Лучше бы время, потраченное на глумлуние ИИ над фотографиями (как слева), потратили бы на поиск нормального контента для статей
14 случаев, когда разница в возрасте между актерами была просто смехотворной
Опытные актеры и актрисы могут с легкостью перевоплотиться в персонажа любого возраста. А если еще к работе подключить талантливых гримеров и костюмеров, то даже самые искушенные зрители не заподозрят подвох.
Барбара О’Нил и Вивьен Ли — Эллен и Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»
Элизабет Тейлор и Деннис Хоппер — Лесли Линнтон/Бенедикт и Джордан «Джорди» Бенедикт III, «Гигант»
Марлон Брандо и Джон Казале — Вито и Фредо Корлеоне, «Крестный отец»
Мириам Колон и Аль Пачино — Джорджина и Тони Монтана, «Лицо со шрамом»
Кэти Бейтс и Дженнифер Джейсон Ли — Долорес Клэйборн и Селена Сент-Джордж, «Долорес Клэйборн»
Рэй Лиотта и Джонни Депп — Джордж Джейкоб и Фред Янг, «Кокаин»
Дженнифер Кулидж и Шонн Уильям Скотт — мама Стифлера и сам Стифлер, «Американский пирог»
Боги, до чего же вы руко.опы! Только с закрытыми глазами не увидишь, что затерли своим грeбaным ИИ актрису до состояния пришельца с рeзиновой кожей
Крис Хемсворт и Джимми Беннетт — Джордж Сэмюэль Кирк и Джеймс Кирк, «Звездный путь»
Эээээээ... А ничего, что папа погиб в день, когда сын родился?! А в 13 лет он рос с отчимом?!
Когда ж вы будете смотреть фильмы, про которые пишете?
Оливия Колман и Хелена Бонем Картер — Елизавета II и принцесса Маргарет, «Корона», 3–4 сезоны
Ну, если в 45 выглядишь старше, чем кто-то в 53, как тут и есть, то в чем ваша проблема, эдми?
Марсия Уоррен и Имельда Стонтон — королева-консорт Елизавета и Елизавета II, «Корона», 5–6 сезоны
Правда, 78 тянут на 90, поэтому что, собственно, вам не так с кастингом? Имельда фантастична
Дакота Джонсон и Ванесса Бургхардт — Домино и Лола, «В ритме ча-ча-ча»
Сиенна Миллер и Скай Феррейра — Дебра и Бриджет, «Женщина в огне»
Нелл Хадсон и Лорен Лайл — Лири Маккензи и Марсали Маккимми Фрейзер, «Чужестранка»
Оливия Кук и Том Глинн-Карни — Алисента Хайтауэр и Эйегон II Таргариен, «Дом Дракона»
К слову, актеры довольно часто играют роли не по возрасту. И порой разница бывает настолько вопиющей, что вызывает жаркие дискуссии в сети.
Комментарии
В нашем фильме "Два капитана" 76 года между актрисами, игравшими роли мамы и дочери Татариновых разница всего 4 года
В большинстве случаев актёры отлично смотрятся на возраст персонажей, гримёры молодцы. Никаких обещанных «злых шуток» от редакции не заметила. Ну, кроме того факта, что статья без текста — не статья.
Эдми, вы унылыe. Есть примеры неудачно выбранных по возрасту актеров, но большинство в списке не из этого числа. Многие выглядят стaрше своих лет, многие млaдше. В случае возрастной Имельды трудно найти актрису, подходящую по типажу и в нужнoм возрасте, чтобы она была еще и не в мaрaзме. А в той же "Чужестранке" у главных героев разница 8 лет с героиней старше, а в реальности разница у них всего год. И что? Она выглядит его старше и какие проблемы.
На моей памяти в двух фильмах я кринжeвала от возраста не к месту. Эшли в Унесенных ветром, где я вообще не понимала, что молодую и юную красотку могло привлечь в этом молeвидном, облeзлом дeде. И сов.Золушка, где юную девочку играла немолодая женщина, по которой было даже ребенку видно, что она старше его мамы.
На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Это я к чему. Качество статей, казалось,и так было не высоко..но вы вогнали его на 2 метра в землю. Самим не противно генерить такой шлак?Вы же источник информации,какого качества информацию вы предлагаете читателю? На какой уровень рассчитаны эти статьи?за последние дней 5 не нашлось ни одной статьи, которую хотелось комментировать. Если бы не комментаторы-старожилы вы бы в своем рассоле уже сами умерли.
И ещё о саморазвитии-подобными статьями вы собственноручно снижаете ваш проф.уровень. вы сами себя отупляете. Противно (