Вот как выглядели бы 10 популярных пород кошек, если бы они стали людьми
А если бы коты были людьми — какими бы они были? Мы попросили нейросеть представить разные породы пушистых домоседов в человеческом обличье. Получилось нечто особенное: где-то — узнаваемый типаж, а где-то — настоящий герой артхаусного кино. Одни «человеческие коты» получились такими же надменными, как их прототипы, другие — милыми и домашними.
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Сфинкс
Короткошерстный британец
- Эй, сова!
- Я не сова, я мышка.
- А почему глаза такие большие?
- Я какаю.
Бенгальская кошка
Нее, моя бенгалка не такая)) Моя-хитрожопая, своенравная стерва.А не открытая, милая и дружелюбная девушка
Шотландская вислоухая кошка
Есть na Юпупе канал мисалёлик. Там у девушки два котейки, один из них вислоух, и вот она недавно тоже генерила их в людей, прикольно получилось
Сиамская кошка
Мейн-кун
Мне кажется, если этого кота попросить за тебя заступиться, то он реально заступится.
Рэгдолл
Абиссинская кошка
Девон рекс
Сибирская кошка
А как выглядели бы 9 популярных пород собак, если бы они стали людьми, можно посмотреть в этой статье.