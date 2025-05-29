Вот как выглядели бы 10 популярных пород кошек, если бы они стали людьми

А если бы коты были людьми — какими бы они были? Мы попросили нейросеть представить разные породы пушистых домоседов в человеческом обличье. Получилось нечто особенное: где-то — узнаваемый типаж, а где-то — настоящий герой артхаусного кино. Одни «человеческие коты» получились такими же надменными, как их прототипы, другие — милыми и домашними.

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