15 детских фраз, которые вмиг перевернули ситуацию с ног на голову

Наши дети, особенно, в раннем возрасте — бесконечный источник забавных перлов и неожиданных заявлений. Но иногда бывает, что выданная с абсолютной непосредственностью фразочка ставит всю ситуацию с ног на голову — над чем, впрочем, можно посмеяться. Герои этой подборки получили от слов своих деток такой заряд бодрости, что запомнили надолго.