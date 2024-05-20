Как выглядели выпускницы во времена беззаботной юности наших бабушек и мам

Ностальгия
5 часов назад

Все течет, все меняется, но на свой выпускной девушки неизменно стараются нарядиться как принцессы на свадьбу. Это и понятно, ведь неизвестно, когда еще выпадет случай так покрасоваться. И вот мы решили узнать, как в разные эпохи выглядели на своих балах выпускницы по всему миру.

«Мамин выпускной, 1995 год. Платье сшила ей моя бабушка»

Lilit1313
18 минут назад

Осспади,да тут все в духе того времени. Включая прическу и позу.

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«Моя прекрасная мама собирается на выпускной»

«Мои родители на выпускном, конец 70-х»

"На свой выпускной в 2017 году я надела тот же наряд, что носила моя мама на своем выпускном в 1991 году"

"Это платье вне времени, надеюсь, я не последняя, кто его надел".

"Мама собирается на выпускной в 70-х. Она мне потом рассказала, что ее парень не смог с ней пойти"

"Поэтому они с подругой заскочили на выпускной, сделали парочку фотографий, а потом уехали оттуда и устроили вечеринку".

«Мама со своим спутником на выпускном в 1971 году. Это платье она хранила все это время, оно до сих пор у меня»

«Моя бабушка в выпускном платье, 1959 год. Это одна из моих самых любимых ее фотографий. На заднем плане стоит фотография ее будущего мужа»

«Мама в выпускном платье, которое сшила сама. Она сказала, что это была самая крутая выкройка в том году»

«Мои родители на выпускном. Это примерно 1967 год»

«Мама в выпускном платье, которое сшила для нее моя бабушка. 1981 год»

«Мама на выпускном балу в 1968 году»

"Мои родители на выпускном в 1970-е. Мама сама сшила себе платье из остатков ткани"

Lilit1313
8 минут назад

И веришь,что свободен ты
И жизнь лишь началась..
И губы жжет подруги поцелуй..

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«Мама ждет своего кавалера, чтобы пойти на выпускной бал. Это 1966 год»

«Фотография мамы с выпускного вечера, середина 1970-х»

«1970-е. Выпускной вечер моих родителей»

«Моя мама со своей старшей сестрой перед ее выпускным балом, середина 1960-х»

«Школьный выпускной ​​моих родителей. Фото сделано примерно 60 лет назад»

Li Lek
40 минут назад

Я смотрю, тогда множество пар образовывались ещё в школе. Или это у будущей мамы выпускной, а будущий папа приглашён как спутник?

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«Моя мама собирается на выпускной, 1959 год»

«Моя мама (справа) выглядит как настоящая русалка на своем выпускном балу в конце 80-х»

Конфуз
4 часа назад

ИИииии! 80-е! Мне до сих пор музыка того периода ужжасно нравится!

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Да, со времен выпускных наших родителей многое изменилось. Например, легендарные дуэты из любимых французских фильмов.

Фото на превью aburke626 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Elena LV
4 часа назад

А мы с подругой сбежали с выпускного. У нас были давно куплены билеты на концерт Розенбаума в Молодежном театре на Фонтанке. Мы послушали поздравление, получили свои аттестаты и ушли. Платья не шили. Я сшила блузку из маминого свадебного платья, в рюшах. И у нас были одинаковые юбки из трех воланов, и одинаковые босоножки.

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Алена
4 часа назад

Что за обычай идти на выпускной обязательно с кавалером? А если его нет, так и вообще не идти? Хорошо, что у нас такого нет.

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Буква Эф
3 часа назад

Я смотрю, многие пары познакомились в школе и к выпускному уже знали, что будут вместе

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AndreA
3 часа назад

Не сказала б я, что их молодость была "беззаботной": у них были "свои" заботы, и я рада, что у меня их уже нет.

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Mey
3 часа назад

Посмотришь на фото и перестанешь претензиями в адрес кинематографа сыпать о том, что Наташу Ростову или Татьяну Ларину играет 30летняя.

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