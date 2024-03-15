14 доказательств, что в отношениях терпения нужно больше, чем у сотни вязальщиц

Отношения часто оказываются тяжким трудом. Разные характеры, привычки, взгляды на жизнь — все это надо привести хоть к какому-то компромиссу, чтобы жить в любви и согласии. Наши герои и героини рассказывают о том, какие трудности возникали в их отношениях со вторыми половинками. Спойлер: далеко не у каждой пары все весело и счастливо.