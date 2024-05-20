Как выглядели выпускницы во времена беззаботной юности наших бабушек и мам

Все течет, все меняется, но на свой выпускной девушки неизменно стараются нарядиться как принцессы на свадьбу. Это и понятно, ведь неизвестно, когда еще выпадет случай так покрасоваться. И вот мы решили узнать, как в разные эпохи выглядели на своих балах выпускницы по всему миру.

«Мамин выпускной, 1995 год. Платье сшила ей моя бабушка»

Да, вот уж точно платье в духе того времени. © 2workigo / Reddit

«Моя прекрасная мама собирается на выпускной»

«Мои родители на выпускном, конец 70-х»

"На свой выпускной в 2017 году я надела тот же наряд, что носила моя мама на своем выпускном в 1991 году"

"Это платье вне времени, надеюсь, я не последняя, кто его надел".

"Мама собирается на выпускной в 70-х. Она мне потом рассказала, что ее парень не смог с ней пойти"

"Поэтому они с подругой заскочили на выпускной, сделали парочку фотографий, а потом уехали оттуда и устроили вечеринку".

«Мама со своим спутником на выпускном в 1971 году. Это платье она хранила все это время, оно до сих пор у меня»

«Моя бабушка в выпускном платье, 1959 год. Это одна из моих самых любимых ее фотографий. На заднем плане стоит фотография ее будущего мужа»

«Мама в выпускном платье, которое сшила сама. Она сказала, что это была самая крутая выкройка в том году»

«Мои родители на выпускном. Это примерно 1967 год»

«Мама в выпускном платье, которое сшила для нее моя бабушка. 1981 год»

«Мама на выпускном балу в 1968 году»

Классная фотография, а твоя мама настоящая красотка! © 187spacemonkey / Reddit

"Мои родители на выпускном в 1970-е. Мама сама сшила себе платье из остатков ткани"

«Мама ждет своего кавалера, чтобы пойти на выпускной бал. Это 1966 год»

«Фотография мамы с выпускного вечера, середина 1970-х»

«1970-е. Выпускной вечер моих родителей»

«Моя мама со своей старшей сестрой перед ее выпускным балом, середина 1960-х»

У твоей тети великолепное выпускное платье. Очень классное! © Unknown author / Reddit

«Школьный выпускной ​​моих родителей. Фото сделано примерно 60 лет назад»

Под этим платьем спрятаться можно! © Abject-Picture / Reddit

«Моя мама собирается на выпускной, 1959 год»

Я без ума от этого платья! © copperdahlia / Reddit

«Моя мама (справа) выглядит как настоящая русалка на своем выпускном балу в конце 80-х»