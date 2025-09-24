Задавать друг другу вопросы при знакомстве, это нормально (тактичные, конечно же). Вот пытаться заставить заполнить анкету, уже странно.
О знакомстве с родителями, вообще нужно предупреждать заранее, а не делать из этого "сюрприз".
15 историй о первых свиданиях, на которых смех был главным героем
От первого свидания ожидаешь как минимум приятного общения, легкости и ответа на вопрос: захочется ли увидеть этого человека снова. Но в реальности получается по-всякому. То футбольный мяч в голову прилетит, то твой спутник возьмет и огорошит, мол, выглядишь устало, или вообще заплачет. О таких эпичных провалах на первом свидании рассказываем в этой подобрке.
- Познакомился с девушкой онлайн, договорились о встрече. Пошли в хороший ресторан. За столиком мы сделали заказ, как вдруг она спрашивает: «А давай я тебе сейчас вопросы позадаю?» Я отвечаю, что не против. Она достает из сумочки лист бумаги и начинает свой опрос. © Retracnic / Reddit
- Было у меня как-то свидание с богачкой. Она настояла, что заедет за мной на своей крутой машине, ресторан выбрала. Заходим в зал, и тут я понимаю, что есть мы будем не одни. На меня сходу налетел ее отец. Буквально набросился на меня с расспросами, что мне нравится в его дочери и какие у меня планы на ее счет. Это был один из самых долгих ужинов в моей жизни. © johanebrown / Reddit
- Мы пошли на первое свидание в зоопарк, мне стало жаль животных, и я расплакалась. © Calm-Answer-9851 / Reddit
Задавать друг другу вопросы при знакомстве, это нормально (тактичные, конечно же). Вот пытаться заставить заполнить анкету, уже странно.
- Договорились о первом свидании в кафе на утренний кофе/чай. Когда я пришла, он уже был там. Я улыбнулась, подходя к нему, а он сразу после «Привет» заявил мне: «Ты выглядишь уставшей». Может, это и было правдой, но это явно не то, что говорят на первом свидании малознакомому человеку. Насколько помню, он вообще ни разу не улыбнулся. Больше я с ним не встречалась. © fairyofmoods / Reddit
- У нас с мужем было очень оригинальное первое свидание. На тот момент мы уже были знакомы год или два. Пошли в кино. Последний ряд, романтика, все должно было быть здорово, но я заснула, а потом оказалось, что и он тоже. Проснулись, когда нас двоих уборщица разбудила. После пробуждения я посмотрела на него, он на меня: «Сессия?» Он отвечает: «Ага». Я посмотрела в его сонные глаза и поняла, что меня никто так не поймет, как он. Вот с тех пор мы и вместе. © Не все поймут / VK
- Раньше муж работал в тренерском составе нашей местной футбольной команды, поэтому ему часто доставались бесплатные билеты, и именно на стадионе прошло наше первое свидание. В целом, мне все понравилось, но уже тогда я поняла, что я человек особенный, потому что из тринадцати тысяч человек, которые были там в тот день, только я получила мячом по голове. Лично я со спортом завязала, попробую сходить в театр. © Не все поймут / VK
- Вас когда-нибудь водили в ресторан, а в итоге приходилось платить вам? Вот со мной такая ситуация произошла. Однажды парень из универа пригласил меня в ресторан на ужин. Я давно ему нравилась, наверное, с первого курса, и в итоге решила дать ему шанс. Ну вот мы встречаемся и все вроде хорошо, заказываем много, что меня удивляет, и начинаем разговор. Проходит часа два, все уже съелось и выпилось, он отходит поговорить по телефону на улицу. В это время я просто сижу и жду его, иногда поглядываю в телефон и читаю сообщения от подруги. Проходит 20 минут. Я спрашиваю у официанта, не видел ли он молодого человека, на что он отвечает, что тот уехал на такси. Вот и ходи после этого по ресторанам. © Карамель / VK
- На первое свидание парень заявился с мальчиком лет 10, сказав, что это его сын. А ведь в переписке ни разу о нем не упоминал! Ребенок периодически нес какую-то околесицу. И вот под конец вечера мой спутник вдруг ни с того ни с сего объявляет: «Поздравляю, проверку ты прошла. Можем увидеться снова. Это мой племяшка, если что, я просто на твою реакцию посмотреть хотел». © Карамель / VK
- Мне 44, я познакомился с женщиной 37 лет на сайте знакомств. Сначала переписывались, потом перешли к звонкам. Все шло хорошо, стали планировать встречу. В разговоре я упомянул, что работаю стоматологом. Она поделилась недавним опытом похода к врачу и сказала, что, как и многие люди, очень боится стоматологов. При этом у нее болел зуб, и ей становилось все хуже. Я настаивал на том, чтобы она как можно скорее его вылечила, но у нее был очень плотный график работы. В итоге она неохотно пришла ко мне в клинику (да, прямо на первое свидание). Ей нужно было пролечить два канала и поставить две коронки, что я с радостью и сделал. Процедура прошла отлично, и она была безмерно благодарна. © ThrowRAhautepotato / Reddit
"Поздравляю, ты прошла". 🤦♀️🤷♀️ Она в конкурсе участвовала? Я бы нормально отнеслась к ребёнку, а вот к глупым проверкам, нет. Мало ли, что у такого человека в голове. Как в истории выше, где девушка устроила неожиданное знакомство с родителями, может тоже проверяла реакцию.
- Я отправился на первое свидание с девушкой, но оно оказалось не таким, как я ожидал. Она сбежала, но не потому, что я показался ей скучным или подозрительным. Просто начался сильный дождь, и ей было некуда спрятаться. В результате ее брови смылись. Несмотря на это, она была приятной и интересной собеседницей. Мы провели полчаса вместе, и я старался не обращать внимания на отсутствие у нее бровей. Но когда она посмотрела на себя в камеру, то, конечно же, заметила «пропажу»... Так и не успел сказать ей, что мне безразличны ее брови... © Не все поймут / VK
- Я несколько лет подряд торчала на сайте знакомств и постоянно терпела неудачи. Помню, спланировала как-то на один вечер два свидания. Но после первого уже не хотелось ничего. Собеседник оказался занудой, заядлым холостяком и циником. Вышла от него и выдохнула с облегчением. Взяла телефон и решила сообщить второму знакомому, что не смогу прийти. Не хотелось опять впустую тратить время. А он написал, что приехал в город только ради меня, на 1 день. Стало неловко и я пришла. Сейчас мы женаты. И страшно представить, что я тогда могла поехать домой смотреть сериалы. Проворонила бы свою судьбу. © Карамель / VK
- Свидание было запланировано как кино и ужин. Мы перепутали время сеанса, поэтому сначала пошли ужинать. Заказываем еду, и тут она начинает залипать в телефон с каким-то странным выражением лица. Я спрашиваю, что случилось, а она отвечает, что у нее пропала кошка. Выходит на улицу, звонит кому-то, возвращается через пять минут и говорит, что нам срочно нужно ехать. Я прошу еду упаковать с собой, оплачиваю счет и отвожу ее обратно в общежитие. Девушка выбегает из машины даже не попрощавшись. Пожимаю плечами и еду доедать свой остывший ужин. Позже вечером захожу в соцсеть и вижу, что она на свидании с другим парнем. Я написал ей сообщение: «Ну как там твоя кошка?» © ilivlife/ Reddit
- Первый мальчик, с которым я гуляла, моя первая любовь, на первом свидании сделал мне комплимент: «Ты вся — чай. Твои волосы имеют цвет крепкого черного чая, да и сама ты, как чай, можешь взбодрить, успокоить, добавить уюта и тепла. Жизнь без тебя, как жизнь без чая, холодна и неуютна». Много времени прошло с тех пор, со многими мужчинами я встречалась, но я никогда не получала комплимента лучше! © Не все поймут / VK
- После ужина мы пошли на картинг. Было очень неловко ехать на низкой скорости, «соревнуясь» друг с другом и перекидываясь парой слов, проезжая рядом. © Independent-Ad-8789 / Reddit
- Родители девушки настояли, чтобы ее брат поехал с нами на свидание. Я думал, это разовая акция, но оказалось, что мать с отцом очень опекали их. Мне дали понять, что мне придется брать его с собой каждый раз, а если я когда-нибудь захочу жениться на ней, то мне придется переехать к ним. © agent_x_75228 / Reddit
Да уж, у некоторых людей родители — те еще мастера отмачивать штуки:
Комментарии
От последней семейки, бегом и подальше. Там какой-то свой симбиоз, человека со стороны не примут.