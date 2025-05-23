Как на самом деле выглядят 10 популярных мест, от которых весь интернет в экстазе

Многие туристы возвращаются из Памуккале искренне разочарованными — только потому, что их представления об этом месте основаны на фотографиях тридцатилетней давности или сильно обработанных снимках. На самом деле некоторые травертины (естественные террасные ванны с минеральной водой) за эти годы высохли.

Кроме того, место очень популярно среди туристов, а значит, днем его заполняют огромные толпы. Тем не менее Памуккале стоит посетить — просто не стоит ожидать, что этот живописный уголок будет выглядеть в точности как на рекламных фото. А если хочется сделать интересные снимки, лучше встать пораньше и воспользоваться южным входом, который открывается в 6:30 утра, в отличие от других ворот.