от двоюродного брата. Но вот этого дружка мама купила лично мне. Он всегда со мной, даже на выпускном»
«Моя самая любимая игрушка в детстве — рация»
«Мой любимый зайчик и девочка с зайкой, которых я связала по мотивам своего детства»
На мой пятый день рождения мама подарила мне мягкую игрушку Зайчика. Очень он мне полюбился. С ним я играла, кормила его, позже читала ему книжки. Без Зайчика я не могла уснуть. Время шло, я росла, но так и ложилась спать в обнимку с этим Зайчиком. Ему же я плакала в «жилетку» от неразделенной любви в семнадцать лет. Потом я уехала от родителей жить в другой город, вышла замуж, завела двоих детей. И вот прошло полтора десятка лет, мама отправляет посылку с новогодними подарками для моих детей. Открыв ее, я вижу этого Зайчика. Радости моей не было предела! Оказывается, мама хранила его все эти годы. Перед отправкой, она отреставрировала его, заменила вату на синтепон, постирала шкурку и зашила. У меня давно уже зрела мысль, связать девочку с зайцем, и вот она воплотилась.
«Разбирал на выходных сарай у родителей и нашел машинку, которая в детстве досталась мне от старших, им от тех, кто еще постарше и так несколько поколений»
«Отдал свои игрушки детям. Вот только моей дочери больше нравится играть с куклами, поэтому любимый супергерой сменил работу»
«Мама нашла катер на радиоуправлении, который я запускал лет в 7-10. Завтра пойду тестить его в бассейне»
«Моя любимый мишка из детства: как выглядит новенький и тот, который был со мной больше 20 лет»
«Мой Фильпушка»
«На волне ностальгии по 90-м тоже недавно просматривала детские фотки»
«Моя любимая игрушка детства — зайка Ксюша — чуть не оказалась на помойке. Но я спасла ее и навела красоту»
Иногда на блошиных рынках, скажем, Карловы Вары, смотришь на куклы 60-х годов,и думаешь,а где эти дети? Которые росли с этими куклами
- Ксюша после «салона красоты» начала улыбаться. © MarooD / Pikabu
«Эту фотку я повторил в тот же день, со своим разваливающимся, но еще живым грузовичком»
«Привет олдфагам»
Сыну год назад купили карманную игровую консоль, в которой пара тысяч ретро-игр. Он поиграл и забил, потом у нее сдох экран. Пару недель назад муж поменял экран и по вечерам сам в нее залипает )))
Нет, моё детство -индейцы,и,недосягаемые,по цене -железные дороги ГДР
«Моя любимая игрушка детства. У кого еще был такой малыш?»
«Попала в руки игрушка из моего далекого детства. К сожалению, много чего повреждено, но рельсы целые, локомотивы и вагончики на ходу. Остальное починим»
А еще у наших песиков тоже бывают любимые игрушки
У него целая куча разных игрушек, штук 20, но любимым стал именно этот мячик, который я купил за 99 рублей. Вторая собака, младшая, на него вообще внимания не обращает, но ему почему то нравится именно он. Везде таскает, спит с ним. Никак в толк не возьму, чем он ему так понравился. 4 года уже с собой таскает, если едем куда, берем ему его с собой. © akimov121 / Pikabu
