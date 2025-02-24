15+ человек, которые еще долго будут вспоминать, как им внезапно улыбнулась удача
Истории
37 минут назад
Бывает, что удача словно где-то прячется, а потом приходит в самый неожиданный момент. Одни находят деньги чуть ли не под ногами, а другим какой-то незнакомец оплачивает счет в ресторане. Иногда судьба подбрасывает такие сюрпризы, что даже не верится.
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- В 90-е пошла с подругой на балет «Ромео и Джульетта». Тьма народу, билетов не купить. Вдруг подходит дама и предлагает 2 билета по себестоимости — кто-то не пришел. Мы на радостях достаем деньги, но в этот момент подбегает перекупщик и... вырывает билеты из рук! Билеты рвутся пополам. И тут дама просто отказалась от денег, ну мы и помчались на контроль. И как же нам повезло, что именно на нашей оторванной половине билета была заветная полоска для контроля! © Nik Ka
- Муж ушел к другой и оставил меня практически ни с чем. Первый месяц было особенно тяжело. Забрала дочь из садика, стоим на остановке. Подходит какой-то мужчина в длинном пальто, говорит: «Хорошего вечера!» — и тут же садится в подъехавший автобус. Смотрю, а он через окно улыбается и показывает мне куда-то под ноги. Опускаю глаза, а рядом со мной стоит небольшой букет в корзинке. Я подумала, что этот мужчина просто забыл его, но он еще раз улыбнулся и помахал рукой. Автобус уехал. Я подняла корзинку и заметила в цветах конверт. Открыла его, а внутри оказалась приличная сумма. Когда мы с дочкой добрались до дома, то я еще долго не могла понять, кто этот незнакомец и почему он решил оставить такой подарок. Ладно бы просто цветы, но ведь еще и деньги. Не спорю, что эти деньги в тот момент нам были очень кстати, но тратить их я не решалась еще неделю. Мне кажется, что все это изначально предназначалось кому-то еще, но что-то пошло не по плану.
- Муж пошел на обед с коллегами. В ресторане на столике стояла табличка "Выиграй телефон". Так он взял, да и заполнил анкету, хотя все над ним посмеялись. Через пару недель мужу позвонили и сказали, что он выиграл iPhone. Пошел в магазин и действительно получил новенький телефон. © Elena Chervyakova / ADME
- Я работал в обувном магазине. Одна женщина сказала своему сыну, что купить ему кроссовки пока не получится, так как денег не хватает, и попросила меня отложить туфли. Какая-то покупательница услышала этот разговор, подошла ко мне и сказала: «Я хочу заплатить за эти кроссовки, которые вы отложили. Когда она вернется, скажите, что все уже оплачено». Я спросил: «Вы уверены? Они стоят $ 70». А в ответ она выдала: «Вообще без разницы, сколько они стоят». И ушла. На следующий день та женщина с ребенком пришла выкупать кроссовки для своего сына. Как же изменилось ее лицо, когда она узнала, что покупку кто-то оплатил! © Currywursts / Reddit
- Был на корпоративе у поставщика. Директор компании подошел с новым сотрудником и представил его. Отличный парень, объяснял по работе все ясно и кратко, дикция словно у телеведущего. Оказывается, это мой новый личный менеджер, что меня обрадовало. А когда я остался с директором наедине, то спросил у него, мол, откуда такой ценный кадр появился. А он в ответ: «Не поверишь! С женой покупали торт 2 месяца назад. Так он все так четко и грамотно объяснил, что даже я чуть слюной не подавился, хотя к сладкому вообще равнодушен. На следующий день вернулся к нему и пригласил работать на меня. В итоге материал он освоил быстро, а продажи уверенно начали расти. Вот так я удачно за тортиком сходил». © NeBudite / Pikabu
- Несколько лет назад муж уехал в командировку. Из-за этого ему пришлось пропустить рождение нашего сына, а потом и новогодние праздники. Денег у нас оставалось очень мало, а праздничного настроения хотелось. Я планировала немного украсить дом и поставить какую-нибудь маленькую елку. Но оказалось, что дешевые варианты можно приобрести только на распродаже. Я подошла к продавцу и объяснила свою ситуацию: «А можно как-то купить пораньше, до акции?» Продавец ушел что-то уточнять и уже через минуту проводил меня на улицу в закрытую зону с елками. Я спросила, мол, какие тут самые дешевые. А в ответ прозвучало: «Мне менеджер сказал, чтобы я выдала вам любую елку бесплатно». Никогда не забуду этих добрых людей. © j_platypus / Reddit
- Все мы находили в зимних вещах забытые деньги в кармашках. Иногда находка очень радовала, но сегодня я понял, что моя забывчивость достигла предела. Разбирая старые бумаги в тумбочке, я нашла 30 тыс. Думала, что давно уже их потратила. © Подслушано / Ideer
- Покупаю дорогую фотокамеру. Стою в магазине, собираюсь расплачиваться и вдруг слышу: «Что это вы тут покупаете?» Оборачиваюсь и вижу девушку в костюме феи. Говорю: «Камеру покупаю». Говорит: «А сколько стоит? Я ведь фея». Решил, что прикол какой-то, но цену назвал. А она мне невозмутимо выдает: «Вот и отлично! Наш торговый центр дарит вам эту камеру!» Сказала продавцу, чтобы тот записал эту сумму на счет администрации центра. Думал, шутка, но нет. Действительно, он что-то там себе записал, выдал мне чек и вручил камеру. Смотрю, а "феи" и след простыл. © Марк Шеймер
- Работаю в магазине. Ко мне на кассу подошла женщина с ребенком в коляске и продуктами. Она поднесла карту для оплаты, но операция была отклонена. И так 3 раза. Женщина начала переживать и спрашивать: «А могу я сбегать к банкомату за углом, чтобы попробовать наличку снять?». После нее не было очереди, поэтому я согласилась. Она оставила ребенка в коляске рядом со мной и убежала. И тут какая-то покупательница с другой кассы подошла и приставила свою карту со словами: «Я оплачу. Снимайте. Многие были в подобной ситуации». И ушла. Вскоре прибежала та самая мамаша с купюрами в руке. Как же она удивилась, когда узнала, что кто-то уже заплатил за нее. Это было действительно трогательно. © Minberg / Reddit
- Был у меня тяжелый период в жизни. Я бы даже сказала, что полная апатия. Только работа, дом, ребенок. Почти ничего не интересовало в тот период. Но взяла себя в руки и снова стала ухаживать за собой, расставила приоритеты, отбросила все лишнее. Но я даже не догадывалась, что придется вскоре поехать работать за границу, в личной жизни начнет все налаживаться, и у меня появится подруга. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мой друг повел девушку в ресторан. Так вышло, что рядом с ними сидела пожилая пара. Они разговорились, и оказалось, что дедуля с бабулей раньше часто ходили в подобные заведения, но теперь их пенсия не позволяет это делать так часто. Мой друг далеко не богатый парень, но он договорился с официантом, что полностью оплатит счет тех стариков. И попросил передать записку, в которой поблагодарил за приятное общение. Я бы даже не узнал об этой ситуации, если бы не его девушка, которая, кстати, позже стала его женой. © Hanshen / Reddit
- Дело было зимой лет 6 назад. Еду на работу. 7 утра. Темно и холодно, и жутко хочется спать. Отстояла очередь на маршрутку и, наконец-то, села и устроилась у окошка, наклонилась вниз и решила подремать. И тут краем глаза вижу подол длинной шубы рядом и... засыпаю. Открываю глаза на своей остановке и вижу на полу что-то блестящее. Приглядываюсь — часы! Женщины в длинной шубе уже нет. Никого уже нет. Конечная. Взяла с собой часики, мало ли. Каждый день езжу на этой маршрутке и глазами ищу ту самую шубу, которую запомнила в полудреме. И в один прекрасный день увидела что-то похожее. Тут же побежала через всю толпу с криками: «Девушка, вы ничего на днях не теряли в маршрутке?» А она в ответ: «Потеряла. Часы наручные. Все бы ничего, но они для меня очень дороги, так как памятные». Вот так, если бы не длинная шуба в пол, то не нашла бы хозяйка свои часики. © Romino4ka / Pikabu
- Однажды где-то в конце 80-х, я подошел к ребятам-одноклассникам, которые стояли на улице перед входом в школу. Стоим и болтаем. И вдруг я опускаю взгляд под ноги и вижу, что точно между нами лежит свернутая купюра. Я поднимаю и говорю ребятам: «Кто потерял?». Никто не признался, ведь думали, что я прикалываюсь. Понял, что деньги не их, и положил себе в карман. В тот день я был доволен как слон, ведь такие деньги в то время были для меня огромные. Прошло много лет, но я до сих пор не понимаю, что это было. © AlexS / ADME
- Накануне моей свадьбы в День святого Валентина ювелирный магазин устроил розыгрыш жемчужного ожерелья. Представляете, я выиграла и даже смогла надеть его на свою свадьбу буквально пару месяцев спустя. © Unknown author / Reddit
- Похоже, что я самый везучий из моей группы. Место для практики предложили случайно, но я оказался единственным, кому досталась отличная компания с зарплатой. © Подслушано / Ideer
- А я женился на миллионерше. Но когда мы встречались, я даже не знал, что будущая жена окажется настолько богатой. © Iam_Whysenhymer / Reddit
- Как-то раз я заказала себе джинсовый комбинезон. Получила посылку и решила дома по нормальному примерить. И что бы вы думали? Нашла в кармане около 12 тысяч. Комбинезон оставила, будет счастливым. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз в поликлинике хотела купить в автомате бахилы. Но сдачу он не выдает, а у меня только крупные монеты. Но представьте себе, мне вылетает пара бахил и в довесок еще пара монет. Вот это да, вот это ничего себе! Я так счастлива была в свои 34 года. © Анастасия / ADME
Согласитесь, что жизнь полна неожиданностей, и иногда удача приходит, когда ее совсем не ждешь. Главное — верить, что счастливый момент может настать в любую секунду!
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Крупные монеты? Ну зачем так бездарно перевирать авторскую историю?
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