14 случаев, когда разница в возрасте между актерами была просто смехотворной

Кино
1 час назад

Опытные актеры и актрисы могут с легкостью перевоплотиться в персонажа любого возраста. А если еще к работе подключить талантливых гримеров и костюмеров, то даже самые искушенные зрители не заподозрят подвох.

Барбара О’Нил и Вивьен Ли — Эллен и Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»

Вианна
1 час назад

Лучше бы время, потраченное на глумлуние ИИ над фотографиями (как слева), потратили бы на поиск нормального контента для статей

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Элизабет Тейлор и Деннис Хоппер — Лесли Линнтон/Бенедикт и Джордан «Джорди» Бенедикт III, «Гигант»

Марлон Брандо и Джон Казале — Вито и Фредо Корлеоне, «Крестный отец»

Вианна
1 час назад

С учетом, как обрюзг Брандо, вообще не вижу никаких проблем

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Мириам Колон и Аль Пачино — Джорджина и Тони Монтана, «Лицо со шрамом»

Кэти Бейтс и Дженнифер Джейсон Ли — Долорес Клэйборн и Селена Сент-Джордж, «Долорес Клэйборн»

Рэй Лиотта и Джонни Депп — Джордж Джейкоб и Фред Янг, «Кокаин»

Дженнифер Кулидж и Шонн Уильям Скотт — мама Стифлера и сам Стифлер, «Американский пирог»

Вианна
1 час назад

Боги, до чего же вы руко.опы! Только с закрытыми глазами не увидишь, что затерли своим грeбaным ИИ актрису до состояния пришельца с рeзиновой кожей

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Крис Хемсворт и Джимми Беннетт — Джордж Сэмюэль Кирк и Джеймс Кирк, «Звездный путь»

Королева-Ведьма
1 час назад

Эээээээ... А ничего, что папа погиб в день, когда сын родился?! А в 13 лет он рос с отчимом?!
Когда ж вы будете смотреть фильмы, про которые пишете?

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Оливия Колман и Хелена Бонем Картер — Елизавета II и принцесса Маргарет, «Корона», 3–4 сезоны

Вианна
1 час назад

Ну, если в 45 выглядишь старше, чем кто-то в 53, как тут и есть, то в чем ваша проблема, эдми?

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Марсия Уоррен и Имельда Стонтон — королева-консорт Елизавета и Елизавета II, «Корона», 5–6 сезоны

Вианна
1 час назад

Правда, 78 тянут на 90, поэтому что, собственно, вам не так с кастингом? Имельда фантастична

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Дакота Джонсон и Ванесса Бургхардт — Домино и Лола, «В ритме ча-ча-ча»

Вианна
1 час назад

девочка справа, конечно, очень нужна была ваша затирика от ИИ

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Сиенна Миллер и Скай Феррейра — Дебра и Бриджет, «Женщина в огне»

Нелл Хадсон и Лорен Лайл — Лири Маккензи и Марсали Маккимми Фрейзер, «Чужестранка»

Вианна
1 час назад

Сериал смотрели? Нет? Оно и видно. Вообще не бросается в глаза

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Оливия Кук и Том Глинн-Карни — Алисента Хайтауэр и Эйегон II Таргариен, «Дом Дракона»

К слову, актеры довольно часто играют роли не по возрасту. И порой разница бывает настолько вопиющей, что вызывает жаркие дискуссии в сети.

Фото на превью The Crown / Left Bank Pictures and co-producers

Комментарии

Уведомления
Тревожное Пирожное
1 день назад

В нашем фильме "Два капитана" 76 года между актрисами, игравшими роли мамы и дочери Татариновых разница всего 4 года

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Маркизетта Бриллиант
1 день назад

В большинстве случаев актёры отлично смотрятся на возраст персонажей, гримёры молодцы. Никаких обещанных «злых шуток» от редакции не заметила. Ну, кроме того факта, что статья без текста — не статья.

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Вианна
1 час назад

Эдми, вы унылыe. Есть примеры неудачно выбранных по возрасту актеров, но большинство в списке не из этого числа. Многие выглядят стaрше своих лет, многие млaдше. В случае возрастной Имельды трудно найти актрису, подходящую по типажу и в нужнoм возрасте, чтобы она была еще и не в мaрaзме. А в той же "Чужестранке" у главных героев разница 8 лет с героиней старше, а в реальности разница у них всего год. И что? Она выглядит его старше и какие проблемы.

На моей памяти в двух фильмах я кринжeвала от возраста не к месту. Эшли в Унесенных ветром, где я вообще не понимала, что молодую и юную красотку могло привлечь в этом молeвидном, облeзлом дeде. И сов.Золушка, где юную девочку играла немолодая женщина, по которой было даже ребенку видно, что она старше его мамы.

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Lilit313
49 минут назад

На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.

Это я к чему. Качество статей, казалось,и так было не высоко..но вы вогнали его на 2 метра в землю. Самим не противно генерить такой шлак?Вы же источник информации,какого качества информацию вы предлагаете читателю? На какой уровень рассчитаны эти статьи?за последние дней 5 не нашлось ни одной статьи, которую хотелось комментировать. Если бы не комментаторы-старожилы вы бы в своем рассоле уже сами умерли.
И ещё о саморазвитии-подобными статьями вы собственноручно снижаете ваш проф.уровень. вы сами себя отупляете. Противно (

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