18 котиков, которым в пору работать супермоделями

Серьезный взгляд, идеальная осанка, роскошная шерстка, эти 18 пушистых профессионалов способны мгновенно превратить обычный подоконник в подиум, а хозяйский диван — в декорации для высокой моды. Их природное обаяние и невероятная фотогеничность гарантируют вам мощный заряд милоты и вдохновения.

«Моя кошка Фейри до и после того, как она распушилась»

«Эш — самый красивый мальчик в приюте, где я работаю»

У него мордочка, как у выдры, и это так мило! © SQWRLLY1 / Reddit

«Мы нашли этого красавца на улице»

Да ты шутишь! Они же дорогущие. © Inevitable-Dig7275 / Reddit

«Мы нашли ее на помойке»

«Ваффлз просто очень-очень красивый»

Это Джеймс Бонд в мире кошек! © Ksh_667 / Reddit

«Как вам Момо?»

Момо очаровательна, она создана для того, чтобы ходить по подиуму и позировать для обложки! © Suz626 / Reddit

«Эми демонстрирует свою грациозную ножку»

«Коби не стал звездой, он ей родился»

«Это самый милый кот, которого я когда-либо встречал»

Такой красавец! Его светлый оттенок в сочетании с этими глазами выглядит сказочно! © ASherrets / Reddit

«Поза супермодели»

«Ножки супермодели»

«Моя потрясающая девчушка очень любит осень»

«Клео — наполовину супермодель, в глубине души — рыжая кошка»

«Малышу исполнилось 6 месяцев»

«Кто из них лучше позирует?»

Они выглядят так, как будто это модели на упаковке кошачьего корма. © Viola_Dragon_621 / Reddit

«Мне очень нравится этот рисунок на его животе»

Такой очаровашка с действительно уникальной расцветкой! © Fabulous_Quarter_298 / Reddit

«Чумита — моя любимая модель»

«Этот парень слишком красив»