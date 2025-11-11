Как на самом деле выглядят популярные достопримечательности, от которых без ума туристы
Эйфелева башня, Саграда Фамилия, Великая Китайская стена — эти достопримечательности стали по-настоящему культовыми, и туристы со всего мира стремятся их увидеть. На Эйфелеву башню, например, каждый день в среднем поднимается 25000 человек. Мы решили узнать, так ли хороши эти места и какие подводные камни могут ожидать желающих их посетить.
Саграда Фамилия, Барселона
Искупительный храм Святого Семейства — одна из главных достопримечательностей Барселоны. Строительство его началось в 1882 году и продолжается до сих пор. Это делает Саграду Фамилия крупнейшим недостроенным храмом в мире. Не все туристы знают об этом, и многие оказываются разочарованными, когда приезжают и видят строительные леса на здании и краны рядом. Не так давно стало известно, что скорее всего, в 2026 году Саграда Фамилия будет достроена.
Эйфелева башня, Париж
Этот культурный символ Франции является самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью и заодно самым посещаемым платным памятником в мире. Им восхищаются, фотографируют с самых разных ракурсов, но и нередко остаются от него в недоумении. Вблизи башня может показаться неказистой и даже простенькой, а кого-то неприятно поражают большое количество контейнеров с мусором рядом с ней и толпы туристов и назойливых продавцов сувениров.
Кстати, подсветка башни является оригинальным визуальным творением, защищенным авторским правом. Фотографировать ее ночью можно, а вот использовать в коммерческих целях нельзя.
Собор Парижской Богоматери, Париж
Нотр-Дам-де-Пари также является символом столицы Франции. Своей славой он во многом обязан одноименному роману Виктора Гюго. В 2019 году в соборе произошел сильный пожар. Каркас здания удалось спасти, но в результате обрушения были утрачены шпиль и оригинальная кровля XII века. Здание открыли только в 2024 году. Некоторые утверждают, что запах дыма сохранился. Туристы жалуются на многочасовые очереди и рекомендуют посетить вместо Нотр-Дама готическую капеллу Сент-Шапель: там гораздо меньше народа, а атмосфера еще более потрясающая.
Остров Нейл, Индия
Этот остров входит в состав Андаманских островов и славится своими пляжами. Андаманское море считается отличным местом для дайвинга, что привлекает сюда туристов со всего света. Но за популярность приходится платить: на острове довольно много мусора, который плавает даже в море, его еще больше у берегов, особенно рядом с причалом.
В Индии вообще везде много мусора. Просто катастрофически много.
Яркие сари, цветы, благовония.... и тотальная помойка вокруг.
Им нормально, увы :(
Пантеон, Рим
Удивительно хорошо сохранился, а ведь ему без малого 2000 лет...
«Пантеон в Риме, вид сзади. Масштабы и история просто невероятные».
Пантеон — памятник истории и архитектуры Древнего Рима, построенный между 118 и 128 годами. Пока одни туристы целенаправленно его ищут, многие натыкаются на него совершенно случайно: он словно бы возникает из ниоткуда. Здание величественное и даже грандиозное, некоторых оно поражает даже больше, чем Колизей. Вот только часто на площади около Пантеона просто не протолкнуться, да и внутри почти всегда довольно многолюдно.
«Свет Пантеона».
Голливудская «Аллея славы», Лос-Анджелес
Этот ряд тротуаров служит постоянным и общественным памятником достижений в индустрии развлечений. Но нередко туристы оказываются разочарованными: звезды грязные, сама аллея кажется унылой, а костюмированные персонажи, которых там довольно много, бывают агрессивными. Вдобавок там очень много продавцов, которые всячески пытаются что-то всучить. А еще аллея часто переполнена людьми, на дороге образуются сильные пробки, из-за этого жители Лос-Анджелеса стараются всячески избегать этой улицы.
Великая Китайская стена
Эта знаменитая разделительная стена длиной больше 21,000 км является крупнейшим памятником архитектуры. Но не стоит думать, что стена в отличном состоянии на всем своем протяжении. Хотя участки вблизи туристических центров хорошо сохранились и были капитально отреставрированы, во многих других местах стена находится в плачевном состоянии. Кроме того, стена находится далеко от больших туристических городов, добираться до некоторых ее участков придется 2-3 часа. Ну, а в местах, подготовленных для туристов, разумеется, бывает довольно многолюдно.
Бурдж-Халифа, Дубай
Бурдж-Халифа — самое высокое сооружение в мире, высота его равна 829 м. Этот небоскреб удостоен множества наград. Конечно же, он очень привлекательно для туристов, но многие бывают просто в шоке от количества желающих подняться в Бурдж-Халифа. Люди жалуются, что приходится отстаивать длиннющие очереди, чтобы просто зайти в здание, а внутри часто очень некомфортно от обилия туристов и палок для селфи. Даже те, кто покупает билеты заранее, вынуждены ждать.
Храм Пура Лемпуянг, Бали
Это седьмой и самый высокий храм храмового комплекса Лемпуянг Лухур — одного из старейших и наиболее почитаемых храмов на Бали. Его расколотые ворота чанди-бентар и шикарный вид, открывающийся с них, сделали его самым фотографируемым местом на Бали. На фото в соцсетях кажется, что ворота стоят прямо посредине озера, но вот только, сюрприз-сюрприз, никакого озера там нет. Такие снимки получаются благодаря трюку с зеркалом. Но самое печальное даже не это, а то, что ради фотографии придется отстоять немаленькую очередь.
И вот еще парочка статей о том, как на самом деле выглядят популярные достопримечательности:
А вас когда-нибудь разочаровывали популярные туристические места? Расскажите о своем опыте в комментариях.
Комментарии
У вас очень прилизанные фоточки Европы. В сети выложены видео современного состояния... с тучами бездомных, иммигрантов. наркоманов...
Кто-то реально ещё может удивляться большому количеству туристов (а следовательно, и сопутствующих прелестей) в популярных туристических местах?
Для меня бОльшим разочарованием были Кёльнский и Руанский соборы. Нет, сами они величественны и прекрасны, их можно разглядывать не часами, днями, бесконечно. Но их вплотную обступила застройка, и они выглядят, как великаны среди муравьев, площади вокруг них мало, даже целиком в объектив изображение сложно впихнуть.
т.е. самое большое разочарование в этих достопримечательностях - куча туристов. понятно.