Как на самом деле выглядят 10 популярных мест, от которых весь интернет в экстазе
Мы часто выбираем место будущего отдыха в надежде увидеть какую-нибудь известную достопримечательность. К сожалению, на рекламных фотографиях такие знаковые места порой смотрятся интереснее и ярче, чем в жизни. Мы решили выяснить, как же на самом деле выглядят популярные туристические объекты.
Памуккале
Многие туристы возвращаются из Памуккале искренне разочарованными — только потому, что их представления об этом месте основаны на фотографиях тридцатилетней давности или сильно обработанных снимках. На самом деле некоторые травертины (естественные террасные ванны с минеральной водой) за эти годы высохли.
Кроме того, место очень популярно среди туристов, а значит, днем его заполняют огромные толпы. Тем не менее Памуккале стоит посетить — просто не стоит ожидать, что этот живописный уголок будет выглядеть в точности как на рекламных фото. А если хочется сделать интересные снимки, лучше встать пораньше и воспользоваться южным входом, который открывается в 6:30 утра, в отличие от других ворот.
Майа Бэй
Знаменитая бухта на острове Пхи-Пхи-Ле к концу 2010-х годов обрела такую популярность, что туристы чуть было не уничтожили эту достопримечательность. В некоторые дни на пляже могло находиться до пяти тысяч человек. Из-за огромных толп страдала вся экосистема залива: вода загрязнялась, а кораллы оказались на грани уничтожения. Поэтому в 2018 году остров закрыли для посещения туристов на четыре года, чтобы природа могла хотя бы частично восстановиться.
Сейчас посещение острова регулируется строгими правилами: в бухту не могут заходить суда, на пляж ежедневно допускается не более 375 человек, а купание в воде и вовсе запрещено. И все же путешественники отмечают, что народу на пляже слишком много.
Мостовая Гигантов
Этот природный памятник находится в Северной Ирландии. На рекламных фотографиях кажется, что все базальтовые колонны, появившиеся около 50 миллионов лет назад в результате извержения подводного вулкана, почти одинаковы по размеру. На самом деле эти колонны сильно различаются по высоте и образуют нечто вроде трамплина, спускающегося к морю. Самые высокие столбы достигают 12 метров.
Бывалые путешественники не советуют спускаться к этой достопримечательности через туристический центр. Во-первых, придется купить билет, а во-вторых, вид, открывающийся на Мостовую Гигантов с этой стороны, не так хорош. Лучше оставить машину в городе Портбаллинтре или у замка Данлюс и прогуляться вдоль побережья. Вся береговая линия здесь выглядит очень живописно, а вид на Мостовую Гигантов — просто завораживает. К тому же так этот уголок можно осмотреть совершенно бесплатно.
Национальный приморский парк Хитачи
Хотя в этом парке круглый год цветут различные растения, настоящую известность ему принесли именно немофилы, или американские незабудки. Каждой весной здесь распускается около 4,5 миллиона этих небольших цветов, и поля превращаются в настоящее голубое море, привлекая огромное количество туристов.
Кто прется в парк нa каблуках?! Хотя о чём я, сама по Великой китайской стене в ботфортах нa шпильке рассекала (но это было для фотосессии, так что не считается)
Так что стоит учитывать, что в парке довольно многолюдно даже с понедельника по пятницу, а уж в выходные здесь порой вообще не протолкнуться. Поэтому ради интересных снимков лучше приехать сюда пораньше утром или выбрать пасмурный день.
Стоунхендж
Это, пожалуй, один из самых известных археологических памятников в мире. Ученые до сих пор спорят, как и для чего был воздвигнут Стоунхендж. На фотографиях памятник обычно выглядит внушительно, как будто гигантские плиты действительно расставил какой-то доисторический великан. Однако в реальности Стоунхендж не кажется столь огромным: диаметр круга составляет 33 метра, а высота камней — 4,1 метра. Кроме того, внутрь кольца можно попасть только, если путешественник закажет специальную экскурсию. Остальным туристам остается любоваться на монолиты издалека.
Национальный геопарк Чжанъе Данься
Скалы в этом геопарке, расположенном на северо-западе Китая, формировались в течение 24 миллионов лет. Из-за движения тектонических плит песчаник и другие породы наслоились друг на друга, и на грядах появились разноцветные полосы, из-за чего эти горы называют Радужными.
К сожалению, многие фотографы обрабатывают готовые снимки, увеличивая насыщенность цветов, из-за чего скалы буквально сияют красками. Поэтому, когда туристы оказываются здесь впервые, некоторые испытывают разочарование: полосы выглядят слишком блекло. Но если приехать в парк ближе к закату, когда солнце подсвечивает скалы, краски становятся более насыщенными.
Водопад Скоугафосс
Кроме того, большинство путешественников приезжает сюда в составе экскурсионных групп, поэтому они ограничены во времени и просто не успевают подняться по тропе вдоль водопада. А жаль, потому что дальше по течению реки можно увидеть еще несколько живописных водопадов, да и сама местность довольно безлюдная.
Пизанская башня
Благодаря многочисленным рекламным фотографиям кажется, что Пизанская башня огромная и угрожающе нависает над всем итальянским городом. На деле это не совсем так. Высота этого сооружения составляет всего 56 метров, и в реальности она не выглядит столь внушительно.
Язык Тролля
Чтобы добраться до этой норвежской достопримечательности, путешественнику сначала предстоит преодолеть один из живописных, но не слишком простых горных маршрутов — самый короткий из них составляет 10 километров. А чтобы сделать интересный снимок, нужно отстоять часовую очередь к утесу. Поэтому стоит захватить с собой теплую одежду и приготовиться к долгому ожиданию, иначе весь процесс вызовет лишь жалобы и раздражение.
Минеральные источники Блауа-Лоунид
Вода в знаменитых термальных источниках действительно отличается удивительным голубым цветом, и купаться здесь можно круглый год, поэтому многие туристы приезжают в Блауа-Лоунид из Рейкьявика. Тем более что достопримечательность находится всего в 40 километрах от исландской столицы.
Однако только оказавшись на месте, многие путешественники понимают, что лагуна совсем не такая большая, какой она кажется на фотографиях. Кроме того, на одном из берегов стоит геотермальная электростанция, благодаря которой этот водоем и появился. Если знать о двух этих фактах заранее, можно избежать разочарования. Кроме того, лагуна порой закрывается из-за вулканической активности.
Кстати, вот несколько хитростей от опытных путешественников, которые помогут продумать все нюансы предстоящего отпуска.
Комментарии
Ведь значительная часть людей едет туда тупо за красивыми фоточками. Или делают миллион своих тупых кривых и просто некрасивых фото, чтобы вывесить их в сеть к миллионам таких же "качественных". Попутно уничтожая реальную природную красоту, которой больше не будет. Зачем?