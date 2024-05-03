О, лошадка Рут! Никогда не нравилась внешне, но про Тропиканку смотрела взахлёб)))
Мы узнали, как выглядят отпрыски звезд культовых сериалов, и чуть с дивана не сползли от такой красоты
Мы знаем этих актеров и актрис благодаря их ролям в сериалах 1980-х — начала 2000-х годов. Многим из них приходилось играть родителей на экране. Но как выглядят их родные чада, мало кто из нас догадывался. А ведь некоторые звездные наследники пошли по стопам знаменитых мам и пап и делают карьеру в творческой сфере.
Глория Пирес и ее сын Бенто
Алисса Милано и ее дети Элизабелла и Майло
В Зачарованных она была милая, милая, и одевали её героиню очень модно.
Вера Фишер с сыном Габриелем
Колин Ферт и его сыновья Лука и Матео
Мелисса Джоан Харт и ее сын Мейсон
Сын похож вообще штук на 15 знаменитостей. Интересная внешность), глобальная такая, собирательная
Кайл Маклахлен и его сын Каллум с мамой Дезри Грубер
Мэдхен Амик и ее дочь Мина
Джоанн Уолли и ее сын Джек
Виктория Руффо и ее сын Хосе
Вероника Кастро и ее сын Кристиан
Шо за мимику вы показываете? Улыбка боли и загадочность? Слишком сложносочиненные щи, я так не умею😁
Эй Мартинес и его дочь Рен
Луселия Сантус и ее сын Педро
тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый — пуст, черен и мертв
Джейсон Пристли и его дочь Ава
Тори Спеллинг c дочерьми Стеллой и Хэтти
Дженни Гарт с дочерью Фионой
Факунда Арана и его сын Леон Моро
Элисон Ханниган с дочерями Сатьяной и Кивой
Джованна Антонелли и ее сын Пьетро с отцом Мурило Бенисио
А вот как выглядят вторые половинки актрис и актеров, которые сыграли невероятную любовь в культовых фильмах и сериалах.
Комментарии
Многие дети так на родителей похожи, сразу мысли о копировальном станке появляются)
Сползет администрация адме с дивана или нет - об этом мы (вероятно) узнаем в следующей статье. Не переключайтесь.