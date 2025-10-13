20+ человек, дружба с которыми — то еще испытание

Дружба — это не только о схожем чувстве юморе и симпатии. Друзья дарят нам свое время и тихую поддержку в решающие моменты жизни, не судят и не требуют, а принимают тебя таким, какой ты есть. Хотя иногда именно они шокируют нас самым невероятным образом. И вот тогда сидишь и думаешь: а знаем ли мы вообще тех, кто рядом?