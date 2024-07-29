Тинейджеры у них по 19 лет включительно. В 17-19 парни вполне себе взрослые. А на исправленом изображении пацану лет 12-14
15 раз, когда актеры сыграли слишком молодых персонажей. А мы исправили разницу в возрасте
Найти фильм, в котором подростка или просто молодого персонажа играл бы актер примерно того же возраста, — та еще задачка. Исполнителям в лучшем случае 20 с гаком, а то и больше. Так, например, недавно Ридли Скотт выдал зрителю почти пятидесятилетнего Хоакина Феникса за молодого Наполеона. И это еще не самый удручающий пример.
Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Джесси Меткалф — Джон Роуленд («Отчаянные домохозяйки»)
Элизабет Тейлор — Клеопатра («Клеопатра»)
Хоакин Феникс — Наполеон Бонапарт («Наполеон»)
А где этот устремлённый острый взгляд и вообще, справа образ телёнка
Эмили Радд — Нами («One Piece. Большой Куш»)
Оливия Ньютон-Джон — Сэнди Олссон («Бриолин»)
Подумаешь... А Боярский 18 летнего сыграл, когда ему было почти 30....да и выглядел он старше....
Джейк Джилленхол — Сэм Холл («Послезавтра»)
Фильм очень люблю. И да, вот тут всегда удивлялась, неужели помоложе актёра нельзя было найти...
Мерьем Узерли — Хюррем Султан («Великолепный век»)
Ну, тут за уши притянуто. Это не фильм, а сериал. Актрисе нужно было сыграть свою героиню в периоде от 16 и до пенсии по возрасту. Варианта два - брать разных актрис для разных возрастов (так себе), или взять одну в расцвете сил и состарить ее, когда надо будет. Лично я за второй
Зак Эфрон — Кевин фон Эрих («Стальная хватка»)
Анна Кендрик — Бека Митчелл («Идеальный голос»)
Нэнси Кайс — Энни Брэкетт («Хэллоуин»)
Джаред Лето — Тобиас Джейкобс («Прерванная жизнь»)
Дженнифер Грей — Фрэнсис «Бэби» Хаусман («Грязные танцы»)
Юэн Митчелл — Эймонд Таргариен («Дом Дракона»)
С Алисентой выглядят ровесниками. Думала, в сериале ему всё-таки побольше, хотя бы 18-20, в Игре Престолов почти все герои старше книжных.
Эмма Стоун — Гвен Стейси («Новый Человек-паук»)
Мишель Трахтенберг — Джорджина Спаркс («Сплетница»)
Есть ощущение, что киноделам вообще плевать на возраст артистов. Для них абсолютная норма взять на роли родителя и ребенка актеров с минимальной разницей в возрасте. Ничего, кроме смеха, такой выбор не вызывает.
Комментарии
Дорогие (нет) авторы адми, если вы взяли фотку и покрутили настройки в очередном аналоге фотошопа - то в чем тут ваша работа?