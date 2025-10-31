18 котиков, которым в пору работать супермоделями
10 минут назад
Серьезный взгляд, идеальная осанка, роскошная шерстка, эти 18 пушистых профессионалов способны мгновенно превратить обычный подоконник в подиум, а хозяйский диван — в декорации для высокой моды. Их природное обаяние и невероятная фотогеничность гарантируют вам мощный заряд милоты и вдохновения.
«Моя кошка Фейри до и после того, как она распушилась»
«Эш — самый красивый мальчик в приюте, где я работаю»
- У него мордочка, как у выдры, и это так мило! © SQWRLLY1 / Reddit
«Мы нашли этого красавца на улице»
- Да ты шутишь! Они же дорогущие. © Inevitable-Dig7275 / Reddit
«Мы нашли ее на помойке»
«Ваффлз просто очень-очень красивый»
- Это Джеймс Бонд в мире кошек! © Ksh_667 / Reddit
«Как вам Момо?»
- Момо очаровательна, она создана для того, чтобы ходить по подиуму и позировать для обложки! © Suz626 / Reddit
«Эми демонстрирует свою грациозную ножку»
«Коби не стал звездой, он ей родился»
«Это самый милый кот, которого я когда-либо встречал»
- Такой красавец! Его светлый оттенок в сочетании с этими глазами выглядит сказочно! © ASherrets / Reddit
«Поза супермодели»
«Ножки супермодели»
«Моя потрясающая девчушка очень любит осень»
«Клео — наполовину супермодель, в глубине души — рыжая кошка»
«Малышу исполнилось 6 месяцев»
«Кто из них лучше позирует?»
Оба хороши)
Боюсь, что в случае нехватки корма эта парочка сама найдет себе пропитание 🙄
-
-
Ответить
Они выглядят так, как будто это модели на упаковке кошачьего корма. © Viola_Dragon_621 / Reddit
«Мне очень нравится этот рисунок на его животе»
- Такой очаровашка с действительно уникальной расцветкой! © Fabulous_Quarter_298 / Reddit
«Чумита — моя любимая модель»
«Этот парень слишком красив»
А в этой статье рассказали о 20 домашних питомцах, для которых что-то эдакое отчебучить — в порядке вещей.
Фото на превью 0ppaHyung / Reddit
