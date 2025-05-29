Вот как выглядели бы 10 популярных пород кошек, если бы они стали людьми

Наука
1 час назад

А если бы коты были людьми — какими бы они были? Мы попросили нейросеть представить разные породы пушистых домоседов в человеческом обличье. Получилось нечто особенное: где-то — узнаваемый типаж, а где-то — настоящий герой артхаусного кино. Одни «человеческие коты» получились такими же надменными, как их прототипы, другие — милыми и домашними.

В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

Сфинкс

Короткошерстный британец

AndreA
1 час назад

- Эй, сова!
- Я не сова, я мышка.
- А почему глаза такие большие?
- Я какаю.

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Бенгальская кошка

ucTepu4ka
1 день назад

Нее, моя бенгалка не такая)) Моя-хитрожопая, своенравная стерва.А не открытая, милая и дружелюбная девушка

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Шотландская вислоухая кошка

Евга
24 минуты назад

Есть na Юпупе канал мисалёлик. Там у девушки два котейки, один из них вислоух, и вот она недавно тоже генерила их в людей, прикольно получилось

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Сиамская кошка

Мейн-кун

Рэгдолл

Абиссинская кошка

Девон рекс

Сибирская кошка

А как выглядели бы 9 популярных пород собак, если бы они стали людьми, можно посмотреть в этой статье.

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