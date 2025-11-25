20+ хвостиков, которых жизнь сначала не баловала, а потом будто решила выдать все хорошее разом
Фотоподборки
1 час назад
Не все пушистые друзья сразу же живут в теплых домах с внимательными хозяевами. Некоторым приходится пройти через множество трудностей, прежде чем оказаться в надежных руках. Но, к счастью, в нашем мире есть люди с добрыми сердцами, которые готовы забрать к себе хвостиков, нуждающихся в заботе. Вот и герои нашей статьи не просто приютили питомцев, а обрели верных друзей.
«Кайга прошел путь от напуганного уличного пса до любящего, задорного милашки»
«Он пришел к нам в гараж и мы не смогли устоять»
- Продала бы все, что у меня есть, если бы он попросил! © Regular_Echo9715 / Reddit
«Жизнь в приюте и после»
- Очень редкая коричневая красавица. © MollyandEmmett / Reddit
«Моя собака — Вимми»
«Месяц назад я нашла этого красавчика. Теперь он просто сияет! Добро пожаловать в семью, Вафелька»
- Это просто идеально поджаренная золотистая вафля. © theragingoptimist / Reddit
«Нашли под машиной коллеги котенка. Она была крошечным комочком, а теперь так вымахала. Моя милая Надин»
«1 сентября мы спасли Лию с обочины шоссе. Это был долгий путь»
- Ангел с усами вместо крыльев! © chupacabrette / Reddit
«Взяла ее из приюта. Потребовалось 3 года, чтобы привести ее в форму»
«Теперь Лили получила жизнь, которую заслужила. Разница около 7 месяцев»
«Моя девочка Рита»
«Нашли под своим крыльцом. Жена помогала выхаживать его, несмотря на сильную аллергию»
- Ох, эта мордашка стоит того! © HuachumaPuma / Reddit
Кстати, у нас есть еще одна статья про людей, которые не искали себе питомцев — те нашли их сами.
«Он был сильно истощен, напуган и с 20 клещами. Год спустя он уже был счастлив и здоров»
«Этот красавчик раньше питался на помойке. Теперь он король Китти»
- Ха-ха! От второй фотки на смех пробирает. © YouKnewWhatIWas / Reddit
«Испуганный котенок „до и после“. Разница около 10 месяцев»
«Нашли ее ночью на улице и быстренько забрали. Она была худая, а шерсть выпадала от стресса и голода. Теперь это наша пушистая булочка»
«Девочка очень расцвела с тех пор, как нашла семью»
«Помидор спустя год после приюта»
«Бездомный кот, который теперь обожает свою домашнюю жизнь»
«10 лет назад я спасла этого красавчика. У него была парализована вся задняя часть тела. Теперь он живет свою лучшую жизнь»
- Теперь его носик похож на мишень для поцелуев. © soimalittlecrazy / Reddit
«2 года любви и заботы сделали свое дело»
«Когда мы шли к машине на парковке, за нами увязался крошечный котенок. Прошло уже 7 месяцев, и это наш лучший подарок»
- Ну до чего смешная мордашка. © cardueline / Reddit
После таких добрых историй о спасении малышей понимаешь, что вокруг так много хороших и искренних людей. Есть ли у вас домашние питомцы? И как они у вас появились?
Еще несколько теплых статей про братьев наших меньших:
Фото на превью Sherbii / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
18 историй о том, как люди обратились к специалистам и будто стали героями короткометражки
Истории
2 месяца назад
Для настоящей любви не существует возраста: 15+ жизненных историй
Истории
6 дней назад
15 случаев, когда романтика проиграла прозе жизни
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
12 историй о том, что случайности не случайны, и порой они даже приводят к лучшему
17 ярких историй от людей, которые привыкли себя накручивать
Муж вдруг разбогател и это неожиданно отразилось на наших семейных отношениях
Авторские колонки
5 дней назад
18 телефонных курьезов, которые нарочно не придумаешь
Истории
1 день назад
16 случаев, когда подарок оказался неожиданнее самого праздника
Истории
5 дней назад
16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
Истории
2 месяца назад
16 раз, когда предложения руки и сердца вышли за рамки привычных сценариев
Народное творчество
1 месяц назад