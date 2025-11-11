Как на самом деле выглядят популярные достопримечательности, от которых без ума туристы

Этот культурный символ Франции является самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью и заодно самым посещаемым платным памятником в мире. Им восхищаются, фотографируют с самых разных ракурсов, но и нередко остаются от него в недоумении. Вблизи башня может показаться неказистой и даже простенькой, а кого-то неприятно поражают большое количество контейнеров с мусором рядом с ней и толпы туристов и назойливых продавцов сувениров.

Кстати, подсветка башни является оригинальным визуальным творением, защищенным авторским правом. Фотографировать ее ночью можно, а вот использовать в коммерческих целях нельзя.