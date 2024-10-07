15+ человек, для которые ушли за покупками, а вернулись с историей

Многие из нас давно привыкли воспринимать поход в магазин как обычную рутину — очередной пункт в списке дел. Но иногда даже простое посещение супермаркета может преподнести сюрприз. А порой даже небольшие курьезы на кассе заставляют нас возвращаться домой уже под впечатлением.