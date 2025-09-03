18 ностальгических снимков, от которых по коже бегут мурашки, а на душе становится тепло
Есть такие фотографии, которые хранят в себе не просто кадр, а целую эпоху. На них — наши мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья и мы сами в те времена, когда трава была зеленее, а деревья — большими. Мы собрали 18 ностальгических снимков, которые не только согреют вашу душу, но и заставят вспомнить о самых теплых и дорогих моментах.
«Комп почти первый, фото с компом вроде первое. Прошлый век, чего-то там работаю»
«Я, ковер и странная поза»
Пошли все к лешему, у меня тоже есть такая фотография, перед сном на ковре всегда искала новые фигурки, у некоторых были имена.фурфаля была самая добрая и сражалась с чухом
- О, я помню этот взгляд у студенток! © Erssin / Pikabu
«Мои бабушка, папа и дядя, 1933»
- Впервые вижу такое лицо на старом фото. © Hembeeren / Pikabu
«Я, маман и любимый пес»
«Было много фото на фоне ковра, конечно же. Вот вам мой 1997 с дедом»
«2002 год, мои волосы были так напичканы гелем и лаком для волос, что на ощупь напоминали хрустящую лапшу»
«В этом фото прекрасно все: и печка с наклеенным календарем, и колготки с лайкрой, и челка на сахаре. Мне тут 15, кстати»
А вот и фото 26 лет спустя
«А у нас в моде были двери с плакатами!»
«1996 и 2022»
«Коса, которой гордилась моя мама, и юбка, которую она сшила для меня. Это мой день рождения, 14 лет»
«2004, наш 10-й класс»
«Новый 1999 год»
«Я студентка второго курса. Приехала последней электричкой домой в 10 вечера. Жутко уставшая от позднего экзамена по экономике и двухчасовой дороги домой. Заснула сразу. И будит меня мама, потому что гость с Polaroid’ом пришел — надо сфотографироваться обязательно! Наряжаюсь на скорую руку и с растрепанной головой иду. Тогда мне это казалось глупым, а сейчас такая память о том вечере и нас с мамой».
«Фотка с мамой традиционно на фоне ковра»
«2003 год, 14-летняя я с подругой Верой (до сих пор дружим)»
Только поставили? Мне в четвёртом уже первый мобильный подарили на окончание 9 класса
«Нам наконец-то поставили домашний телефон, я принимала поздравления. Ну а как не сфоткаться с телефоном-то?»
«1997 год, мне 26 лет. Получил причитающуюся мне зарплату за 7 месяцев и женился. Все молоды и счастливы»
«1996 или 1997 год, я в 8-м или 9-м классе, не помню уже точно. Со своим первым компом ! Игруха „Zed“!»
О, для 1997 это прям очень круто! Там еще в системном блоке CD-Rom имеется - тоже круть для тех времен!
«1994 год. Мы с пацанами на даче с утра собираемся идти ловить карасиков в местном пруду»
"Выглядите так, как будто у вас с карасиками «стрелка забита»"
Раньше меня написали !
- Выглядите так, как будто у вас с карасиками «стрелка забита». © DarthSimpson / Pikabu
«Ковер, мишка (возможно, Олимпийский), и предновогоднее настроение»
«Вот уже 26 лет прошло с момента, все мы живем в разных домах и даже городах».
Какое из этих фото всколыхнуло в вас волну ностальгии? Возможно, и у вас есть снимки, которые вызывают целый вихрь эмоций? Делитесь своими воспоминаниями и впечатлениями в комментариях!
А вот еще наши ностальгические статьи:
Комментарии
В чём вообще прикол вешать ковры на стену, это же просто уродство, ковры перегружают интерьер, визуально уменьшают пространство, собирают пыль, единственный плюс - если человек захочет убиться головой об стену, то сделать это будет сложнее, потому что ковёр самортизирует удар.