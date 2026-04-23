18 человек показали игрушки из детства, которые до сих пор согревают душу

На мой пятый день рождения мама подарила мне мягкую игрушку Зайчика. Очень он мне полюбился. С ним я играла, кормила его, позже читала ему книжки. Без Зайчика я не могла уснуть. Время шло, я росла, но так и ложилась спать в обнимку с этим Зайчиком. Ему же я плакала в «жилетку» от неразделенной любви в семнадцать лет. Потом я уехала от родителей жить в другой город, вышла замуж, завела двоих детей. И вот прошло полтора десятка лет, мама отправляет посылку с новогодними подарками для моих детей. Открыв ее, я вижу этого Зайчика. Радости моей не было предела! Оказывается, мама хранила его все эти годы. Перед отправкой, она отреставрировала его, заменила вату на синтепон, постирала шкурку и зашила. У меня давно уже зрела мысль, связать девочку с зайцем, и вот она воплотилась.