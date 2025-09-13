"Нельзя верить всему, что показывают в интернете" - звучит, как цитата из пацанских пабликов)
8 человек посетили популярные места и поняли, что нельзя верить всему, что показывают в интернете
Мы часто выбираем локацию для путешествия в надежде увидеть какое-нибудь известное место: горы, музеи, города. К сожалению, на фото в сети такие знаковые места порой смотрятся интереснее и ярче, чем в жизни. Мы решили выяснить, как же на самом деле выглядят популярные туристические объекты. А пользователи сети сделали про них отзывы, основываясь на своем опыте.
Венеция
Мы в свое время были там в ноябре. Количество людей - как на фото "ожидание", практически идеально
Венеция у большинства ассоциируется прежде всего с ее прекрасными каналами и поездкой на гондоле. Но иногда в город одновременно приезжает так много туристов, что простая прогулка превращается не в волшебное знакомство с Венецией, а в утомительное лавирование между толпами людей. Поездка на гондоле тоже не всегда бывает удачной. Гондольер вовсе не обязан рассказывать о достопримечательностях, а маршрут он может выбрать такой, что пройдет вдали от них.
Санторини
Да чего жаловаться... Много туристов - много денег. Хорошо же (для местных, в смысле).
Этот остров в Эгейском море выглядит словно место из сказки: дома цвета карамели, высеченные в скалах, сапфировые воды и белоснежные здания с синими куполами. Хочется прогуляться по тихим пляжам с черным песком или по улочкам одного из очаровательных поселков Санторини. Этот городок всемирно известен своими закатами, которые переливаются всеми оттенками, словно калейдоскоп, создавая впечатляющее вечернее представление. Недостаток, однако, очевиден — слишком много людей. И это мешает насладиться видами и в общем портит впечатление.
Карлов мост
В Праге есть что-то особенное, что отличает ее от других крупных городов Европы. Будь то готические соборы и барочные дворцы или более 200 садов, разбросанных по всему городу, — Прага дарит настоящий отдых от современного мира. Для любителей архитектуры и истории нет места лучше. От сердца Староместской площади до Пражского Града на холме вы можете провести дни, бродя по городу и любуясь его красотой.
- Перед поездкой в Прагу мне часто попадались завораживающие фотографии Карлова моста. Он выглядел таинственно: окутанный туманом, с мерцающими фонарями и без единой души вокруг. Очевидно, что такие снимки фотографы делают глубокой ночью. Потому что даже в полночь, когда мы проходили по мосту, он был переполнен туристами. Все хотели сфотографировать освещенный замок вдали, видневшийся с Карлова моста. Это напрочь разрушало всю атмосферу, а почти все статуи на мосту казались черными, как сажа. Лишь некоторые из них начали очищать.
Монголия
Пф! Так Монголия тоже разная, где-то как на 1й картинке, где-то как на 2й! Это ж не Ватикан, длиной в "одну улицу".
Немногие четко представляют, что их ждет в Монголии, кроме табунов лошадей и бескрайних равнин. Предоставляться что-то вроде верхнего фото: яркие национальные одежды и восточные постройки. Монголия — это определенно не то место, куда стоит ехать неподготовленным, особенно если вы планируете отправиться вглубь страны, а не просто путешествовать по немногочисленным асфальтированным дорогам.
- Лишь около 20% дорог в стране имеют твердое покрытие! Городов здесь немного, а большая часть населения — кочевники и жители небольших деревень. Кроме того, за пределами населенных пунктов сотовая связь практически отсутствует. В деревнях вы найдете аптеку и пару мини-маркетов, но не стоит рассчитывать на рестораны или гостевые дома. Зато такие небольшие продуктовые магазины, как правило, на удивление хорошо укомплектованы.
Антарктида
Если собираетесь когда-нибудь туда побывать, знайте: это очень дорогое удовольствие, а путешествие через пролив Дрейка — настоящее испытание не для всех. Пролив Дрейка — одно из самых бурных морских мест на Земле. Скорость ветра здесь может превышать 100 км/ч, а высота волн порой достигает 15 метров. В XVII–XIX веках там затонуло около 800 кораблей.
- Одна из высадок была уникальной: 30 человек из нашей группы провели ночь на льду. Корабль высадил нас на берегу, где не было пингвинов, и отплыл. Мы вытоптали площадки для ночлега, расстелили коврики и спальные мешки и устроились. Проспал я, наверное, часа два. Во-первых, как вообще можно спать в Антарктиде? Во-вторых, как раз начинался полярный день, так что настоящей ночи не было. В-третьих, пошел снег, и дышать в спальнике становилось все труднее. Я могу говорить об этом бесконечно, но само путешествие было просто неописуемым. Антарктида — это нечто потрясающее и сюрреалистичное.
Гора Виникунка
Виникунка — это гора в Перу, расположенная в Андах недалеко от города Куско. Она известна своими яркими цветными полосами, образованными различными минералами в слоях горных пород. Гора является популярной туристической достопримечательностью, но требует акклиматизации к большой высоте. Некоторые советуют взять с собой качественную одежду для активного отдыха: теплую и водонепроницаемую. А восходить на высоту более 6000 метров над уровнем моря многим бывает очень тяжело.
Тадж-Махал
Просмотрев эту рубрику, обратил внимание на интересный факт: по мнению авторов, реальность портит ожидание обилием туристов. Ах да. Мы же единственные в мире. Всё для нас любимых. Больше никого вокруг быть не должно. Постойте. Минутку. Но ведь они такие же туристы. И деньги заплатили за всё это и порой больше, чем мы. Так в чем проблемма? А она есть! Люди устали от себе подобных и хотят побыть наедине с природой или романтической стариной Возрождения. Особенно в худшую сторону за последние 35 -40 лет ситуация изменилась по отношению к " золотому миллиарду". Если раньше целые империи и континенты ( Восточная Европа, Китай, страны Азии,такие как Вьетнам, Лаос, Индонезия , не говоря уже о миллионах эмигрантов из стран Третьего мира, которые, переехав и попотев, вдруг оказываются на тех же куррортах, где раньше отдыхали и наслаждались жизнью граждане метрополий- некоторых поражает обилие афииканцев на курортах Турции- откуда у них то деньги? Да все просто- это симпатичная женщина из Габона, а живет в Марселе, оттуда и валюта прожигать в Бодруме) прозябали в ...ну скажем, скромной и достойной жизни". А теперь они начали ездить. Мир буквально заполонен китайскими туристами. Они всюду. А как же? Есть что то, чего не производят в Поднебесной? И стало тесно. Европейские города, построенные столетия назад, с их узкими улицами, заполнились многоцветной толпой туристов, галдящих каждый на своем птичьем языке,делающих селфи на фоне ратуши и все вместе недовольные тем, что вокруг так много таких же,как они. Мне лично, как и большинству участников форума, не довелось увидеть мир глазами " золотого миллиарда" до середины 80х, когда пошел стремительный процесс появления на туристической арене тех, кто до этого даже не мечтал пересечь границу, а сидел себе спокойно в Хвей Донге и ел рис, маис и, иногда, рыбу . Вспомнились откровения сотрудницы( уже давно не с нами женщина), которая лет 15- 20 назад ,ностальгически вздыхая, рассказывала об этих прелестных деньках, ибо ей привелось представлять этот "золотой миллиард" в те годы.
"Мы очень любили тогда путешествовать в Италии. Романтика. Пустые, подернутые утренним туманом, улицы Флоренции. Пицца в маленьком кафе за сущие копейки, кланяющиеся почти в пояс, официанты( мадам, Ваш заказ пожалуйста) , потому что каждый турист тогда- это ценность." А потом монополия на романтическое одиночество рухнула и улицы загалдели по Вавилонски, рыночно и потно. И о копейках за пиццу можно уже давно забыть.
Тадж-Махал — величественный мавзолей из белого мрамора, построенный в стиле могольской архитектуры. Он расположен в древней столице Индии, Агре, на берегу реки Джамна. Пожалуй, именно Тадж-Махал чаще всего ассоциируется с Индией. Однако говорят, что за самим чудом света следят очень плохо. Бассейны с водой не чистят — на дне налет и грязь. Большая часть фонтанов работает плохо: где-то вода бьет всего из одной-двух струек. Газоны стригут старой механической газонокосилкой. А также людей часто там очень много, а туман, который может рассеиваться лишь к обеду, мешает насладиться прекрасным видом.
«Кошачий» остров
"Ожидание" - бедные котики🙀
Хорошо, если их разобрали и пристроили🙏
Многие любители пушистиков слышали про этот остров в Японии. Говорят, что там очень много котов и красиво. Когда-то рыбаки завезли кошек на остров для борьбы с грызунами, и они прижились, а затем размножились в большом количестве. Кошек кормят за счет пожертвований со всей Японии. Они также охотятся на мелких животных острова и получают немного корма от посетителей. Сам городок очень маленький, и есть храм, посвященный кошкам. Приехав туда, можно обнаружить, что хвостатых осталось не так уж много. Сейчас там живут в основном кошки из кото-кафе, и за большинством из них ухаживают не слишком хорошо.
Живём в Питере, и как-то поймали потрясающие виды на достопримечательности - с мягким, густым светом и без людей.
Первого января на рассвете.
Удивительно! В туристических местах полно туристов!! Не стыдно такую халтуру публиковать?
Присутствие себе подобных делает любую достопримечательность не такой уж желанной для посещения, ага))
На адми полно путешественников, и ни одной фоточки никто не выложил. Непорядок.