Не знаю кто это, но третье Платье превратило девушку в кого-то очень крупного
6 неожиданных деталей в фильмах и сериалах, которые заметят и расшифруют только самые внимательные
Некоторые фильмы и сериалы можно пересматривать бесконечно, ведь в них продумана каждая деталь. Создатели многих проектов будто вложили в них свою душу, и даже после десятого просмотра можно найти занимательные отсылки и скрытые смыслы.
В «Чужестранке» Клэр появляется в своем сне в красном платье не просто так
В пятом сезоне «Чужестранки» мы видим сон Клэр, который полон символизма и отсылок к прошлому главной героини. Например, некоторые пользователи сети считают, что с помощью красного наряда Клэр создатели сериала хотели напомнить зрителям о ее шикарном алом платье в Париже. Тогда французский двор просто не мог отвести взгляда от Чужестранки, а Джейми и подавно.
Тем самым авторы намекнули, что события во Франции имеют для Клэр большое значение.
В «Сумерках» нам дают намек на тайный талант Виктории
В первой сумеречной части мы практически ничего не знаем о возлюбленной Джеймса. Да, мы понимаем, что она тоже злодейка, которая воспринимает людей как добычу, но центральный сюжет был больше сфокусирован на раскрытии Джеймса как антагониста.
Но создатели фильма все-таки решили дать нам небольшую подсказку о суперспособностях Виктории. Лишь самые зоркие зрители могли заметить Викторию на школьном балу Беллы. Пока Белла и Эдвард наслаждались вечером, вампирша находилась совсем рядом, притворяясь одной из школьниц. Ее не смог вычислить никто из семьи Калленов, даже Эдвард, который умеет читать мысли других. Тем самым создатели намекнули нам на то, что главный талант Виктории — ускользать от врагов и оставаться в тени, плетя свои коварные сети. Она была способна скрывать свои планы даже от дара провидения Элис.
Во второй и третьей частях она всегда была где-то неподалеку, желая отомстить Эдварду и Белле, но никто не мог ее поймать. В третьей части она создает армию новорожденных вампиров, действуя чужими руками и оставаясь за кулисами. Зритель не сразу узнает об этом. Она хороший кукловод и стратег.
Свадебные наряды Сейран в «Зимородке» показывают ее моральное состояние и чувства к Фериту
Некоторые пользователи сети считают, что три свадебных платья Сейран были подобраны в совершенно разных стилях не просто так. Первое платье закрытое и скромное, а узоры на шее напоминают оковы, ведь девушку насильно выдают замуж. Она пленница своего положения. Второй свадебный наряд более откровенный и яркий. В этот раз она выходит замуж за Ферита по собственному желанию, и ее эффектный образ можно воспринимать как протест против воли родственников.
Третье платье Сейран в финале сериала простое и нежное — как символ того, что главные герои наконец-то обрели гармонию и тихое счастье в отношениях.
Интерьер дома, где живут сестры в «Лило и Стич», дает нам подсказку о том, кем были их родители
Создатели фильма «Лило и Стич» придумали предысторию о том, что родители Лило и Нани были учеными, а именно морским биологом и ботаником. Они решили намекнуть на это с помощью интерьера дома, в котором живут главные героини. В доме — куча книг, висит снаряжение для дайвинга, а еще на заднем плане периодически мелькают картины с рыбками, фигурки и игрушки с морской тематикой.
«Была идея, что Нани не может заставить себя убрать эти вещи или раздать их. Так что беспорядок в доме, по сути, такой же, как в тот день, когда ушли родители», — пояснил художник-постановщик Тодд Чернявски.
Пьеса, в которой играет персонаж Криса Эванса в «Материалистке», существует в реальности
В оригинале фильм называется «Материалисты». Но в РФ прокатчики используют феминитив, причем это не устоявшийся типа «актриса», а прям из тех, что законодательно являются признаком экстремизма. Т. е., когда надо выставить женщину в плохом свете, феминитив — это скрепно и угодно. Ну и плевать, что искажает смысл сюжета. Спасибо, что не «меркантильная» или «тарелочница».
Создательница фильма «Материалистка» вложила в него много личного. Описывая главную героиню, режиссер Селин Сонг опиралась на свой собственный опыт свахи, ведь раньше она работала в этой сфере. Селин, как и главная героиня, которую играет Дакота Джонсон, считает, что прекрасно разбирается в любви и отношениях.
А еще пьеса, в которой по сюжету участвует Джон, действительно существует. Ее написала Селин Сонг, когда работала драматургом. Монолог, который читает Крис Эванс, состоит из строк этой реальной пьесы. Когда Джон, Люси и Гарри стоят на улице после окончания спектакля, мы можем увидеть позади них афишу, где указано имя режиссера.
Вместе с характером Дейенерис в «Игре престолов» меняется и ее прическа
Впервые на экране мы видим Дейенерис с распущенными волосами. На тот момент она была невинной девой с чистой душой, ставшей жертвой политических игр своего брата. Выйдя замуж за Дрого, героиня переживает постепенную трансформацию. Народ ее мужа заплетал косички, отмечая тем самым каждую победу над врагами, и Дейенерис будто перенимает этот обычай.
В последующих сезонах мы можем наблюдать, как на волосах девушки появляется все больше косичек. Она становится королевой и воительницей, а количество жертв ее правления только растет. В последнем сезоне голову Матери драконов украшает множество сложных кос — они символизируют ее победы, а значит, и количество жертв. Видимо, так создатели сериала хотели намекнуть на то, как зачерствело сердце героини, ведь в конце она становится жестоким тираном.
Мы не впервые подмечаем интересные детали в кино, которые можно заметить не с первого взгляда: