18 человек, которые однажды воскликнули: «Приснится же такое!»

Помню, как в детстве, когда мы всем двором увлекались работой троллейбусов, знали весь подвижной состав "в лицо" и ездили нa "рогатых" по всему городу, снится мне сон. Что я еду, стоя впереди у кабины, по знакомой улице. Впереди стрелка. Троллейбус замедляется, штанги наверху громыхают, в кабине звоночек (типа, тралик обесточился). Звон не прекращается. "Усы" слетели, что ли, - думаю. Просыпаюсь. Понимаю, что это будильник.

Говорят же, что сон как-то одномоментно разворачивается, не с реальным течением времени. Пожалуй, и правда. Потому что я не могу представить эту обратную синхронизацию, чтобы сон с несколькими минутами езды по улице и наездом троллейбуса нa стрелку своей конечной точкой соединился с будильником в реале.

Одноклассник классе в четвёртом рассказывал, как напрудил в постель. Захотелось ему по нужде, он встал, пошёл в туалет, приступил к делу... и проснулся в луже. Потому что весь поход с интерьерами квартиры и "белым братом" ему приснился. Был жутко возмущён даже не фактом, а тем, что ему ещё от родителей влетело: в сон они не поверили.



А вообще соглашусь с Хильдур: давным-давно ничего не снится или всё забывается. Иногда вдруг спустя время вспоминаешь ситуацию из сна как реальную и осознаёшь, что это мог быть только сон, потому что в реальности такое невозможно.