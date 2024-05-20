Как выглядели выпускницы во времена беззаботной юности наших бабушек и мам
Все течет, все меняется, но на свой выпускной девушки неизменно стараются нарядиться как принцессы на свадьбу. Это и понятно, ведь неизвестно, когда еще выпадет случай так покрасоваться. И вот мы решили узнать, как в разные эпохи выглядели на своих балах выпускницы по всему миру.
«Мамин выпускной, 1995 год. Платье сшила ей моя бабушка»
- Да, вот уж точно платье в духе того времени. © 2workigo / Reddit
«Моя прекрасная мама собирается на выпускной»
«Мои родители на выпускном, конец 70-х»
"На свой выпускной в 2017 году я надела тот же наряд, что носила моя мама на своем выпускном в 1991 году"
Туфли белые сюда не подходят. Бабушка выглядит лучше, естественная
"Это платье вне времени, надеюсь, я не последняя, кто его надел".
"Мама собирается на выпускной в 70-х. Она мне потом рассказала, что ее парень не смог с ней пойти"
"Поэтому они с подругой заскочили на выпускной, сделали парочку фотографий, а потом уехали оттуда и устроили вечеринку".
«Мама со своим спутником на выпускном в 1971 году. Это платье она хранила все это время, оно до сих пор у меня»
Очень классический богемный лук 70-х, милая мордаха у девушки, такой типаж был в моде тогда
«Моя бабушка в выпускном платье, 1959 год. Это одна из моих самых любимых ее фотографий. На заднем плане стоит фотография ее будущего мужа»
«Мама в выпускном платье, которое сшила сама. Она сказала, что это была самая крутая выкройка в том году»
И в этом году тоже, очень круто выглядит и платье, и модель. А как складки спадают! Это платье бы да на подиум
«Мои родители на выпускном. Это примерно 1967 год»
«Мама в выпускном платье, которое сшила для нее моя бабушка. 1981 год»
«Мама на выпускном балу в 1968 году»
- Классная фотография, а твоя мама настоящая красотка! © 187spacemonkey / Reddit
"Мои родители на выпускном в 1970-е. Мама сама сшила себе платье из остатков ткани"
И веришь,что свободен ты
И жизнь лишь началась..
И губы жжет подруги поцелуй..
«Мама ждет своего кавалера, чтобы пойти на выпускной бал. Это 1966 год»
Выражение лица: Вот сейчас весь шоколад сожру и никуда не пойду, потому что леди ждать не должны 😾
«Фотография мамы с выпускного вечера, середина 1970-х»
«1970-е. Выпускной вечер моих родителей»
Они нашли друг друга, такие страшненькие оба 🤣🤣🤣
«Моя мама со своей старшей сестрой перед ее выпускным балом, середина 1960-х»
- У твоей тети великолепное выпускное платье. Очень классное! © Unknown author / Reddit
«Школьный выпускной моих родителей. Фото сделано примерно 60 лет назад»
Я смотрю, тогда множество пар образовывались ещё в школе. Или это у будущей мамы выпускной, а будущий папа приглашён как спутник?
- Под этим платьем спрятаться можно! © Abject-Picture / Reddit
«Моя мама собирается на выпускной, 1959 год»
- Я без ума от этого платья! © copperdahlia / Reddit
«Моя мама (справа) выглядит как настоящая русалка на своем выпускном балу в конце 80-х»
Да, со времен выпускных наших родителей многое изменилось. Например, легендарные дуэты из любимых французских фильмов.
Комментарии
А мы с подругой сбежали с выпускного. У нас были давно куплены билеты на концерт Розенбаума в Молодежном театре на Фонтанке. Мы послушали поздравление, получили свои аттестаты и ушли. Платья не шили. Я сшила блузку из маминого свадебного платья, в рюшах. И у нас были одинаковые юбки из трех воланов, и одинаковые босоножки.
Что за обычай идти на выпускной обязательно с кавалером? А если его нет, так и вообще не идти? Хорошо, что у нас такого нет.
Я смотрю, многие пары познакомились в школе и к выпускному уже знали, что будут вместе
Не сказала б я, что их молодость была "беззаботной": у них были "свои" заботы, и я рада, что у меня их уже нет.
Посмотришь на фото и перестанешь претензиями в адрес кинематографа сыпать о том, что Наташу Ростову или Татьяну Ларину играет 30летняя.