15 историй о детях, чей поход в магазин закончился целой эпопеей

Истории
1 час назад

Поход в магазин с малышом может оказаться испытанием на прочность. От истерик и неловких моментов не застрахован ни один родитель. А если ребенок сам отправился за покупками, то такой поход и вовсе может закончиться как анекдот.

  • Пошла позавчера с 4-летней дочерью в супермаркет. Долго ходили, выбирали продукты. Уже собирались идти на кассу, но мне еще нужно было купить кое-что для личной гигиены. А она у меня девочка вообще нетерпеливая: не может долго находиться на одном месте, сразу скандалить начинает. Вот и в этот раз так случилось. Стою выбираю прокладки, а она как заорет на весь супермаркет: «Мам, ну давай быстрее выбирай свои памперсы и пошли уже!» Мне кажется, что в тот момент я была краснее, чем красный свет светофора. © Мамдаринка / VK
  • Пошли мы как-то с племяшом в магазин. Думаю, парень он большой, дам я ему самому расплатиться за киндер-сюрприз. Говорю: «Вот тебе киндер-сюрприз и денежка. Отдай тете — она продавец». Он подает игрушку и деньги. Далее волшебный писк считывателя — и добрая тетя отдает ему долгожданное лакомство. Он на автомате: «Спасибо, тетя». Я говорю: «Стоп, это еще не все». Добрая тетя дает ему сдачу. Офигевшими глазами племянник смотрит на меня, потом на продавца и выдает: «Так вот где мама с папой деньги берут!» © Unknown author / Pikabu
  • Моя 3-летняя дочь с радостью поехала со мной в строительный магазин. Мы приехали, и, когда я помогал ей выйти из машины, она воскликнула:
    — Папа, это не тот строительный магазин!
    — Что ты имеешь в виду?
    — Он синий. А мы же ехали в зеленый магазин. Мне этот не нравится.
    Оказывается, она была «верна» другому сетевому магазину. © herrschnapps / Reddit
  • Мама отправила младшую сестру в магазин на даче, попросила ее купить одну луковицу и хлеба буханку. К слову, в магазине покупатель сам взвешивает овощи и фрукты. Малая сходила в магазин, вернулась с луковицей и хлебом, однако сумма, потраченная в магазине, оказалась больше предполагаемой. Естественно, мама интересуется:
    — Маша, а почему вышло дороже?
    — А весы одну луковицу не взвешивали, я вторую положила для веса.
    — Ладно, а где вторая луковица?
    — Так в магазине оставила, ты же одну просила.
    Бизнесвумен в семье растет. © splin** / Pikabu
Светлана БМВ
1 час назад

Такая прелесть, все эти детки. Здорово, что родители доверяют и учат малышей обращению с деньгами и товарами.

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  • Несколько лет назад, когда моему сыну было 3 года, он с мужем поехал в строительный магазин, у нас как раз ремонт делался. Муж разговаривал с продавцом-консультантом, а сын ходил среди рядов и называл вслух все, что там лежало. В один момент терпение ребенка лопнуло, он подошел и спрашивает: «Пап, когда пойдем уже?» На что отвечает продавец: «Сейчас я гвоздики посчитаю твоему папе.» А сын ему говорит: «А вы разве не знаете, что это саморезы?» И это ему тогда было всего 3 года! © Мамдаринка / VK
  • Зашли с маленькой дочкой в магазин. Попросила копченую курочку. Продавщица полезла доставать, и тут я вижу, что дочка прислонилась к витрине, и говорю ей: «Не облизывай!» Продавщица испуганно поворачивается и говорит: «Я не облизываю!» Подняли настроение всей очереди. © ordinaryguy / Pikabu
  • В магазине разговаривают мама с дочкой лет пяти:
    — Мам, купи колбасы!
    — Пусть папа покупает — мама берет только полезную еду.
    — А папа — вкусную! © miss.avokadoo / Pikabu
  • Работаю в магазине обуви. На днях заходит семья: муж, жена и сынок лет пяти. Муж пошел в мужской отдел, ходит, смотрит себе кроссовки. Жена с ребенком пошли в женский — тоже что-то там начала мерить. Слышу, как сынок говорит ей:
    — О, мамочка, какие туфли красивые, купи себе!
    — Даже не знаю, они очень дорогие.
    Вижу, побежал малой к папе и говорит:
    — Папа, мама сказала, что любит тебя.
    — Я знаю, пусть берет.
    Такое теплое чувство осталось от них, очень позитивная семья. © Мамдаринка / VK
  • Вчера забрал дочь из садика. Ей 3,5. Решили заехать в детский магазин, купить какую-нибудь новую игрушку. Подходим к мягким игрушкам, и она сразу хватает пони. Я смотрю на ценник — там почти 1 500. Думаю, что многовато для небольшой плюшевой игрушки, я как-то до тысячи рассчитывал. Начинаю предлагать альтернативу:
    — Давай вот эту лошадку возьмем?
    — Нет.
    — А давай вот этого жирафа?
    — Нет.
    — Давай мишку этого?
    — Нет.
    — А давай вот эту кошку возьмем?
    Она на секунду задумалась, у меня появилась надежда. Потом она говорит: «Ну давай еще и эту кошку возьмем». На этом я все торги быстро закончил. Купили пони. © Say2626 / Pikabu
  • Малыш в магазине выбросил что-то из своей тележки, и его папа тут же воскликнул: «Северус!» Я бы тоже постоянно злился, если бы мне дали такое имя. © AvryRobinOtt / Twitter
  • Вспомнил историю. Мама отправила мою младшую сестру в магазин возле дома. Дала деньги и пакет. Через 15 минут малая возвращается с покупками: банан, жевательная резинка, чупа-чупс и йогурт. Мама удивленно смотрит на нее и говорит: «Я ведь просила купить хлеб и сметану!» На что сестра отвечает чуть ли не со слезами на глазах: «Я забыла, что нужно купить». © Nepret / Pikabu
  • Купили как-то с женой сыну новые кроссовки. Он померил, вроде понравились, но начал жаловаться на то, что они ему давят. Я сказал, что сейчас попробуем разносить. Надел еще пару носков ему на ноги, затем кроссовки и отправил шагать по лестничной площадке туда-сюда, вверх-вниз. Спустя 20 минут сын возвращается домой и сообщает радостную новость: «Уже не давят! Но я штаны порвал, пока разнашивал кроссовки!» © Палата № 6 / VK
  • Продавщица, не обращая внимания на довольно юную покупательницу и не
    останавливаясь болтать с подругой, совершенно случайно налила в банку девочки не
    растительного масла, а сметаны. Девочка, не растерявшись, произнесла совершенно не детским тоном: «Я же вам сказала: „Налейте мне в банку растительного масла“ — а вы!..»
    Продавщица, внезапно переключившись на девочку, забыла о подруге, покраснела от злости и пошла на склад. Вымыла банку и налила в чистую тару растительного масла. Девочка молча взяла банку, достала из сумки точно такую же и протянула ее продавщице со словами: «А сюда — сметану». © alistairovereem / Pikabu
  • Я помню, как мама с моим младшим братом в продуктовом магазине покупали индейку на День благодарения и он сказал: «Разве не странно, что индейка, которую мы едим, носит то же название, что и птица-индейка?» © jademc07 / Twitter
  • Как-то раз, когда мне было лет 5, мама отправила меня в магазин за яйцами. Я спросила у нее, сколько яиц надо купить, на что она удивилась и сказала взять как обычно. И вот пришла я в продуктовый, и с продавщицей состоялся такой диалог:
    — Дайте мне, пожалуйста, килограмм яиц.
    — Э, килограмм? Может, десяток?
    — Ну если килограмма нет, давайте десяток!
    В магазин после этого я долго не ходила. © thndr / Pikabu

Малыши часто говорят что думают, и от этого родители могут попадать в разные неловкие ситуации. Но это не означает, что после им не захочется рассказать о происшедшем другим. Так и произошло с героями этой статьи.

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