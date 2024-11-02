20 людей, которые не искали себе питомцев — те нашли их сами

Порой кажется, что у нас нет времени на животных. Кошку нужно кормить и убирать лоток, а собаку и вовсе выгуливать два раза в день. Однако у судьбы свои причуды и порой животные находят своих хозяев самостоятельно.

«Живем в глуши, вокруг ни души. Однажды в снегу увидела кота и начала подкармливать. В итоге взяли себе. Вот во что это вылилось»

«Собаку подобрали из приюта. Никогда не думала, что у нас будет еще и кошка! Подкармливала ее некоторое время, а теперь она живет с нами»

«Мама совершенно не собиралась заводить питомца. У тут к ней случайно прибился бродячий кот. Мама просто в него влюбилась и, похоже, котейка наконец-то нашел дом»

«Мама кричала, что в жизни не заведет животное. Теперь у нее уже 2 котика, которых она подобрала на улице»

«Нашли эту кошечку в чистом поле во время отпуска. Вокруг никого, бедняжка была тощая и голодная. Забрали с собой, и только посмотрите на эту красотку теперь»

«Мельком увидела эту милашку в подземном переходе. Пришлось постараться, чтобы поймать ее»

«С утра забежал в зоомагаз за всякой всячиной и меня живо „усыновили“. Знакомьтесь: наш новый питомец!»

«Зовут Эния. Обожает сидеть у меня на голове. У нас и так уже 4 кошака, так что еще один погоды не сделает.»

Наша соседка оказалась не такой уж непробиваемой

Соседка сверху очень высокомерная и вся такая «снегурочка». Ни улыбки, ни банального «доброе утро». Пару дней назад прибилась к нашему подъезду собака. Обычная такая дворняга, соседи ее подкармливали. Утром я увидела картину, которая растрогала меня до глубины души. Та самая железная леди, не меняясь в лице, подошла к собаке, дала поесть и пару минут погладив животное, забрала собачку с собой. Надеюсь, они обе будут счастливы. © Подслушано / Ideer

«Сосед вышвырнул милую кошечку, она плакала целыми днями. Сначала муж наотрез отказывался взять ее к нам. Еле уговорила его»

© BubbleHeadMonster / Reddit Ольга 22 часа назад Я тоже как то подобрала кошечку в подъезде. Муж был против, говорил, что ее скорее всего выбросили, скорее всего гадит и знаете, он оказался прав. Что я только не делала, и наполнитель меняла и лоток переставляла и бумажку в ее луже пропитывала и в лоток бросала и даже у врача были. Не помогло. Пришлось расстаться - - Ответить

«Теперь они просто обожают друг друга. И знаете что самое удивительное? У мужа всегда была аллергия на кошек, он начал принимать лекарства, и теперь она совершенно прошла.»

«Муж хотел породистого мейн-куна, даже договорился посмотреть котят. Но вечером пошел гулять с собакой и увидел в луже черный комочек. Принес домой, назвали Марусей. Уже 11 лет ей, считает себя голубых кровей»

«Дедушка не хотел кота, а теперь бегает за ним целыми днями. При этом раньше мы дедулю не могли заставить с дивана встать»

«Встретили собаку. Шла по шоссе с огромным пузом. Вот что мы получили год спустя»

«Зарекся я заводить животных после того, как мой любимец ушел на радугу. И тут на парковке услышал, что кот орет. Сначала не обращал внимания, потом не выдержал и пошел искать»

«Нашел беднягу под капотом машины коллеги. Прошло 2 года, и теперь это наглый кошак, который чудит, пытается отнимать еду из тарелок и боится курьеров. Громко топает, со всеми разговаривает и строит из себя недотрогу. Без кота и жизнь не та»

«Много лет назад я предложила мужу завести кошку. А он в ответ: „Коты — фигня. Собаки — топчик“. Спустя пару лет коты вдруг как-то завелись в количестве нескольких штук.»

«А сегодня муж мне выдает: «Насыпь-ка Басе корма побольше, он мышь огромную принес. Басенька молодец, Басенька защитник, Басенька добытчик наш! Люблю Басеньку»

«Пару лет назад папа строго сказал, что никогда не заведет кошку, а теперь наш дом превратился в приют для 12 котеек, среди которых и наша тусуется»

«У меня коты не заводятся, а случаются. Сидишь ты, а в дверь скребут. Открываешь, а там: «Здрасти, я ваш котик!»

«Подруга жены нашла больного, истощенного котенка на заправке. А теперь он здоровый, избалованный негодник»

«Муж не хотел заводить песеля. И тут застукала его за обнимашками. Так мало того, муж еще для собаки и песни сочиняет»

«Муж даже не догадывался о том, что хочет завести собаку. Но я-то знала! Спустя два месяца они уже не разлей вода»

Приблудный песель приучил хозяев к порядку на кухне