20+ человек, которые этот свой шопинг уже вряд ли забудут

Нужно было средство от сорняков на кладбище, я в этом не шарю. Зашла в садоводческий магазин, формат самообслуживания, сразу попыталась попросить помощи консультанта - но та перебила: от сорняков в том ряду, выбирайте. Постояла в том ряду и ушла к соседям. Там подобрали средство для моих целей нужного объема, рассказали, как использовать. А работникам первого желаю магазина хороших НЕпродаж