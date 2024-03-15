14 доказательств, что в отношениях терпения нужно больше, чем у сотни вязальщиц
Отношения часто оказываются тяжким трудом. Разные характеры, привычки, взгляды на жизнь — все это надо привести хоть к какому-то компромиссу, чтобы жить в любви и согласии. Наши герои и героини рассказывают о том, какие трудности возникали в их отношениях со вторыми половинками. Спойлер: далеко не у каждой пары все весело и счастливо.
- Прекрасно помню, как мы с мужем впервые в жизни смогли выбраться на отдых в другую страну. Полетели тогда в Египет, взяли какой-то тур, как советовали друзья. Боже, мне нравилось все: от полета и аэропорта до отеля и окрестностей! Я сама не выпускала телефон из рук, все фотографировала на память, так еще и мужа каждую минуту просила: «Сфоткай, сфоткай, сфоткай!» Под конец нашего двухнедельного отдыха он перестал откликаться на имя «Олег», потому что он стал «Сфоткай». © Мамдаринка / VK
- Подобный разговор у нас происходит, наверное, раз в неделю. Он:
— Я голодный.
— Где хочешь поесть?
— Мне плевать, ты выбираешь.
— Как насчет такого-то варианта?
— Ненавижу это место.
— Тогда, может, пойдем вот в этот ресторан?
— Нет, ты же знаешь, я терпеть не могу их еду.
— Хммм, ладно, может, вариант № 3?
— Мне не очень нравится их еда
— Ради бога, я не знаю уже, куда идти!
— Почему ты расстраиваешься? Я же сказал, мне все равно, где есть. © zetaphi938 / Reddit
- Когда начинали жить с парнем, была договоренность: каждый сам оплачивает расходы на собственные нужды, одежду и подобное; продукты он покупает, коммуналка и бытовая химия на мне. Сейчас женаты год. Когда едем за покупками, расплачивается на кассе муж, но дома я высчитываю свои товары по чеку и перевожу ему сумму. Молчит, как будто так и надо. © Подслушано / Ideer
- Как-то встречалась с парнем, у которого были невероятно высокие требования к женщинам. Он был одинок почти всю свою жизнь. Потому что если ты не похожа на нарисованных моделей в журнале, ты своего рода недочеловек. Не дай бог, чтобы у меня на ногах появились волоски. Чувак на полном серьезе отправлял меня домой побрить ноги и только потом разрешал вернуться к нему. Мы ходили по магазинам и он пытался заставить меня купить самую вульгарную одежду. Если бы у меня появились прыщи, он бы пожаловался на боль в глазах. © stelarsolarflare / Reddit
- Мой муж — хороший человек: добрый, с юмором, зарабатывает хорошо, понимаем друг друга. Но абсолютный эгоист, когда дело касается его храпа. За два года, что мы живем вместе, я обзавелась мешками под глазами, раздражительностью и потухшим взглядом. Я ночью не сплю вообще. На работу иду как овощ, прихожу домой, сплю пару часов, готовлю и опять ворочаюсь ночью. Хоть как-то лечиться он не хочет, а я уже не могу так. В выходной я больше не хочу гулять, а хочу спать. Люблю мужа, но хоть разводись. © Подслушано / Ideer
Отправлял домой брить ноги и только потом РАЗРЕШАЛ вернуться? И она возвращалась?
- У мужа недавно детство проснулось в одном месте! Сыну на день рождения подарили доску для игры в дартс, тот пару раз дротики покидал и забыл о ней. А муж ну не может не поиграть сам. Достал, повесил на дверь, начал кидать. А он никогда не играл в дротики эти и попасть в доску не может. Все летит в дверь, оставляет дырочки маленькие, портит внешний вид. Кричу на него, мол, что ты делаешь, не ребенок же, еще и двери портишь. Так он мне говорит: «Ничего, новую купим». И продолжает дальше кидать свои дротики. 32-летний ребенок. © Мамдаринка / VK
- Однажды мой бывший муж собирался на работу, и наша собака достала из мусорного бака подгузник и разорвала его в спальне, там, где муж хранил все свои рабочие вещи. Он сказал мне, чтобы я отмыла все. Я ответила, чтобы он сам это делал. Мы рассорились до того, что я ушла на улицу, а муж запер дверь. Когда он впустил меня обратно, то сказал: «Я хочу, чтобы ты и твоя дочь (которая вообще-то и его дочь) покинули мою квартиру до того, как я вернусь домой». Это стало началом нашего шестимесячного развода. © beans731 / Reddit
- Думала, что такое бывает только в кино, но оказалось — нет, в реальной жизни такие мужики тоже существуют. Собирались с мужем на ужин с друзьями. Я гладила свое платье, но тут приехала доставка. Попросила муженька посмотреть за утюгом, он играл в приставку, сказал, что посмотрит. Я задержалась на пару минут, потому что проверяла посылку. Возвращаюсь — муж играет, а в метре от него дымится мое платье! © Мамдаринка / VK
Вообще-то дартс всегда был вполне взрослой игрой,в барах в него играли.с чего бы тетка недовольна тем,что муж увлекся?а на двери можно покрытие сделать и все нормально было бы!
- Четыре года тянула семью на себе. Муж перебивался заработками, с переменным успехом. То там с руководителем не сошелся, то перспективы нет, то еще какая-то ерунда. Терпеливо переносила его поиски, не гнала работать грузчиком или продавцом. А муж все говорил: «Вот подожди еще месяц, два, пять, и все наладится». Сама карьеристка, но плюнула на все, бросила свою работу 24/7, сижу дома, делаю вид, что ищу. Не прошло и трех месяцев, как начал ныть, мол, денег не хватает, как там твои поиски. Ну нет уж. Пробуй теперь сам крутиться. Достал. © Подслушано / Ideer
- Мы с парнем часто ходим за продуктами вместе, но все равно покупаем некоторые товары отдельно. На днях брали что-то на двоих. Я взяла корзину, а мой парень нес вещи в руках. Затем ему надоело тащить, и он положил товары в мою корзину. Меня так разозлило, что он не взял эту чертову корзину. Поссорились из-за этого. © themittenstate / Reddit
- Вернулся домой никакой. Без настроения и желания что-то делать. Только у порога, когда услышал запах жареной картошки, понял, что сейчас все поменяется. Зашел на кухню в предвкушении, а там бац! — пусто. Спросил жену, мол, что это так вкусно пахнет. А она отвечает: «Это у соседей. Если хочешь есть, то делай сам что-то!» Поругались, покричали, она ушла спать, а я жарил себе яичницу и думал: «Как же я хочу сейчас к соседям, где тепло, уютно, вкусно и так по-доброму». © Палата № 6 / VK
Почему ты себе не пожарил картошку, а яичницу? Неужели не было в доме картошки? Почему ты её не купил? Почему в твоем представлении "уютно и по-доброму" - это когда жена готовит? Она у тебя работает? Почему она должна после работы готовить, а ты нет? Почему нельзя было заранее позвонить жене и попросить её приготовить ужин? Почему нельзя было жене ответить "Да, я хочу жареную картошку, как у соседей. Сейчас сделаю. Ты будешь?".
- Мое худшее свидание было в колледже. Кавалер приехал поздно. Разговор оказался пыткой, потому что он не хотел общаться. Он выглядел рассеянным. Я спросила почему. Парень ответил, что его приятели тусили в общежитии и он хотел зависнуть с ними. Я сказала: «Круто, тебе не обязательно оставаться». И он ушел. © MsGoogle / Reddit
- Мне оставалось две недели до родов. Муж посмотрел на меня и сказал: «Ты же знаешь, что я никогда не хотел всего этого?» И указал на меня и мой живот. Я расплакалась и села на диван. Затем он подошел и потер мою спину, пытаясь меня утешить. Это было так ужасно. Я хотела уйти, но не смогла найти ключи от машины. Сейчас он мой бывший. Тот момент будто все переломил во мне, и я разлюбила этого человека. © Austins_Mom / Reddit
- Пригласил меня мужик в дешевое кафе на свидание. Заказали еды. Спустя час заметила, как он из моей тарелки все доедает. А под конец свидания выдал, что ему не хватает денег. Я обалдела от такого. Сказала: «Что ж, печально», — и направилась к выходу. Так мужик вдруг сразу нашел деньги. И еще потом пару раз он предлагал пойти с ним на свидание. Но мне такой жлоб даром уже не нужен. © Подслушано / Ideer
В романтических отношениях любой может набедокурить. Или просто чудить. Как, например, герои и героини наших историй.
Комментарии
Про утюг. Всегда поражаюсь, зачем его оставлять лежать на одежде? Попросила мужа присмотреть. На что он там должен смотреть? Убрать утюг, как только платье начало дымиться? В руках держать, пока жена не вернётся?
По мне так сама дура, и муж ни при чем.
У меня был муж ,молоденький,19 лет.У нас осталось на хозяйстве 15 рублей,но ему позарез был нужен моторчик,чтобы пускать его в ванную с водой,когда он будет купаться.))))Он чуть на коленях не ползал,так хотел моторчик.)))))Слава богу,что я уже не живу с этим инфантилом.А у дочери муж вдруг озаботиося,что у них на стене должен висеть огромный веер.))Она устояла,и не согласилась.И как только кто-то рассказывает о безалаберности своего мужа,мы с ней переглядываемся и говорим друг другу:-Моторчик,веер.))))))
Мужа с дартсом что-то жалко стало...дверь ведь и правда можно купить (если проблема с финансами нет), ну так пусть поиграем.
У меня, наверное, профессиональный перекос сознания на почве преподавания. Но вот так заходишь статью прочитать - а в ней идиоты, идиоты, идиоты...
Высокие! Высокие отношения! (с)