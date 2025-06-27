Трындец. Магазин извращенцев. Хотя за такое нужно наказать, найти его, просмотрев камеры и т.д
20+ человек, которые этот свой шопинг уже вряд ли забудут
Иногда походы в магазин могут заканчиваться не только удачными покупками. Герои нашей статьи вернулись оттуда с целым ворохом впечатлений: кто-то спас собаку, кто-то влип в неловкую ситуацию, а у кого-то простая покупка арбуза превратилась в анекдот.
- Примеряла платье в магазине. Разделась до нижнего белья — и вдруг вижу, что через щелочку в шторке мужик снимает меня на телефон. Я шикнула на него — он убежал. Подошла к охраннику, сообщила об этом, а он мне говорит: «Вам что, жалко? У вас фигура хорошая». В легком шоке иду к администратору с той же жалобой — и слышу тот же ответ! В тот магазин больше не хожу. © Жужа Лаптева / Dzen
- Был в супермаркете, закупился целой тележкой продуктов, везу все к машине на парковке. Жара жуткая — больше тридцати градусов. Открываю багажник и краем глаза замечаю в соседней машине маленькую собачку. При такой жаре хозяин оставил ее в закрытой машине, ни одного приоткрытого окна — сам где-то шляется.
Сердце не выдержало, не мог просто уйти. Взял молоток из багажника и разбил стекло. Вытащил собачку — она еле дышала. Напоил водой, откачал немного. На звук сигнализации прибежал хозяин. И знаете, за что он мне предъявил? За разбитое стекло! Даже не спросил, как там собака. Я заплатил ему за стекло и забрал бедняжку себе. Он не сказал ни слова, только повторял: «Ты главное — за стекло заплати». Обеднел на пару тысяч, зато приобрел четырехлапого друга. © Палата № 6 / VK
- На базаре купили мне норковую шубу. Моя тетка как увидела — обомлела. Через пару дней сама приезжает хвастаться обновкой. Стоит в шубе, сияет золотыми зубами. Я говорю: «Это не норка, тебя обманули!» Она выпучила глаза: «Ты совсем? Норка — на букву „и“ называется!» И тут до меня дошло. Спрашиваю: «Имитация?» Она, гордо выпятив грудь, говорит: «Да!» © Aaallleeennaa / Pikabu
Молодец мужик👍 сколько таких случаев. И животные, и даже маленькие дети умирали🤦
- Стою в длинной очереди, тихо говорю по телефону с братом через наушник. В какой-то момент неожиданно громко выдала: «Блин, да что ты тормозишь, давай быстрее!» Эхо разнеслось по магазину. Отключаюсь, и тут люди в начале очереди предлагают пройти вперед: мол, у них целые тележки, а у меня — только пельмени. Удивленная добротой, подхожу к кассе, пробиваю, а кассир говорит обиженно: «Еще быстрее работать не могу».
Ну, хоть меня и неправильно поняли, зато пельмешек пораньше поела. © Подслушано / Ideer
- Захожу в продуктовый возле дома, взял хлеб да всякую мелочь. Протягиваю крупную купюру, а молодая девушка на кассе смотрит на меня так с прищуром, мол, подозревает что-то. Но в итоге дает сдачу. Ну и пока я складывал в пакет продукты, выходит знакомая хозяйка магазина, а продавщица уходит в подсобку. Далее диалог:
— Здрасте, Марь-Иванна, как дела, как жизнь?
— Нормально, потихоньку.
— А я вот девушке дал крупные деньги, а она смотрела на меня, а не на купюру, забавно так, — полушутливо говорю я.
— Да? Да это новенькая. Бесит, столько накосячила за весь день. Хочешь, я ее уволю?
— Э-э-э...
— Галя! Га-а-ля! Иди сюда!
Девушка выходит с подсобки.
— Все, Галя. Больше ты у нас не работаешь, собирай вещи, уходи домой!
Девушка посмотрела на меня и ушла в подсобку.
— Да что ж вы так жестоко-то? Могли бы не при людях, как-то после работы, что ли.
— Да шучу я так. Это дочка моя, помогала мне сегодня. Скучно просто... © Gofessor / Pikabu
- День был отвратительный, и я решила сделать его чуточку лучше, купив вкусняшек. Стоя у кассы, уныло думала о работе и раздражалась из-за медленного продвижения очереди. Передо мной стояла женщина лет сорока с большой корзиной покупок. Пока кассир все пробивала, у них завязался разговор. Оказалось, покупательница раньше тоже работала кассиром — говорила об этом с пониманием.
Когда ей пробили последнюю покупку, женщина сказала: «Верю, день был тяжелый, но улыбка вам больше к лицу. Надеюсь, шоколадка поднимет настроение и поможет легче закрыть смену». И протянула кассиру последнюю пробитую шоколадку. Та смутилась, но улыбнулась — и улыбка ей действительно шла. Когда пробили мои покупки, мы встретились глазами, я улыбнулась ей в ответ. На душе стало светло и спокойно. Пожелала ей хорошего вечера и с улыбкой вышла из магазина. © Карамель / VK
- Выбрал кожаную куртку. Проверил, чтобы кожа, а не дерматин. Померил, маловата. Продавец побежал «на другую точку». Принес — один в один. Я померил, заплатил и уехал за 1000 км. Только дома разглядел, что дерматин купил. © Unknown author / Pikabu
- На днях в магазине. После оплаты товара отхожу такой от кассы, а ко мне охранник подскакивает:
— Молодой человек, расстегните, пожалуйста, куртку. Есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано...
Мне скрывать нечего, я расстегнул куртку — не жалко.
— А, это живот... — удовлетворенно кивнул охранник.
Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
- Знакомая из магазина одежды рассказала. Уволили у них одним днем продавца-консультанта по результатам проверки тайным покупателем. На присланной в офис диктофоной записи отчетливо слышно начало разговора в магазине:
— Добрый день. Скажите, а это новая коллекция или старая?
— А ты что, модника из себя строишь? © Katabatik / Pikabu
- Решила пожить красиво и купить икру — в кои-то веки. Но продавщица на кассе, как увидела ее, нахмурилась и спросила: «А вы в курсе, сколько она стоит?» Я была в курсе, но немного растерялась. А она продолжает: «Вы, наверное, не поняли, она очень дорогая. Уверены, что она вам нужна?» Я была уверена, но слегка офигела. Тогда продавщица взяла и сама приняла решение: «Нет, не стоит вам так тратиться». И убрала икру. Видимо, я не выгляжу как человек, который может себе что-то позволить. © Карамель / VK
- Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз на «витрине» у входа. Рядом стоит мужчина. Я поворачиваюсь к нему, показываю на выбранный арбуз. Он смотрит на меня и спрашивает, мол, точно? Я стучу по арбузу, судя по звуку, хороший, и утвердительно киваю в ответ. Мужчина ловко хватает арбуз, кладет на весы. Мы молча смотрим друг на друга. Он сдается первый:
— Взвешивать не будем?
— Будем, — отвечаю я.
И продолжаем смотреть друг на друга. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
- Буквально час назад, стою на кассе. Кассир, девушка с формами, улыбается мне (я тоже большой). Далее:
— Девушка, пакет можно?
— Можно Машку за ляжку, — и улыбается.
Я ищу на ее рубенсовской груди затерявшийся бейдж и читаю: «Мария». Пересекаемся взглядами — ржем. © Unknown author / Pikabu
- Люблю свой магазинчик у дома. Забыла купить майонез, зашла. Смотрю — провансалька со скидкой. Взяла, оплатила. Уже на выходе смотрю срок годности — а он на неделю просрочен. Возвращаюсь, говорю, мол, девушка, майонез-то просрочен. А мне в ответ выдают гениальное: «Так поэтому он и со скидкой». © MeriSky / Pikabu
- Пришли с супругой на кассу с покупками. Впереди дама в возрасте спрашивает у супруги, мол, вы мне карту магазина не одолжите? Супруга: «Без проблем, но она на телефоне. Как ваша очередь подойдет, я вам проведу». Так и сделали. Дальше пробили свои покупки, а дама стоит чуть в стороне от кассы. Уже начинаем двигаться в сторону парковки, а она нас догоняет и говорит: «А вы мне не хотите вернуть деньги, которые вам зачислились на скидочную карту из-за моей покупки?»
© *****Pavliasvili / Pikabu
- Муж этой зимой купил новый черный дутый пуховик. Ну и я в магазине со спины напрыгнула на левого мужика в похожем пуховике, думая, что это муж. А суженый стоял чуть дальше и обалдевал с этой картины. © CatKate / ADME
- Я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла, раз за разом подносила их к терминалу и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может, я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
- У подруги муж — турок. Приехали в ее родной город. И отправили его с бумажкой в магазин за маслом и конфетами. Возвращается с пакетом продуктов вразнобой. На вопрос, что случилось и где масло с конфетами выдал: «Там какая-то женщина в очереди сказала, что знает турецкий. Мы с ней обменялись тремя фразами и я попросил помочь. Она забрала список, ушла с моей тележкой, а когда вернулись, там это было». До сих пор не знаем, что там эта женщина подумала и почему так поступила.
- Стояла в длиннющей очереди в магазине, одна касса работает. Все возмущаются, какая-то женщина кричит кассирше: «Может, вы еще встанете и уйдете?!» И та встала и ушла. © purpolly / X
- Приехала ненадолго в Японию с другом. Ходим по магазинам, громко выясняем отношения. На днях поругались в супермаркете в овощном отделе. Он достал меня, я как закричу: «Господи, как же ты мне надоел! Если найду тут хоть одного нашего, тут же уйду к нему!» Голос молодого человека из фруктового отдела: «Кажется, нашла». Третий год вместе, очень любим друг друга. © Подслушано / VK
- Стою с женой у кассы, и вдруг сзади ко мне подбегает девушка, крепко обнимает и визжит от радости. Честно скажу, был в шоке не меньше, чем жена. Девушка замечает мое удивление и говорит: «Ну, это же я — Ритка Соколова! Одноклассница!» Я всматривался, но не узнавал. Из вежливости сделал вид, что вспомнил, перекинулись парой фраз и даже договорились как-нибудь встретиться. Всю дорогу домой думал об этом. Поехал к родителям, откопал выпускной альбом — и нашел Соколову. Тихоня из моего класса, постоянно болела, не гуляла с нашей компанией. Вот почему я ее и не узнал. © Не все поймут / VK
- Однажды решил прокатиться на тележке, пока никто не видит. Но не учел, что она небольшая, а внизу нет перекладины. Оттолкнувшись, перенес вес на рукоять и хоба! — она подо мной пошла вниз, тележка встала на дыбы, я во весь рост хряпнулся в проход, с вытянутым вперед руками, а телега тем временем покатилась вдаль и врезалась в витрину с колбасой. Блин, так стыдно мне давно не было. Лежа на полу думал, интересно, они запись с камер сохранят или нет? На удивление, продавщицы даже не ржали, просто прибежали посмотреть, что тут за грохот и, окинув меня взглядом, просто вернулись к своим делам. Похоже, я был не первым любителем гонять на тележках. © John Silver / ADME
- Пошла как-то за продуктами. В одном из рядов стоял мужчина лет 50-ти. Там было достаточно места, чтобы разойтись. Но мужик не обратил на меня внимания и чуть не врезался. Затем обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». А мне 40 лет. В общем, меня переклинило, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». Так он глянул на меня так, будто я ему нахамила. © Mental_Detective / Reddit
- Случайно во время шопинга наткнулась на манекен и извинилась пред ним. А чуть позже врезалась в реального человека и сказала подруге: «Опять наткнулась на манекен». Он обернулся и сказал, что он вообще-то никакой не манекен. © justanotherkirbystan / Reddit
- Недавно в супермаркете пробивала свои покупки в кассе самообслуживания. Все продукты провела через сканер, сложила в 2 пакета и пошла спокойно домой. Прошла 10 метров, показалось, как будто что-то забыла. Оказывается, забыла оплатить. © Подслушано / VK
А вот еще подборка курьезных историй о том, что в магазинах может произойти все что угодно.
Комментарии
Нужно было средство от сорняков на кладбище, я в этом не шарю. Зашла в садоводческий магазин, формат самообслуживания, сразу попыталась попросить помощи консультанта - но та перебила: от сорняков в том ряду, выбирайте. Постояла в том ряду и ушла к соседям. Там подобрали средство для моих целей нужного объема, рассказали, как использовать. А работникам первого желаю магазина хороших НЕпродаж