15 раз, когда актеры сыграли слишком молодых персонажей. А мы исправили разницу в возрасте

Ну, тут за уши притянуто. Это не фильм, а сериал. Актрисе нужно было сыграть свою героиню в периоде от 16 и до пенсии по возрасту. Варианта два - брать разных актрис для разных возрастов (так себе), или взять одну в расцвете сил и состарить ее, когда надо будет. Лично я за второй