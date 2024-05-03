Мы узнали, как выглядят отпрыски звезд культовых сериалов, и чуть с дивана не сползли от такой красоты

Мы знаем этих актеров и актрис благодаря их ролям в сериалах 1980-х — начала 2000-х годов. Многим из них приходилось играть родителей на экране. Но как выглядят их родные чада, мало кто из нас догадывался. А ведь некоторые звездные наследники пошли по стопам знаменитых мам и пап и делают карьеру в творческой сфере.