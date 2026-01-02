10+ секретов артистов цирка, о которых простые зрители ни сном ни духом
Многим кажется, что цирк — несколько старомодный вид искусства, и большинство трюков не меняется на протяжении веков. На самом деле артисты во время выступлений используют современные технологии и постоянно совершенствуют свои номера. А некоторые циркачи применяют довольно странные хитрости, например, пришивают к костюмам мешочки с блестками и проклеивают трико. Мы решили узнать, какие секреты скрываются за кулисами современной цирковой сцены.
Костюмы украшают стразами не для красоты
Создание подходящего циркового костюма — это целое искусство. Наряд должен быть достаточно удобным, ярким, и при этом не отвлекать внимание зрителей от самого артиста и его номера. Поэтому недостаточно просто украсить одежду стразами и блестками — нужно еще и расположить их в стратегически правильных местах.
Специалист по дизайну одежды Дженни Ли Дю Пюи пишет, что многие известные канатоходцы специально прикрепляли светоотражающие элементы к боковым швам и делали разрезы на манжетах брюк, чтобы любое движение ног буквально гипнотизировало зрителей.
Некоторые костюмы создаются для того, чтобы подчеркнуть сложность трюка и вызвать у зрителей чувство опасности. Гимнасты могут нарядиться не в обтягивающее трико, а в мешковатую одежду, которая на первый взгляд только затрудняет движение.
Когда артист спотыкается и невольно теряет равновесие в таком костюме, скорее всего, он показывает тщательно отрепетированный номер. Но публика об этом даже не догадывается и невольно ахает от ужаса, наблюдая за неуверенными движениями трюкача.
Зрители не видят многих систем безопасности
Цирковые трюки не только выглядят опасными, многие из них таковыми и являются, особенно когда речь идет о номерах воздушных гимнастов. Любая ошибка тут может обернуться в лучшем случае травмами. Поэтому во многих цирках используются сложные системы страховочных тросов, которые контролируют либо сами циркачи, либо их помощники.
Исследователь Кейт Кершнер пишет, что у некоторых гимнастов есть специальные джойстики, с помощью которых они поднимаются или опускаются на необходимую высоту. Но и эти механизмы могут выйти из строя, поэтому артисты всегда репетируют несколько вариантов действий в критических ситуациях. Это очень важно, так как не во всех цирках используется страховочная сеть.
Но зрителям не обязательно знать о всех этих сложных системах. Да и артист в специальной обвязке на цирковой сцене выглядит уже не так непринужденно и элегантно. Чтобы немного пощекотать нервы публике, страховочные пояса часто маскируют под деталь костюма: обшивают их сверху тканью и украшают стразами. А сами тросы в свете софитов почти не видны.
Волосы по несколько раз в день смазывают лосьоном
Один из самых зрелищных номеров в цирковом искусстве — это вис на волосах. Локоны артистки оборачиваются вокруг большого кольца, к этой петле прикрепляют трос, и циркачку поднимают на высоту в несколько метров. Кажется, что за этим трюком скрывается какая-то хитрость. Например, трос на самом деле прицепляют к страховочной обвязке, спрятанной под костюмом. Но это совсем не так: артисты действительно зависают в воздухе на своей шевелюре.
Секрет этого трюка заключается в плетении особой косы, которая помогает распределить нагрузку по всей голове. Цирковая артистка Санья Косонен, которая самостоятельно изучила вис на волосах, рассказывает, что подготовка шевелюры может занять много времени. Сначала локоны надо смочить, а потом правильно заплести и обвязать вокруг кольца. Эта работа требует предельной концентрации. Малейшая ошибка — и все приходится переделывать. Иначе циркачка просто не сможет подняться вверх.
Сама техника плетения держится под строжайшим секретом. Обычно этот трюк выполняют цирковые семьи, которые передают все знания о нем по наследству, а с чужаками тайнами не делятся. Так что если артистка хочет самостоятельно изучить вис на волосах, приходится действовать методом проб и ошибок.
Для номера нужны длинные и крепкие волосы, поэтому циркачки тщательно ухаживают за ними, а фен и окрашивание находятся под строгим запретом. Но по мнению артистов все эти усилия стоят того. Ведь при висе на волосах и руки, и ноги человека свободны, а значит, можно выполнять практически любые трюки: жонглирование, акробатику и многие другие.
Чтобы стать артистом, недостаточно просто окончить специальную цирковую школу
Это раньше цирк был скорее семейным делом, и мастерство передавалось по наследству. Сейчас любой желающий может поступить в специальную школу и обучиться приглянувшемуся искусству. Но работу это, к сожалению, не гарантирует. Многие известные цирки, такие как дю Солей, нанимают только опытных артистов.
У некоторых за плечами даже участие в Олимпийских играх. Пьер Паризьен, старший директор по качеству шоу в дю Солей, отмечает, что только что нанятый работник не сможет сразу выйти на сцену. Сначала ему придется заниматься с тренером по специальной программе. Эта подготовка занимает от месяца до полугода.
Раньше циркачки специально щеголяли в коротких юбках
Сейчас цирковой костюм помогает зрителям лучше понять персонажа на сцене, но в прежние века наряды создавались в первую очередь для привлечения публики. Так, на девушек-канатоходцев приходили поглазеть не ради того, чтобы пощекотать себе нервы, а просто потому что они, в отличие от других дам, щеголяли в чулках и коротких юбочках.
По тем временам это зрелище вызывало невольный румянец на лицах джентльменов. Поэтому публика не столько переживала за артистку, балансировавшую на большой высоте, сколько смущенно любовалась ее ногами.
На костюм может уйти больше денег, чем получает артист
Если артист не работает постоянно в каком-то известном цирке, то ему часто приходится самому заниматься костюмом: либо шить самостоятельно, либо заказывать в ателье. Наряд должен выглядеть профессионально, и уж точно не напоминать нижнее белье. Иначе беднягу никто не наймет. Цвет тоже имеет значение.
Профессиональная артистка Лаура Витвер советует держаться подальше от нарядов черного цвета. Циркачам часто приходится выступать на фоне темных задников, и в результате зрителям кажется, что трюки исполняет одна голова, без тела.
В идеале костюм гимнасток должен оставлять открытыми стратегические участки тела, чтобы привлекать внимание зрителей, но при этом защищать тело от ссадин. Для этого наряды украшают вставками из сетчатой ткани. Но если сеточка соприкоснется с тросом или другим цирковым снарядом, это может вызвать ожог. Поэтому под нее вшивают дополнительный материал и окрашивают его в тон кожи артиста.
Особое внимание артистки уделяют лифу костюма. Если он будет недостаточно крепким, одно неосторожное движение — и женщина может продемонстрировать публике чуть больше, чем ей бы хотелось. Пышные рукава и юбки тоже могут вызвать немало неприятностей. Если ткань запутается в трапеции или страховке, бедной артистке придется избавляться от наряда, чтобы закончить номер и уйти со сцены.
Расценки за выступления могут быть довольно скромными — от $50 до $250. При этом артистка Ребекка Острофф говорит, что порой тратит до $300 на набор страз для костюма и столько же на подходящий головной убор. Кто-то приклеивает украшения к костюму, другие предпочитают пришивать их зубной нитью.
Иногда артисты идут на маленькие хитрости и пришивают к наряду (например, в подмышке) мешочки с конфетти и блестками. В процессе выступления они надрывают пакет, и их окружает сияющее облако.
Манжеты часто прикрепляют к костюмам с помощью клейкой ленты. Многие артистки обязательно проверяют, как сидит костюм, когда они выполняют трюки вверх ногами, ведь в этом случае лиф может сместиться. Низкое декольте или слишком свободные части приклеивают к телу специальным двусторонним скотчем
В больших цирках есть специальные цеха по пошиву костюмов. Для некоторых выступлений каждому артисту требуется несколько нарядов, поэтому создание подходящей одежды может занять немало времени. Чем ближе костюм к телу, тем быстрее он изнашивается, и некоторые детали приходится заменять уже через несколько месяцев.
Обувь зачастую шьют на заказ. Иногда нужно создать иллюзию, что артист выступает с босыми пальцами ног, что в реальности небезопасно. Тогда мастер создает бутафорские пальцы, красит их в нужный цвет и пришивает их вместо носочков к туфлям.
Клоуны не обязаны быть смешными
Как пишет один из артистов цирка в сети, если зрителям выступление клоуна не кажется забавным, то, скорее всего, они правы. Порой главная задача клоуна не сыпать искрометными шутками, а отвлечь внимание публики от приготовлений к следующему номеру.
А в XIX веке клоуны и вовсе были не смешными, а скорее пугающими и вульгарными. В те времена в цирк ходили в основном мужчины, и то не из тех, кто соблюдал правила приличия. Поэтому клоуны без всякого стеснения сыпали скабрезными шуточками, вовсю издевались над публикой и другими артистами и одевались в весьма специфические костюмы. Только в XX веке образ этих артистов изменился, и их стали приглашать на детские праздники.
Артисты сами делают сценический макияж
Даже в таких известных цирках, как дю Солей, артисты сами занимаются своим гримом. Визажист Марис Госселин отмечает, что перед премьерой художники разрабатывают образ для каждого участника выступления, проводят несколько мастер-классов и делают фотографии. А затем уже сами артисты, пользуясь снимками, накладывают макияж. С непривычки это дело может занять пару часов, но и после того как циркач набьет руку, процесс не слишком ускоряется. Некоторым приходится гримироваться до полутора часов.
Циркачи боятся зеленых костюмов
Множество случайных деталей могут не только испортить выступление, но и закончиться травмой, поэтому неудивительно, что артисты цирка довольно суеверны. Например, многие откажутся наотрез, если им предложат выступать в зеленом наряде. Дело в том, что когда одна прославленная гимнастка надела костюм такого цвета, это закончилось для нее печальными последствиями.
Кроме того, никто из труппы не сядет спиной к арене и не будет подсчитывать точное количество зрителей. Но есть и более загадочные правила. Так, артисткам не разрешается заниматься вязанием, а в гримерке не стоит есть арахис. Чтобы выступление прошло удачно, многие надевают под костюм счастливую пару трусов, и берут на арену пучок слоновьих волосков.
Воздушные гимнастки боятся менструальных чаш
Многие артистки вообще стараются отменить выступления и тренировки в особые дни, так как мышцы ослабевают, а суставы становятся слишком подвижными, что, в свою очередь, может привести к травме.
Если же гимнастки чувствуют себя достаточно хорошо, то обычно используют на арене тампоны или большие тонкие прокладки вместе со специальным бельем. А вот от менструальных чаш большинство старается держаться подальше. Дело в том, что во время некоторых движений чаша может случайно сместиться, и в результате выступление закончится конфузом.
Костюмы натирают канифолью
Воздушные гимнастки ответственно подходят к выбору материала для сценического костюма. Если ткань окажется слишком шершавой, женщина не сможет выполнять вращения на трапеции или кольце. А чересчур скользкий костюм не позволит надежно зацепиться за цирковой инвентарь.
Поэтому некоторые артисты, как они рассказали в сети, пропитывают свои наряды канифолью или наносят в стратегических местах, например, под коленями, капельки клея. Другой вариант: купить специальные круглые наклейки на подошвы носков и прикрепить их к наряду.
А вы когда последний раз были в цирке? Как думаете, стоит ли зрелище тех усилий, которые на него тратят артисты? Делитесь в комментариях.
