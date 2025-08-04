15 человек, которых язык не поворачивается назвать пожилыми, потому что хочется сказать лишь: «Во дают!»

Эти люди — настоящее воплощение того, что жизнь прекрасна в любом возрасте, если к ней относиться с огнем в глазах и любопытством ребенка. Какое фото из этой подборки вдохновило вас больше всего? И, может быть, у вас есть свои истории о том, как кто-то из ваших родных или знакомых поразил вас своей неувядающей энергией? Делитесь в комментариях — мы хотим знать всех этих потрясающих людей!