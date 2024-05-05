Мы немножко похулиганили и перенесли героев старых добрых фильмов и сериалов в наше время

Стилисты утверждают, что определенные прически действительно визуально могут прибавить человеку несколько лет. К примеру, тугие локоны, слишком объемные короткие стрижки, начесы. Возможно, именно поэтому некоторые персонажи из фильмов и сериалов прошлого века кажутся нам старше своего настоящего возраста. И мы решили их «осовременить», поменяв прическу и одежду, и посмотреть, насколько сильно они изменятся.