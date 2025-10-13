Надо спросить у жены друга, которая призналась в чувствах, зачем она это сделала и какой ждет реакции, и пояснить, что она только друг, и если с её стороны будут какие-то поползновения, то придется рассказать другу и разрушить их семью. Пусть думает головой, прежде чем рот открывать.
20+ человек, дружба с которыми — то еще испытание
1 час назад
Дружба — это не только о схожем чувстве юморе и симпатии. Друзья дарят нам свое время и тихую поддержку в решающие моменты жизни, не судят и не требуют, а принимают тебя таким, какой ты есть. Хотя иногда именно они шокируют нас самым невероятным образом. И вот тогда сидишь и думаешь: а знаем ли мы вообще тех, кто рядом?
- Моя подруга всегда была рядом во все самые сложные моменты моей жизни. С ее поддержкой я смогла пройти через очень тяжелый развод, переезд в другой город, поиск новой работы, и воспитание моей маленькой дочки. Она всегда была рядом. Но что меня поразило, так это странная перемена в ее отношении, когда моя жизнь наладилась. Я счастливо замужем, мой муж — прекрасный отец и мы готовимся родить еще больше детей. У меня свое успешное ателье, и меня окружают чудесные друзья. Подруга перестала со мной часто общаться, а на мои радостные сообщения почти никогда не отвечает. Видимо, она любит спасать утопающих и быть той, у кого все под контролем. А вот просто радоваться за меня она не смогла.
- Обнаружила, что муж переписывается с моей подругой. Это продолжалось более полугода. Я не стала устраивать скандал. Но мое терпение иссякло, когда «подруга» решила пожить у нас в то время, пока я буду командировке, чтобы «присмотреть» за моим благоверным. © Мамдаринка / VK
- Есть у меня подруга одна, слегонца алчная. Однажды я просила ее присмотреть за котом недельку, когда мы с семьей ездили на море. Привезла ей с моря всякие вкусняшки, все было вроде как хорошо. Просила ее в следующем году о том же, на что она мне сказала: «Плати». Ладно, хорошо, заплатили, но осадок остался. Больше не прошу. Но после этого всего подруга все время просит стричь детей, стабильно, но я не могу ей сказать платить. По ее словам, каждый труд должен быть оплачен, но выходит, работает это в одну сторону. © Подслушано / Ideer
- Она была влюблена в одного моего друга. Ничего страшного, многие из моих друзей встречались друг с другом. Однажды мы проводили время вместе, и я пошла поменять подгузник своему сыну, оставив свой мобильный телефон на столе рядом с ней. Когда я вернулась, она внезапно сказала, что ей нужно уходить, и ушла. Ладно, конечно. Я взяла свой телефон и увидела, что он открыт на переписках между мной и этим другом! (У меня тогда не было пароля). Она пролистала довольно далеко назад! Я спросила ее об этом. Она сказала, что просто хотела убедиться, что мы с ним «действительно» платонические друзья и между нами ничего нет... Могла бы просто спросить! Да, и это было не в школе... нам за тридцать! © Unknown author / Reddit
- У дочки была подруга детства, Шурочка. Когда Шура выходила замуж, то позвонила и сказала, что свадьба будет в ресторане N, но приглашены только «самые близкие», поэтому моя дочка должна была подойти к ресторану и передать подарок, только не входить внутрь! Через несколько лет Шура развелась. Звала на вторую свадьбу. Зачем? Пусть с близкими гуляет. © Лиана Карпова / ADME
- Есть у нас с мужем друзья — семейная пара, дружим много лет. И ремонты вместе делали, и детей растили. Позвали этих друзей на юбилей мужа в ресторан, они согласились, мы заказали еду на всех, уже все собрались, а этих двоих нет и нет. Звоним им, а они говорят (цитирую): «Да мы че-то подумали, что нам не с руки ехать туда». Там ехать-то — остановок пять. Предложили оплатить им такси туда-обратно, а в ответ получили: «Да не, че уже метания эти устраивать, потом встретимся... Привет там всем, повеселитесь!» Что это было — я не понимаю. Уже лет 6 прошло, до сих пор обидно за мужа, как вспомню. Они же лет 8-9 назад мужу сказали: «Мы тебе такую крутую штуку в подарок заказали — ты офигеешь, когда она придет! Просто она в пути, задерживается доставка. На днях тебе подарок вручим, после дня рождения уже» — ждем до сих пор. © Муси-пуси / ADME
- У меня была лучшая подруга, много лет дружили. Все выходные всегда вместе, даже ночевали друг у друга. Но у меня неожиданно появилась возможность уехать в другой город по работе на повышение, и я переехала буквально в три дня. И «подруга» меня прокляла, она говорила, что я ее бросила, оставил одну, что я не должна была уезжать. Да блин, это был мой счастливый билет, я воспользовалась возможностью и много работала, сделала карьеру, о которой мечтала. Близкую дружбу с тех пор не завожу, вдруг что. © Подслушано / Ideer
- Она полетела в другую страну, чтобы встретиться с парнем, с которым подружилась в интернете. Меня позвала с собой, и я согласилась. Мало ли что там может случиться. Парень оказался настоящим и очень даже милым. А вот она все время, пока мы были там, унижала меня на глазах у него, чтобы самой выглядеть крутой. Мне до этого парня вообще дела не была, я жила со своим. Но она почему-то чувствовала, что от меня исходит угроза. После возвращения я больше с ней не общалась. © ostentia / Reddit
- Была у меня в далеком детстве подружка. На 2 года старше меня. Как-то шли с ней в школу 1 сентября. Я иду, вся такая нарядная с букетом цветов. Когда я увидела учительницу, побежала к ней и упала прямо в лужу. Так эта девочка подняла мой букет и побежала дарить его своей учительнице. © Не в сказке☂️ / Dzen
- Подруга сняла квартиру в моем доме и началось. Я, конечно, люблю гостей, но в меру. Она теперь ходит ко мне, как к себе домой. То фен забегает взять, а потом решает посушить голову прямо у меня. То вещи какие-то одалживает и перебирает мой шкаф. Может позвонить в любой момент со словами: «Ой, сейчас тебе такое расскажу! Жди через 15 минут на кофе». Я уже неоднократно говорила прямо: «Лида, у меня куча работы, я устала. Хочу побыть дома наедине с собой, о встрече или походе в гости давай договариваться в удобное время. Каждый день я гостей не жду, извини». А у нее все просто: «Ой, да что ты выпендриваешься, я на 5 минут всего». Доходит до того, что я не беру трубку и не открываю дверь, делая вид, что меня нет дома. В общем, как бы это смешно не звучало, но я прячусь в собственной квартире от собственной подруги. © Карамель / VK
- Договорилась встретиться с подругой в кафе. Сели за столик. Она достала из сумочки контейнер с едой и начала есть. Официант подошел и попросил не делать этого. Она посмотрела на него, на меня и отмочила: «Я просто хочу есть здоровую еду». © Палата № 6 / VK
- Девушка, с которой я дружила, пригрозила позвонить в мою компанию и пожаловаться на то, чего я не делала. А все из-за того, что я отказалась взять отгул и провести с ней время после того, как она разошлась с парнем. © beefstewforyou / Reddit
- Жена лучшего друга призналась в чувствах. Что делать — ума не приложу. Что я женат, она знает, мы много лет дружим семьями, и на его жену, как на женщину, я никогда не смотрел, друг — не более. Некогда не был в такой ситуации. Свел все на шутку, мол, не воспринял всерьез ее слова. Но как поступить правильно? Расскажу другу — разрушу семью, а не расскажу — предам друга. Избегать и игнорировать не вариант, мы все праздники и отпуска проводим вместе, да и на выходных они у нас часто. © Подслушано / Ideer
- Подруга пригласила меня на ужин в честь ее дня рождения с группой ее друзей, и я согласилась. Купила ей милый браслет в подарок и украсила маленькую коробочку, чтобы упаковать его туда. Вообще, я увлекаюсь декорированием. Мы сели в ресторане, и она представила меня своим друзьям, как-то пошутив надо мной. Это вызвало неловкое хихиканье, но ее друзья на самом деле были приятными людьми. Чуть позже я подарила ей подарок, а она сказала: «Ты даришь мне коробки, потому что они нравятся тебе, или потому что думаешь, что они нравятся мне?» Никто из ее друзей не засмеялся. Я ей: «Открывай уже коробку, Мэри» и сразу же ушла. Это был последний раз, когда мы общались. © AndrysThorngage / Reddit
- У подруги намечался юбилей. Решили скинуться с девчонками на крутой подарок. Но одна наша подруга, Катя, сказала, что может дать только часть суммы. Все бывает, ничего страшного. Пришли мы на вечеринку и эта Катя вдруг вручает ей подарок от себя лично — дорогущий браслет. Что это вообще было? Может у нее резко финансовая ситуация поменялась? © Палата № 6 / VK
- Однажды моя подруга пригласила парня, с которым просто чатилась, с нами погулять. Она сама была в постоянных отношениях, а я только что рассталась с моим мужчиной. Мы с этим парнем очень понравились друг другу, поэтому стали проводить вместе все больше времени. Когда она об этом узнала, то очень разозлилась. Сказала мне, что я «украла ее запасной вариант». В итоге, ее отношения вскоре развалились, и она потребовала, чтобы я перестала общаться с этим парнем и она могла начать с ним встречаться, как и планировала изначально. При этом настаивая, что он ее «вторая половинка». Вместо этого мы с моим парнем перестали общаться с ней. Прошло уже 20 лет, а мы все еще вместе (15 лет в браке и двое детей). Похоже, он все-таки не был ее второй половинкой. © Mindful-Reader1989 / Reddit
- Подруга предложила нам всем быть подружками невесты. Мы купили платья, подогнали их по фигуре, а она втихую вышла замуж у себя во дворе. Узнали мы об этом, только когда увидели свадебные фотографии на ее страничке в соцсети. © heysmilinstrange / Reddit
- Договорились с друзьями слетать на море. Полгода планировали, выбрали дату, когда все смогут взять отгулы. Когда осталась неделя до полета, жена одного из друзей сказала, что все должно быть перенесено. Причиной назвала день рождения своей сестры, с которой она была в ссоре, а тут вдруг помирилась. Естественно, мы не могли отменить и полетели без них. По возвращении она сказала, что раз мы испортили ей отдых, то должны компенсировать ей моральный ущерб. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга начала использовать меня в качестве алиби, когда изменяла своему мужу. Даже не спросила меня сначала, хотя я бы ни за что не согласилась. Это была настоящая наглость с ее стороны. © waifuiswatching / Reddit
- Когда я была первокурсницей в колледже, я делила комнату со своей лучшей подругой из средней школы. Я вела дневник, в который писала каждый день, и прятала его в запертом шкафу. Однажды я вернулась с занятий и застала ее за тем, что она читала вслух из моего дневника группе наших друзей. Она взломала шкаф, чтобы достать дневник. Я не разговариваю с ней уже более 30 лет. © RhodiumPlated / Reddit
- Подруга считает, что я ее предала. Мы с ней познакомились на работе, подружились. На днях мне позвонили с ее новой, потенциальной работы, спросили ее рекомендации. Я ответила честно, как есть. Затем мне позвонила подруга и начала орать, что я дала ей плохую рекомендацию. Ну, во-первых, почему я должна была врать? Сотрудник она правда так себе. А во-вторых, подруга могла хотя бы предупредить, что дала мой номер, что ищет другую работу, вообще хоть что-нибудь об этом. А то как снег на голову. © Подслушано / Ideer
Меняются приоритеты и ценности, а вместе с этим — темы наших разговоров с друзьями. Вот истории о том, как мы совсем по-другому смотрим на дружбу, когда повзрослели.
