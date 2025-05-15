Как сберечь нервы и сэкономить средства за границей? 11 хитростей от опытных туристов

Узнайте обычаи и правила поведения в стране, куда летите. Например, знаете ли вы, что в Сингапуре запрещена жевательная резинка, в Венеции — кормить голубей, а в Испании принято ужинать в 10 вечера? Уважение к местным традициям позволит вам чувствовать себя не просто туристом, а гостем.

Из этих же соображений рекомендуем изучить, как одеваются местные жители и постараться подобрать похожие образы. Слишком туристический вид может привлечь нежелательное внимание. Одеваясь в стиле местных, вы будете чувствовать себя увереннее и безопаснее.

Кстати, советуем взять с собой тканевую сумку: в некоторых странах пластиковые пакеты платные, а то и вовсе запрещены. А шоппер — это и экономия, и забота об экологии, и еще один способ выглядеть подготовленным.

