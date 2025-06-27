6 неожиданных деталей в фильмах и сериалах, которые заметят и расшифруют только самые внимательные

В первой сумеречной части мы практически ничего не знаем о возлюбленной Джеймса. Да, мы понимаем, что она тоже злодейка, которая воспринимает людей как добычу, но центральный сюжет был больше сфокусирован на раскрытии Джеймса как антагониста.

Но создатели фильма все-таки решили дать нам небольшую подсказку о суперспособностях Виктории. Лишь самые зоркие зрители могли заметить Викторию на школьном балу Беллы. Пока Белла и Эдвард наслаждались вечером, вампирша находилась совсем рядом, притворяясь одной из школьниц. Ее не смог вычислить никто из семьи Калленов, даже Эдвард, который умеет читать мысли других. Тем самым создатели намекнули нам на то, что главный талант Виктории — ускользать от врагов и оставаться в тени, плетя свои коварные сети. Она была способна скрывать свои планы даже от дара провидения Элис.