Мы немножко похулиганили и перенесли героев старых добрых фильмов и сериалов в наше время
Кино
1 час назад
Стилисты утверждают, что определенные прически действительно визуально могут прибавить человеку несколько лет. К примеру, тугие локоны, слишком объемные короткие стрижки, начесы. Возможно, именно поэтому некоторые персонажи из фильмов и сериалов прошлого века кажутся нам старше своего настоящего возраста. И мы решили их «осовременить», поменяв прическу и одежду, и посмотреть, насколько сильно они изменятся.
Венди, «Сияние»
Донна, «Твин Пикс»
Фил, «День сурка»
Кристал, «Династия»
Сэди, «Большой бизнес»
Круз, «Санта-Барбара»
Хезер, «Смертельное влечение»
Роза, «Дикая Роза»
Марти, «Назад в будущее»
Изаура, «Рабыня Изаура»
Глен, «Кошмар на улице вязов»
Мария, «Просто Мария»
Хосе Игнасио, «Просто Мария»
Энди, «Милашка в розовом»
А если вы хотите посмотреть, как в действительности изменились актеры из наших любимых старых фильмов, у нас есть, что вам предложить:
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