18 человек, которые однажды воскликнули: «Приснится же такое!»
Никогда не угадаешь, что человеку может привидеться во сне. Иногда уставший за день мозг может выдать такое, что закачаешься и заодно насмешишь всех, кто окажется рядом. Именно это и произошло с героями нашей статьи — они и экзамены сдавали, и пытались узнать, почему любимого кота не моют «полосатым» шампунем.
- Мой парень иногда разговаривает во сне, но этой ночью было что-то новенькое. Проснулась я от того, что он страстно целует меня в шею и губы. Шепчу: «Дорогой, ты чего?» А он вдруг перестает это делать и четко отвечает: «Я мужик, что хочу, то и делаю». После этого снова берет и засыпает. © Подслушано / Ideer
- Шли серые осенние будни. Измученная медосмотром и поднявшейся температурой, я уютно устроилась в объятиях Морфея. И снится мне, что я картошка и лежу в духовке, с такими же, как я, и сладко сплю. Понимаю, что я пока не испеклась и могу еще поспать, но тут открывается духовка и человек собирается нас достать. Моему возмущению не было предела, я просила вернуть меня обратно в печь. Проснулась я с ощущением тепла и чувством, будто меня все еще окружают теплые картошечки. © Подслушано / Ideer
- Сон первый. Я была директором фирмы, проводила важную встречу. Тут резко зазвонил телефон. Я беру трубку — там тишина, но звонок продолжает поступать. Я в истерике хватаюсь за печать, за пенал, за футляр для очков — бесполезно. Начинаю орать на сотрудников, мол, почему никто не может взять трубку, у меня же собеседование. Вдруг звонок прекращается и я слышу смех своей бабушки. У меня, оказывается, в комнате зазвонил телефон, а она зашла и увидела меня, ползающую по кровати с криками о собеседовании.
Сон второй. Гуляем с подругами по деревне, тут нас накрывает цунами. Мы оказываемся на балконе, туда резко влетает ванна, в ней сидят трое мужиков в трусах. Они зовут нас с собой в пустыню. Мы отправляемся с ними, стучимся в дверь хижины, а оттуда вдруг выбегает другой мужик в трусах с пультом в руке и орет на нас. Мы вшестером бежим от этого мужика и попадаем в лес, где решаем разделиться, чтобы найти ванну. Мы с одним мужиком встречаем космонавта в скафандре, а потом ворону на дереве, которая повторяет строчку из песни про маленькие часики. Вот откуда у моего мозга берется фантазия на это, а? © Елизавета / ADME
- Бывший часто чудил во сне. Но этот случай я запомнила надолго. Сижу я за компьютером, бывший спит. Тут он поднимается в кровати с открытыми глазами, ползет ко мне и шепчет: «Солнышко мое». Ну, я растаяла вся, улыбаюсь. А он вдруг нежно погладил монитор, поцеловал его и пополз дальше спать © Подслушано / Ideer
- Однажды брат проснулся хмурым и злым. Чуть полежал, перевернулся и стал усиленно пытаться опять уснуть. Оказывается, ему приснилось, как он заходит в подъезд, а на лестничной площадке шпана сидит. Он кое-как протиснулся мимо них и тут же почувствовал удар в спину. Повернулся к ним, мол, офигели совсем? А они: «Это не мы». Проснулся он на моменте, когда увидел, что один парень сидит в одном кроссовке, и понял, что второй как раз прилетел в него. Было смешно смотреть, как братец пытается вернуться в сон и предъявить за тот кроссовок. © kinoman / Pikabu
- Однажды мне приснилось, что я выиграл чемпионат мира среди людей, которые нажимают на кнопку повтора будильника. Клянусь, я до сих пор помню, как какой-то парень вручил мне золотую медаль и кубок. Потом я дал интервью, чтобы рассказать о своем достижении, и в результате проснулся на 2 часа позже и опоздал на работу. © TheHeisenberg24 / Reddit
- Мне сегодня приснился сон, что моя женщина нашла себе другого. Почему-то этот другой мужик оказался курьером, который ездит на велосипеде. Мы с ним сначала разговаривали, а потом я сел в автобус и поехал в деревню. А потом моя женщина сказала, что она забеременела и вернулась к бывшему, хотя мы в это время гуляли по городу, где я раньше никогда не был. После этого я проснулся, но обида и ревность уже 4 часа не проходят.
- Как-то в день экзамена я встала, позавтракала, попила чаю, умылась, оделась, причесалась, собралась и пошла в универ. Захожу в аудиторию, беру билет, готовлюсь и иду отвечать. А препод-то по другому предмету. А экзамен-то по матанализу. Что за ерунда?! Просыпаюсь. Уже почти полдень. На настоящий экзамен все-таки успела, лохматая и запыхавшаяся. Но как же до этого все было подробно и реалистично. Был бы преподаватель правильный, так и сдала бы экзамен во сне и потом бы удивлялась. © Нянюшка Ягг / ADME
- Мне приснилось, что я пытаюсь почистить унитаз в своей квартире. Тру его изо всех сил, а он все равно остается грязным. Я проснулся весь в поту и побежал в ванную, чтобы убедиться, что унитаз чистый. © SteveWhitman / Reddit
- Как перенапрягусь на работе, начинаю разговаривать во сне. Жена недавно рассказала, как я начал ночью хихикать, да еще так заразительно. Она: «Ты чего?» Сообщаю ей: «А я знаю, кто украл платочек!» Она ржет и спрашивает, кто же это. И я честно отвечаю: «Пятачок». Утром даже не вспомнил, что мне снилось. Обычно я на стройке балки и колонны монтирую или кубатуру бетона считаю. В общем, по работе всегда беседы ночные были. Жена надо мной часто прикалывалась. Начну что-нибудь рассказывать, а она спросит меня, я по теме продолжаю отвечать. © Подслушано / Ideer
- Мне на днях снилось, что я накрываюсь не одеялом, а большой креветкой. Выяснилось, что в этот момент ребенок пришел ко мне в кровать, залез под одеяло и раскутал мне ноги. Я тогда еще сквозь сон ворчала, что у креветки хвостик тоненький и на две пары ног не хватает. © Мама Дорогая / ADME
- Утро. Мой отец спокойно сидит и смотрит телевизор. Рядом спит мама с кошкой. Мама начинает что-то бормотать во сне, резко хватает кошку и с криком: «Виталик, лови!» — кидает ее отцу. Тот в шоке, кошка — тоже, лишь мама абсолютно спокойно продолжила спать. Как выяснилось позже, снилась ей рыбалка, а кидала она рыбу, которую поймала. © Подслушано / Ideer
- Сегодня утром я задремала и увидел короткий сон. Я общалась со знакомыми и от души веселилась. Кто-то пошутил и скорчил смешную рожицу, а мне показалось, что прикольнее этого я в жизни не видела. Я проснулась, хохоча во весь голос, а муж посмотрел на меня так, будто у меня инсульт. Призналась ему: «Мне раньше никогда смешные сны не снились,» — и снова задремала. © Mother_of_Turtles_ / Reddit
- Повадились соседские дети ходить на свой участок через наш. Путь они, видите ли, сокращают. Даже калитку не закрывают за собой. Я тогда как раз сруб под баню делал. Стоит, без окон и дверей под усадку, только дырки небольшие вместо них. А я внутри чего-то ковыряюсь.
Темнеть начало. Слышу — идут. Не увидели, значит, что я приехал. Ну, думаю, сейчас шугану, стороной это место обходить будут. И начинаю в темноте выть. Те как рванули! А я еще громче: «У-у-у!». Они бегут, орут, маму зовут. А я по-звериному: «А-а-а-а!» Голос сорвался и я уже с диким хрипом ору дальше. Душа ликует. И тут... я просыпаюсь. Рядом сидит перепуганная жена, которая громким голосом со злостью, испугом и недоумением говорит: «Это что же такое присниться должно, чтобы так орать!». © Zanoza1349 / Pikabu
- Делали ремонт, включающий в себя замену стяжки пола и перенос стены, то есть пыли было выше крыши, поэтому кота купали где-то раз в неделю. И вот однажды я шуршу перед сном, а уставший муж уже уснул и вдруг молвит строгим голосом: «Чем ты моешь Веника?» Я оправдываюсь: «Шампунем кошачьим». А он продолжает: «На коте уже полосок не осталось! Ему нужен шампунь для полосатых волос». Утром было еще смешнее. Я реально пошла в зоомагазин, там знакомая работала, говорю, мол, муж велел купить Венику шампунь для полосатых волос, а то от имеющегося у кота все полоски смылись. Мы дружно поржали, она дала мне какой-то другой шампунь — и самое удивительное, что после этого полоски на Венике снова появились. © fur red coat / ADME
От детей - рыдаю в голос от смеха. Это что-то.
Про котячьи полоски - так мило, улыбнуло.
- У меня супруг не так давно сменил место работы и резко перестал разговаривать во сне, хотя до этого с ним можно было вести практически полноценный диалог, пока он спит. Вплоть до того, что на реплику «Начальник сказал сделать так», он разумно отвечал и критиковал предложение, а потом говорил, что надо созвониться. Видимо, рабочее напряжение сказывалось. © Lozuk / Pikabu
- Снится мне, что я лежу на земле, а рядом стоит огромный страус и клюет мою рубашку. Мне было и щекотно, и немножко не по себе. И тут вдруг выясняется, что возле меня собрались уже 5 страусов. И все они хотят клевать мою рубашку. На этом моменте я проснулся от собственного хохота. Я же взрослый человек, что за ерунда мне снится? © merkretro / Reddit
- Давно снилось, но до сих пор помню и ржу. Еду я, значит, по тихой улочке на... табуретке. Тихо так еду, никого не трогаю, руками держусь за углы. И мысли такие в голове: «Все люди как люди на машинах, а я на табуретке. Жесткой». Подъезжаю к своему дому, а там патруль ДПС. Они взмахивают своей волшебной палочкой и говорят: «За езду на табуретке в неположенном месте полагается штраф». А я табуретку под руку подхватила и боком-боком от них по тротуару. © Buquet / ADME
Пары из нашей следующей статьи столкнулись с недопониманием не во сне, а в реальности. Вот 15 историй об отношениях, где танго втроем чуть не довело до крайности.
Комментарии
У мужа шрам от моего сна остался. Просто мне приснилось, что я вора поймала. Держу изо всех сил, а он, гад такой, вырывается, вот-вот уйдет! Ну, я зубами в него и впилась. Проснулась от воплей и плюхи в лоб. Оказалось, в плечо мужа вцепилась. )))
С самого начала наших отношений мужу иногда снится один кошмар, когда он может закричать во сне, потом сутки ходить под впечатлением и до кучи нa меня обижаться. Почему-то нa него так действуют сны, в которых я курю))) Хотя в реальной жизни я не курю и не курила, он, кстати, тоже.
Интересно, когда звуки реальной жизни вплетаются в сон. Тогда бывают очень смешные или странные сны. Приснилось, как соседка чешет ногу с характерным звуком. И никак не останавливается, всё чешет и чешет. Я смотрю нa неё и думаю, - ну сколько можно чесаться?! Оказалось, это дворник утром подметал метёлкой двор и этот звук меня потом и разбудил.
Помню, как в детстве, когда мы всем двором увлекались работой троллейбусов, знали весь подвижной состав "в лицо" и ездили нa "рогатых" по всему городу, снится мне сон. Что я еду, стоя впереди у кабины, по знакомой улице. Впереди стрелка. Троллейбус замедляется, штанги наверху громыхают, в кабине звоночек (типа, тралик обесточился). Звон не прекращается. "Усы" слетели, что ли, - думаю. Просыпаюсь. Понимаю, что это будильник.
Говорят же, что сон как-то одномоментно разворачивается, не с реальным течением времени. Пожалуй, и правда. Потому что я не могу представить эту обратную синхронизацию, чтобы сон с несколькими минутами езды по улице и наездом троллейбуса нa стрелку своей конечной точкой соединился с будильником в реале.
Одноклассник классе в четвёртом рассказывал, как напрудил в постель. Захотелось ему по нужде, он встал, пошёл в туалет, приступил к делу... и проснулся в луже. Потому что весь поход с интерьерами квартиры и "белым братом" ему приснился. Был жутко возмущён даже не фактом, а тем, что ему ещё от родителей влетело: в сон они не поверили.
А вообще соглашусь с Хильдур: давным-давно ничего не снится или всё забывается. Иногда вдруг спустя время вспоминаешь ситуацию из сна как реальную и осознаёшь, что это мог быть только сон, потому что в реальности такое невозможно.
Я часто просыпаюсь утром и знаю, что снилось что-то очень интересное, но вспомнить не могу. А иногда во сне сама себе говорю, что надо этот сон запомнить, чтобы утром мужу рассказать - и тогда сон помню.