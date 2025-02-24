15+ человек, которые еще долго будут вспоминать, как им внезапно улыбнулась удача

Бывает, что удача словно где-то прячется, а потом приходит в самый неожиданный момент. Одни находят деньги чуть ли не под ногами, а другим какой-то незнакомец оплачивает счет в ресторане. Иногда судьба подбрасывает такие сюрпризы, что даже не верится.