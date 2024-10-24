20+ мохнатых любимцев, которые так преобразились, будто над ними фея поколдовала

Наши четырехлапые друзья меняются не только с возрастом, но и под влиянием окружающих обстоятельств. Новая жизнь, полная любви и заботы, после спасения с улицы или из приюта, может буквально преобразить их внешний вид. Они бывают не похожи на себя после стрижки или купания, а иногда меняются после того, как услышат что-то необычное или набедокурят. Независимо от причины, такие изменения всегда вызывают у нас улыбку, и на сердце становится тепло.

«Приютили деревенского котеночка. Нам сказали, что он вырастет не слишком крупным. Год спустя»

«До и после стрижки»

«До и после того, как ему сказали, что он красивый мальчик»

«Моя девочка до и после купания»

«Сестра и ее парень нашли котенка посреди пустыни. Найденыша назвали Сноу. Теперь он очень счастливый котик»

«Моя собака Майя до и после стрижки»

Котенок и джентльмен, которым он стал

«До и после того, как она смолотила игрушку для жевания за $35»

«Олли до и через год после успешной операции на головном мозге»

Мне показалось, что это совсем другой кот. © Noxious89123 / Reddit

«До и после того, как я назвал его милым парнем»

«Первая стрижка щенка бернедудля, до и после. Я знаю, что стричь эту породу необходимо, но мне кажется, что нестриженым он был немного симпатичнее»

«От тощего малыша со стригущим лишаем до великолепного пушистого кота»



Все, что тут можно сказать — это просто: вау! © Vidsaays / Reddit

«Подстригли собаку и не уверены, точно ли нам отдали нашего пса»

«Мой котик Макс в ночь, когда я принесла его домой, и пять лет спустя»

«Медвежонок после своей первой стрижки и как он выглядел до этого»

«Как это начиналось и три года спустя»

«Блошка, когда я подобрал ее на дороге, и то, как она выглядит сейчас»

Малыш подрос

Та же троица 4 года спустя

«Шива до того, как мы ее взяли, и после. Она такая красивая»

«До и после ванны. Она всегда недовольна поначалу, но после того как мы ее высушим, ей нравится быть чистенькой»

«От кипрских улиц до шотландского нагорья»

«Альвар, метис хаски, был найден на улице на Кипре. Его забрали в приют, а затем отправили в семью в Шотландии, где о нем не заботились, не выгуливали и не кормили. Друг рассказал нам о нем, и мы взяли пса себе. Он упрямый, сварливый и игривый»

«До того, как он увидел пса, и сразу после»