15 раз, когда актеры сыграли слишком молодых персонажей. А мы исправили разницу в возрасте

Кино
1 час назад

Найти фильм, в котором подростка или просто молодого персонажа играл бы актер примерно того же возраста, — та еще задачка. Исполнителям в лучшем случае 20 с гаком, а то и больше. Так, например, недавно Ридли Скотт выдал зрителю почти пятидесятилетнего Хоакина Феникса за молодого Наполеона. И это еще не самый удручающий пример.

Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Джесси Меткалф — Джон Роуленд («Отчаянные домохозяйки»)

Pantika
53 минуты назад

Тинейджеры у них по 19 лет включительно. В 17-19 парни вполне себе взрослые. А на исправленом изображении пацану лет 12-14

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Элизабет Тейлор — Клеопатра («Клеопатра»)

Хоакин Феникс — Наполеон Бонапарт («Наполеон»)

Kitty Cat
7 часов назад

А где этот устремлённый острый взгляд и вообще, справа образ телёнка

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Эмили Радд — Нами («One Piece. Большой Куш»)

Оливия Ньютон-Джон — Сэнди Олссон («Бриолин»)

Джейк Джилленхол — Сэм Холл («Послезавтра»)

Ку-ку
7 часов назад

Фильм очень люблю. И да, вот тут всегда удивлялась, неужели помоложе актёра нельзя было найти...

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Мерьем Узерли — Хюррем Султан («Великолепный век»)

Ana.Rok
41 минута назад

Ну, тут за уши притянуто. Это не фильм, а сериал. Актрисе нужно было сыграть свою героиню в периоде от 16 и до пенсии по возрасту. Варианта два - брать разных актрис для разных возрастов (так себе), или взять одну в расцвете сил и состарить ее, когда надо будет. Лично я за второй

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Зак Эфрон — Кевин фон Эрих («Стальная хватка»)

Анна Кендрик — Бека Митчелл («Идеальный голос»)

Нэнси Кайс — Энни Брэкетт («Хэллоуин»)

Джаред Лето — Тобиас Джейкобс («Прерванная жизнь»)

Дженнифер Грей — Фрэнсис «Бэби» Хаусман («Грязные танцы»)

ANGIE
7 часов назад

Актриса вошла по данным и по возрасту 😊😊 обожаю этот фильм

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Юэн Митчелл — Эймонд Таргариен («Дом Дракона»)

Жабка в шляпке
1 час назад

С Алисентой выглядят ровесниками. Думала, в сериале ему всё-таки побольше, хотя бы 18-20, в Игре Престолов почти все герои старше книжных.

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Эмма Стоун — Гвен Стейси («Новый Человек-паук»)

Мишель Трахтенберг — Джорджина Спаркс («Сплетница»)

Есть ощущение, что киноделам вообще плевать на возраст артистов. Для них абсолютная норма взять на роли родителя и ребенка актеров с минимальной разницей в возрасте. Ничего, кроме смеха, такой выбор не вызывает.

Фото на превью Cleopatra / Twentieth Century Fox and co-producers, Muhteşem Yüzyıl / TIMS Productions and co-producers

Комментарии

Уведомления
Kate
1 час назад

Дорогие (нет) авторы адми, если вы взяли фотку и покрутили настройки в очередном аналоге фотошопа - то в чем тут ваша работа?

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