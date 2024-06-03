15 историй о детях, чей поход в магазин закончился целой эпопеей

Поход в магазин с малышом может оказаться испытанием на прочность. От истерик и неловких моментов не застрахован ни один родитель. А если ребенок сам отправился за покупками, то такой поход и вовсе может закончиться как анекдот.

Такая прелесть, все эти детки. Здорово, что родители доверяют и учат малышей обращению с деньгами и товарами.

Малыши часто говорят что думают, и от этого родители могут попадать в разные неловкие ситуации. Но это не означает, что после им не захочется рассказать о происшедшем другим. Так и произошло с героями этой статьи.