15 детских фраз, которые вмиг перевернули ситуацию с ног на голову

Истории
1 час назад
Наши дети, особенно, в раннем возрасте — бесконечный источник забавных перлов и неожиданных заявлений. Но иногда бывает, что выданная с абсолютной непосредственностью фразочка ставит всю ситуацию с ног на голову — над чем, впрочем, можно посмеяться. Герои этой подборки получили от слов своих деток такой заряд бодрости, что запомнили надолго.

  • Сыну 7 лет. Ходили к стоматологу менять пломбу. Выходит из кабинета, спрашиваю:
    — Ты спасибо сказал?
    — Нет. Забыл.
    — Ну зайди, поблагодари.
    Сын открывает дверь и кричит в кабинет:
    — Спасибооо! Все было зашибись! © Мамдаринка / VK
  • В магазине моя шестилетка с восхищением сказала: «Мама, смотри какие у тети классные штаны!» — «Ты про кожаные? Да, прикольные». И тут она с еще большим восхищением выдала: «Как будто она черный пакет надела!» © Мамдаринка / VK
  • Однажды мы всей семьей поехали в деревню к родителям мужа. Целый день мы возились и помогали им во дворе, а вечером свекровь угощала нас вкусным ужином. В какой-то момент мой сын выдал: «А я знаю, что мама от папы прячет шоколадку». Я старалась не выдать себя, но сразу после этой внезапной фразы от сына, вся семья начала громко смеяться. А муж после ужина подошел и тихонько на ушко сказал: «Я знаю где ты прячешь шоколад». © Мамдаринка / VK
  • Сын собирается в спортивный лагерь. Говорит мне, что главное в лагере — это дисциплина, мол, буду вести себя хорошо, то все будет ок. Я ему говорю: «А разве ты можешь хорошо себя вести?» А он в ответ: «Мама, если я захочу, то буду идеальным ребенком». Спросила, почему же он тогда этого не хочет? А он выдал: «Ну вы же меня и так любите!» © Татьянка Евдокимова / Dzen
  • Сестра младше меня на 15 лет. Когда ей было 5, она забрасывала меня миллионами вопросов из серии «Почему?» Как-то раз я спросил, мол, почему бы тебе не пойти и не заняться какими-нибудь своими делами? Сестра не растерялась и ответила: «Потому что мне 5 лет, я не знаю, какие у меня дела, чтобы ими заниматься». Резонно. © Unknown author / Reddit
  • Задали ребенку нарисовать профессию одного из родителей. Сын пошел к папе, но тот не был расположен к допросам о профессии. Сказал: «Отстань, я и так сутками работаю!» Ребенок убежал. Подхожу к нему проверить, а у него на листе нарисован папа и озеро с утками. Работаю с утками... © Мамдаринка / VK
  • Забирала сегодня дочь из сада. Только вышли из калитки, как ребенок просится зайти в магазин и купить какую-нибудь сладость. Объяснила, что не брала кошелек, поэтому сладости отменяются. Спустя 10 минут тишины дочь выдает: «Мам, я тут подумала, а что если ты перестанешь тратить деньги на себя? Ты же тогда сможешь больше моих желаний выполнять!» © Не все поймут / VK
  • У сына в саду был утренник. Мы с мужем кое-как раздобыли костюм волка. Пришли на утренник, переодеваемся. Забегает воспитательница: «Как у вас дела? Ух, какой красивый у тебя костюм!» На что сын ей выдает: «Да, я классная крыса!» Сынок постоянно твердил, что это костюм крысы. Мы сначала не понимали, почему, а потом осознали, что в этом костюме у волка всего два передних зуба. © Мамдаринка / VK
  • Наш 3-летний сынок устраивал обнимашки с мамой. Далее последовал такой диалог. Малыш: «Мамочка, я твой маленький мышонок, а ты — моя мама-мышка. А папочка — папа-мышь». Жена умиляется и говорит: «Как мило! А кто же твоя сестренка?» Сын выдает: «А она — крыса!» © oui_mais_non / Reddit
  • Ехали с сыном в маршрутке. Он засмотрелся на мужчину, который открыл нотную тетрадку и начал выписывать оттуда ноты. Возле него стоял чехол со скрипкой, так что можно было предположить, что он музыкант. Мой сын долго смотрел на него, словно изучая, удивлялся, а потом резко повернулся ко мне и сказал: «Мама, можешь дать тому дяденьке свои наушники? Он просто, наверное, из прошлого века, а там наушников еще нет. Поэтому он не знает, что можно так не заморачиваться». Эх, кажется, с сыном следует провести урок музыки и рассказать о том, как она создается. © Мамдаринка / VK
  • Муж работает, я в декрете сижу. Ребенок ходит в младшую группу в садике. Мишка у меня очень любознательный ребенок. С удовольствием наблюдает за тем, как я веду домашние дела. Так вот, недавно сидели за столом на кухне, ужинали, ребенок выдал: «Да уж, пап, ты бы не бегал от мамы, а помог ей. А то она одна только в этом доме работает, ты же постоянно мультики смотришь». И, как ни в чем не бывало, продолжил жевать пюреху. Муж — предприниматель и дома частенько работает с ноутбуком. Наш сын почему-то подумал, что тот смотрит мультики. Зная, как много всего я делаю по дому, решил поделиться мыслями с папой и попросил того исправиться. Повеселил ребенок. Ну и приятно сделал тоже, конечно же. © Карамель / VK
  • Дочка, ей на тот момент было 2 годика, попросила у меня конфет. Я был занят и отправил ее к маме. Ребенок честно поплелся в соседнюю комнату канючить у мамы сладости. Зашел к ним через несколько минут, а у дочурки все мордаха шоколадом перемазана, жена же преспокойно спит на диване. На мой немой вопрос чадо невинно похлопало глазками и выдало: «Ну ты же сказал у мамы спросить!» Действительно, о том, что мама должна что-то ответить, я не упоминал. © skwert99 / Reddit
  • Мой 4-летний сын играл со своей 5-летней подружкой. Девочка сказала, что хочет замуж за своего папу. Я ответила, что за папу никак нельзя, можно только за мальчика, например, за этого — и показала на сына. Она оценивающе посмотрела на него и сказала: «Фу!» Короче, моему сыну в первый раз отказала девочка. Хотя он все равно не понял, что такое «замуж». © grishkocat
  • Отводила дочку в начальную школу, на входе всегда стоял охранник, парнишка с шикарной гривой. Как-то раз дочурка вдруг резко на него уставилась ни с того ни с сего. Бедняга аж покраснел. Чуть отошли, а моя и выдала: «Мамочка, а охранник-то постригся! Ты видела?» Я резко обернулась, готовая всячески извиняться, а он уже вовсю хохочет, еле стоя на ногах.
  • Шли с дочкой из садика. Наткнулись на соседку. Зазывает на чай. Я вежливо отрезаю, мол, у нас утренник завтра. Как вдруг дочь выдает: «Мам, ты зачем врешь? Мы же собирались мультики смотреть!» Соседка в шоке, а я не растерялась и как выдала тираду: «Конечно! Нам ведь надо подготовить костюм принцессы на завтра! Поэтому будем вдохновляться мультиками, а потом сразу за работу, времени терять нельзя!» Пока соседка понимающе кивала, я торопливо схватила малышку за руку и уволокла домой.

А у вас были истории, когда от одной фразы ребенка день переставал быть томным? Рассказывайте в комментариях! И посмотрите нашу подборку детских перлов, от которых хочется улыбаться.

