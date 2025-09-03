18 ностальгических снимков, от которых по коже бегут мурашки, а на душе становится тепло

Есть такие фотографии, которые хранят в себе не просто кадр, а целую эпоху. На них — наши мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья и мы сами в те времена, когда трава была зеленее, а деревья — большими. Мы собрали 18 ностальгических снимков, которые не только согреют вашу душу, но и заставят вспомнить о самых теплых и дорогих моментах.

«Комп почти первый, фото с компом вроде первое. Прошлый век, чего-то там работаю»

«Я, ковер и странная поза»

© Koshka555 / Pikabu Зонт 1 час назад Пошли все к лешему, у меня тоже есть такая фотография, перед сном на ковре всегда искала новые фигурки, у некоторых были имена.фурфаля была самая добрая и сражалась с чухом - - Ответить

О, я помню этот взгляд у студенток! © Erssin / Pikabu

«Мои бабушка, папа и дядя, 1933⁠⁠»

Впервые вижу такое лицо на старом фото. © Hembeeren / Pikabu

«Я, маман и любимый пес»

«Было много фото на фоне ковра, конечно же. Вот вам мой 1997 с дедом»

«2002 год, мои волосы были так напичканы гелем и лаком для волос, что на ощупь напоминали хрустящую лапшу»

«В этом фото прекрасно все: и печка с наклеенным календарем, и колготки с лайкрой, и челка на сахаре. Мне тут 15, кстати»

А вот и фото 26 лет спустя

«А у нас в моде были двери с плакатами!»

«1996 и 2022»

«Коса, которой гордилась моя мама, и юбка, которую она сшила для меня. Это мой день рождения, 14 лет»

«2004, наш 10-й класс»

«Новый 1999 год»

«Я студентка второго курса. Приехала последней электричкой домой в 10 вечера. Жутко уставшая от позднего экзамена по экономике и двухчасовой дороги домой. Заснула сразу. И будит меня мама, потому что гость с Polaroid’ом пришел — надо сфотографироваться обязательно! Наряжаюсь на скорую руку и с растрепанной головой иду. Тогда мне это казалось глупым, а сейчас такая память о том вечере и нас с мамой».

«Фотка с мамой традиционно на фоне ковра»

«2003 год, 14-летняя я с подругой Верой (до сих пор дружим)»

«Нам наконец-то поставили домашний телефон, я принимала поздравления. Ну а как не сфоткаться с телефоном-то?»

«1997 год, мне 26 лет. Получил причитающуюся мне зарплату за 7 месяцев и женился. Все молоды и счастливы»

«1996 или 1997 год, я в 8-м или 9-м классе, не помню уже точно. Со своим первым компом ! Игруха „Zed“!»

«1994 год. Мы с пацанами на даче с утра собираемся идти ловить карасиков в местном пруду»

Выглядите так, как будто у вас с карасиками «стрелка забита». © DarthSimpson / Pikabu

«Ковер, мишка (возможно, Олимпийский), и предновогоднее настроение»