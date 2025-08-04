15 человек, которых язык не поворачивается назвать пожилыми, потому что хочется сказать лишь: «Во дают!»
Принято считать, что с возрастом жизнь замедляется, а интересы сужаются до спокойных прогулок и вязания. Но герои нашей подборки категорически не согласны с этим стереотипом! Они доказывают, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте, а молодость духа, азарт и жажда жизни способны творить чудеса.
«Мы с бабушкой сказочно принарядились и поехали на комикс-конвенцию»
«Дедушке исполнился 91 год. И он отметил это катанием на водных лыжах»
Я восхищаюсь всеми кто умеет кататься на водных лыжах. Но в 91 год это вообще невероятно. Крутой дед!
- Обалдеть! Теперь и стареть не страшно. © bigbaitsbigbass / Reddit
«Считаю, что моя бабушка просто нереально стильная для своих 95 лет»
В 95 лет следит за собой как настоящая леди. При макияже, при полном параде, и улыбка у неё милая и добрая.
«Вот так моя бабуля пользуется мобильником. Да, с увеличительным стеклом»
«Моя 83-летняя бабуля делает селфи»
- Да блин! Мы все это время делали все неправильно. © AronRos / Reddit
«Мы с моим 91-летним дедушкой только что закончили очередной совместный проект, и я просто безмерно благодарен!»
«Это уже седьмая наша работа — он плотник и мастер по дереву, а я учусь и учусь».
«Дедуля любил воссоздавать свои старые фотки. Здесь ему примерно 20, 70 и 80 лет»
Ой, я сначала подумала, зачем фотографии перевернули боком? Потом поняла что так дед стоит на руках! Ну и ну!
- Обалдеть, он мой герой! © Unknown author / Reddit
«Моя 99-летняя прабабушка»
Какие шикарные волосы у прабабушки. Прямо волной копна волос надо лбом. Вот это да, 99 лет!
- Как же она шикарна! А эти очки! © trashflowers / Reddit
«Дамы и господа, это мой дедушка в его 89-й день рождения»
«Недавно моя 80-летняя бабуля вышла замуж во второй раз. Теперь она со своим 90-летним мужем играет на пианино бок о бок»
«У моей бабули только что была вечеринка по поводу 80-летия. А она все еще может сделать так»
«Взял своего 75-летнего дедулю в поход»
А с утра дедуля такой: "Wake up! Grab your brush put on a little makeup!"
«Бабушке 83 года и она только что сделала свою первую татуировку»
- В смысле 83? Выглядит не старше 60. © diss0lvedgir1 / Reddit
«Моей великолепной бабушке 92 года»
«Со 100-летием, бабуля. Ты крутая!»
Эти люди — настоящее воплощение того, что жизнь прекрасна в любом возрасте, если к ней относиться с огнем в глазах и любопытством ребенка. Какое фото из этой подборки вдохновило вас больше всего? И, может быть, у вас есть свои истории о том, как кто-то из ваших родных или знакомых поразил вас своей неувядающей энергией? Делитесь в комментариях — мы хотим знать всех этих потрясающих людей!
Комментарии
Самое неудачное свидание было у меня, когда, встретив девушку, она спросила:
Надо всё-таки пробовать читать то, что написали.
Вы их зубы видели? Ни один и ни одна из них не побывали в руках советского стоматолога.