Мы немножко похулиганили и перенесли героев старых добрых фильмов и сериалов в наше время

Кино
1 час назад

Стилисты утверждают, что определенные прически действительно визуально могут прибавить человеку несколько лет. К примеру, тугие локоны, слишком объемные короткие стрижки, начесы. Возможно, именно поэтому некоторые персонажи из фильмов и сериалов прошлого века кажутся нам старше своего настоящего возраста. И мы решили их «осовременить», поменяв прическу и одежду, и посмотреть, насколько сильно они изменятся.

Венди, «Сияние»

Донна, «Твин Пикс»

Фил, «День сурка»

Кристал, «Династия»

Сэди, «Большой бизнес»

Круз, «Санта-Барбара»

Хезер, «Смертельное влечение»

Роза, «Дикая Роза»

Марти, «Назад в будущее»

Изаура, «Рабыня Изаура»

Глен, «Кошмар на улице вязов»

Мария, «Просто Мария»

Хосе Игнасио, «Просто Мария»

Энди, «Милашка в розовом»

А если вы хотите посмотреть, как в действительности изменились актеры из наших любимых старых фильмов, у нас есть, что вам предложить:

Фото на превью Simplemente María / Televisa S.A. de C.V. and co-producers, Rosa salvaje / Televisa S.A. de C.V

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