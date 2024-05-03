Мы узнали, как выглядят отпрыски звезд культовых сериалов, и чуть с дивана не сползли от такой красоты

Семья
1 час назад

Мы знаем этих актеров и актрис благодаря их ролям в сериалах 1980-х — начала 2000-х годов. Многим из них приходилось играть родителей на экране. Но как выглядят их родные чада, мало кто из нас догадывался. А ведь некоторые звездные наследники пошли по стопам знаменитых мам и пап и делают карьеру в творческой сфере.

Глория Пирес и ее сын Бенто

Алисса Милано и ее дети Элизабелла и Майло

Miss Katie
3 дня назад

В Зачарованных она была милая, милая, и одевали её героиню очень модно.

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Вера Фишер с сыном Габриелем

Колин Ферт и его сыновья Лука и Матео

Мелисса Джоан Харт и ее сын Мейсон

Кайл Маклахлен и его сын Каллум с мамой Дезри Грубер

Мэдхен Амик и ее дочь Мина

Джоанн Уолли и ее сын Джек

Виктория Руффо и ее сын Хосе

Вероника Кастро и ее сын Кристиан

Эй Мартинес и его дочь Рен

Луселия Сантус и ее сын Педро

Криптозоолог мамкин
50 минут назад

тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый — пуст, черен и мертв

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Джейсон Пристли и его дочь Ава

Тори Спеллинг c дочерьми Стеллой и Хэтти

Дженни Гарт с дочерью Фионой

Joy*
6 минут назад

А это точно не сама Дженни Гарт в юности со своей мамой? О_О

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Факунда Арана и его сын Леон Моро

Элисон Ханниган с дочерями Сатьяной и Кивой

Джованна Антонелли и ее сын Пьетро с отцом Мурило Бенисио

А вот как выглядят вторые половинки актрис и актеров, которые сыграли невероятную любовь в культовых фильмах и сериалах.


Фото на превью Rosa salvaje / Televisa S.A. de C.V., Simplemente María / Televisa S.A. de C.V.

Комментарии

Уведомления
Ulita Vedma
1 неделя назад

Многие дети так на родителей похожи, сразу мысли о копировальном станке появляются)

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личность
29 минут назад

Сползет администрация адме с дивана или нет - об этом мы (вероятно) узнаем в следующей статье. Не переключайтесь.

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