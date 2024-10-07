15+ человек, для которые ушли за покупками, а вернулись с историей
Истории
3 часа назад
Многие из нас давно привыкли воспринимать поход в магазин как обычную рутину — очередной пункт в списке дел. Но иногда даже простое посещение супермаркета может преподнести сюрприз. А порой даже небольшие курьезы на кассе заставляют нас возвращаться домой уже под впечатлением.
- Стою на кассе. Передо мной мужик с женой. В возрасте оба. Смотрю, а она прижимается к нему и шепчет: «Ну возьми, очень хочется!» Он ей тихонько в ответ: «Свет, ну тихо ты. Что люди подумают?» Потом оглянулся пару раз и говорит: «Ну ладно!» А потом молча берет и достает с полки шоколадное яйцо с сюрпризом. Положил на ленту, а она улыбнулась и прижалась к его руке. Вот это любовь, ребята!
- Оплатил свои продукты в супермаркете, а за мной в очереди стояла женщина средних лет с уставшими глазами и скромно одетая. У нее из покупок-то была: пара килограмм картофеля, 2 плавленых сырка и пачка недорогих сосисок. Решил сделать ей приятное. Когда продавшица озвучила сумму, попросил поставить оплату терминалом, быстренько приложил свою карту и сбежал. И только когда дошел до дома, вспомнил, что нужно было еще PIN-код ввести. Сразу представил лица людей в очереди! Подлетел этакий незваный герой, пикнул картой и убежал, а графа кода на терминале так и осталась пустой. На несколько недель забыл дорогу в этот супермаркет. © AntSilveR / Pikabu
- Я парень застенчивый, работаю в деревне, на обед к маме езжу. Однажды она позвонила и попросила купить ей тампоны. Я заскочил в местную аптеку, а провизор там — глуховатая старушка со слуховым аппаратом. Говорю тихонечко: «Мне тампоны, пожалуйста». Она такая: «Не слышу. Чего-чего?» Я говорю погромче — она все равно не понимает. Пришлось орать на всю аптеку, что мне нужны тампоны. А бабуля в ответ: «А вам обычные или „супер“?» Да откуда я знаю! Взял «супер», потому что моя мама — супер. Когда пришел домой и передал маме покупку, она такая: «Откуда ты узнал, что я хочу именно такие?» Угадал. © Nicholas Pope / Quora
- Зашла сегодня в магазин, чтобы купить ежедневки. Подхожу к отделу, беру с полки пачку. Только собираюсь уходить, как слышу: «Девушка, а те, что вы взяли, хорошо от пота помогают?» Я зависла на пару секунд. Говорю: «Они не совсем для этого». А мужчина мне в ответ: «А жена их засовывает мне в обувь. Говорит, что от пота хорошо помогают». Сказала ему, что никогда так не делала. А сама стою и думаю: «Надо бы тоже мужу парочку положить».
- На нашей улице открыли супермаркет. Захожу туда и начинаю выбирать продукты. Взвесила мясо и курицу, минут 15 выбирала сыр и огурцы. Вижу, что персонал какой-то неприветливый, все сквозь зубы отвечают. И только на выходе я заметила, что магазин работает до 22:00, а я зашла в 21:57. Месяц потом там не появлялась, надеялась, что меня за это время забудут. © Подслушано / Ideer
- В магазине видела старушку в поношенном пальто и с авоськой. Она стояла возле прилавка с хлебом и размышляла. По всем правилам я решила купить ей продукты. Когда я подошла и предложила ей помощь, старушка ответила: «Что вы, что вы... Я жду, когда свеженький привезут». © Подслушано / Ideer
- Зашла я в магазин за ватными дисками и ватными палочками. В одной руке был пакет, и в эту же руку я взяла диски и палочки, а в другую — бутылку с водой. На кассе оплатила бутылку и пошла дальше. И только на выходе из торгового центра поняла, что часть покупок не оплатила. Пришлось вернуться и признаться, что я внаглую в руках вынесла товар из магазина, не заплатив за него. Посмеялись вместе с кассиром. © malynche / ADME
- Когда я училась в старших классах, пошли мы как-то с мамой по магазинам. И у меня началась икота. Икала я громко. И тут подошел к нам какой-то пожилой мужчина, сказал, что он врач, и начал показывать, как надо дышать, чтобы перестать икать! © happyklam / Reddit
- Решила как-то впервые сходить с малым в магазин одна, без помощи мужа. Думаю, что там сложного: посадила в коляску и поехала. Но оказалось, что это целая наука! Пока доехали до магазина, уже время кормить. Потом сон, а потом оказалось, что я взяла не ту соску, и сын начал кричать. Люди в очереди смотрят, а я стою, одной рукой качаю коляску, а другой пытаюсь расплатиться. В итоге вышла из магазина, забыв купить половину того, что нужно. Теперь заказываю доставку, если что-то срочно надо. © Мамдаринка / VK
- Утром пошла в магазин. Без сумки. Ключи и карту несла в кармане. Вернулась домой, позавтракала. Собралась по делам, а карты нет! Я в панике бегу в магазин — там ее тоже нет! Деньги не снимались. Хватаю паспорт и бегу в банк — блокировать карту. Выхожу из квартиры, а карта, как визитка, воткнута под кнопку вызова лифта! Видимо, выпала из кармана. В общем, добрые люди еще не перевелись! © Карамель / VK
- Как у меня сейчас поднялось настроение! Проснулся оттого, что дико хочется есть, а холодильник пуст. Угрюмый и злой пошел в магазин. Когда расплачивался, достал из кошелька купюру в 500, положил на блюдце. Приглядываюсь, а на краю купюры нарисовано сердечко и подписано: «Счастья тебе, кем бы ты ни был». Сначала даже хотел забрать ее обратно, но потом подумал: «Пусть дальше путешествует и дарит людям мгновения радости». © Подслушано / Ideer
- Дожила. Мне 30 лет, стою в магазине со своим мужчиной, выбираю продукты. Тут звонит бывший муж, с которым я в нормальных отношениях, и предлагает выпить кофе. Отказываюсь, вру, что не дома, так как он не вписывается в мои планы. И через пару минут натыкаюсь на него в соседнем отделе. Бегала с тележкой по всему продуктовому и пряталась за стеллажами, как в каком-то дурацком ситкоме. Не заметил. И смешно, и стыдно. © Подслушано / Ideer
- Я собиралась потратить свои последние $5 долларов, но тут нашла на полу в магазине две купюры по $100. Я не могла поверить в свою удачу! Уже представила, как удивится и обрадуется мой парень, увидев меня с пакетами продуктов. Но совесть взяла верх, и я решила поискать человека, который потерял деньги. И заметила парня, который оглядывался по сторонам и обыскивал свои карманы. Я ему отдала его потерю. Он был так благодарен, что чуть не расплакался. Не скажу, что это было легкое решение, но я рада. © MouseConscious4218 / Reddit
- Стою в магазине и тут слышу: «Все с дороги, он на свободе!» И вижу, как люди начали бежать, словно за ними гонится Годзилла. А это был всего лишь маленький омар, который не спеша полз по своими делам по полу. Но куча взрослых дядь и теть удирали так, будто от этого зависела их жизнь. Перепуганные работники ломали голову, что с этим делать, пока не пришел какой-то чувак с ведром и не накрыл омара. © Billbapaparazzi / Reddit
- Зашли с мамой в магазин игрушек подарок маленькому родственнику купить. А там целый зал с куклами. От пола до потолка. Рай моего детства просто. Мама увидела мое лицо и такая: «Выбирай куклу, любую куплю. Теперь можем себе позволить». Мне 28 годиков. © Подслушано / Ideer
- Во время очередного похода в магазин мы с парнем начали дурачиться и стали перебрасывать друг другу вещи, чтобы положить их в тележку. Он бросил мне упаковку бумажных полотенец. Но тут из-за моей спины выскочил чувак, перехватил полотенца и побежал обратно, чтобы сделать финт из американского футбола. И закончил все это победным танцем. Было уморительно. © No_Cricket808 / Reddit
- Я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла и тупо раз за разом подносила их к терминалу, не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может, я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
- Были в магазине с подругой. И наше внимание привлекла весьма странная старушка. На вид ей было лет 70, у нее была проколота бровь, а в носу кольцо. Вот это я понимаю — современная бабушка, а не те, что сидят на скамейке и обсуждают молодежь! Она просто сделала наш день. © Подслушано / Ideer
Сейчас магазины можно встретить чуть ли не на каждом углу. Казалось бы, что может случиться, когда всего лишь нужно купить хлебушка. Однако порой поход в магазин может обернуться неожиданностью.
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Ничо-ничо, лет через 20 будет засилье бабушек с пирсингом и татухами, не переживайте
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