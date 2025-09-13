8 человек посетили популярные места и поняли, что нельзя верить всему, что показывают в интернете

Просмотрев эту рубрику, обратил внимание на интересный факт: по мнению авторов, реальность портит ожидание обилием туристов. Ах да. Мы же единственные в мире. Всё для нас любимых. Больше никого вокруг быть не должно. Постойте. Минутку. Но ведь они такие же туристы. И деньги заплатили за всё это и порой больше, чем мы. Так в чем проблемма? А она есть! Люди устали от себе подобных и хотят побыть наедине с природой или романтической стариной Возрождения. Особенно в худшую сторону за последние 35 -40 лет ситуация изменилась по отношению к " золотому миллиарду". Если раньше целые империи и континенты ( Восточная Европа, Китай, страны Азии,такие как Вьетнам, Лаос, Индонезия , не говоря уже о миллионах эмигрантов из стран Третьего мира, которые, переехав и попотев, вдруг оказываются на тех же куррортах, где раньше отдыхали и наслаждались жизнью граждане метрополий- некоторых поражает обилие афииканцев на курортах Турции- откуда у них то деньги? Да все просто- это симпатичная женщина из Габона, а живет в Марселе, оттуда и валюта прожигать в Бодруме) прозябали в ...ну скажем, скромной и достойной жизни". А теперь они начали ездить. Мир буквально заполонен китайскими туристами. Они всюду. А как же? Есть что то, чего не производят в Поднебесной? И стало тесно. Европейские города, построенные столетия назад, с их узкими улицами, заполнились многоцветной толпой туристов, галдящих каждый на своем птичьем языке,делающих селфи на фоне ратуши и все вместе недовольные тем, что вокруг так много таких же,как они. Мне лично, как и большинству участников форума, не довелось увидеть мир глазами " золотого миллиарда" до середины 80х, когда пошел стремительный процесс появления на туристической арене тех, кто до этого даже не мечтал пересечь границу, а сидел себе спокойно в Хвей Донге и ел рис, маис и, иногда, рыбу . Вспомнились откровения сотрудницы( уже давно не с нами женщина), которая лет 15- 20 назад ,ностальгически вздыхая, рассказывала об этих прелестных деньках, ибо ей привелось представлять этот "золотой миллиард" в те годы.

"Мы очень любили тогда путешествовать в Италии. Романтика. Пустые, подернутые утренним туманом, улицы Флоренции. Пицца в маленьком кафе за сущие копейки, кланяющиеся почти в пояс, официанты( мадам, Ваш заказ пожалуйста) , потому что каждый турист тогда- это ценность." А потом монополия на романтическое одиночество рухнула и улицы загалдели по Вавилонски, рыночно и потно. И о копейках за пиццу можно уже давно забыть.