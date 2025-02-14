12 историй о том, как в нужный момент нежданно нагрянула удача
Истории
5 часов назад
«Фортуна на вашей стороне» — как хочется почаще с этим сталкиваться в жизни. Например, найти на дороге деньги, обнаружить дома дорогостоящую вещь или получить работу благодаря забавной случайности. С нашими героями произошли именно такие ситуации.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- Я работаю в ювелирном магазине. Другой продавец достал однажды россыпь бриллиантов. Один выскочил из упаковки и упал с моей стороны прилавка. Несколько часов искала и не смогла его найти. А когда вечером вернулась домой и сняла обувь, бриллиант выпал из-под манжеты моих брюк. Позвонила продавцу и рассказала ему. Мы посмеялись над этим с большим облегчением! © bigbourbon / Reddit
- Компания, в которой я работаю, предложила мне бесплатно забрать всю свою старую мебель стоимостью тысяч в 30 долларов. Лучшего времени и придумать было нельзя. Мы с моим бывшим купили дом 7 лет назад по ипотеке. А теперь у меня осталось меньше 60 дней, чтобы выплатить 18 тысяч долларов, иначе я потеряю дом. Стараюсь теперь продать побольше мебели. © fixerofthings / Reddit
- Потерял телефон, когда мы прокладывали трубу на работе. Засыпал землей, а потом понял, что потерял его в этой 18-метровой траншее. Вернулся назавтра с оборудованием для прослушивания. Очень удачно угадал, где находится телефон, и обнаружил его в течение получаса. Единственными повреждениями были небольшая трещина на защитном стекле и потертость на чехле. Два часа моего времени, хотя я прикидывал, что мне потребуется неделя, чтобы найти телефон. © TommyToughNuts3 / Reddit
- Отцу моего друга в конце 70-х подарили рисунок масляным карандашом. Его семья всегда считала, что он практически ничего не стоит. А я вечно шутил, что рисунок выглядит так, будто мой друг нарисовал его в детстве. В итоге выяснилось, что это работа известного художника. Родня друга проверила ее подлинность и продала ее на аукционе за бешеные деньги. Я был потрясен, когда узнал об этом. Столько лет это сокровище простаивало у них в гостиной. © Zuliman / Reddit
- На первом курсе колледжа у меня была жуткая неделя экзаменов. Пять экзаменов за три дня. Хоть я и начал заранее готовиться, понял, что все равно придется пожертвовать хорошей оценкой на одном из экзаменов, чтобы получить пятерки по остальным. Был уверен в четырех предметах и получил пятерки. А с пятым экзаменом я справился ужасно. Но позже получил электронное письмо от моего профессора. Он заменил оценку за ответ на экзамене самым высоким баллом за тесты, которые мы писали в течение семестра. В итоге и тут пятерка. © Unknown author / Reddit
- Пошел однажды в книжный магазин. Просто глазел, так как был на мели. Вышел потом на парковку, чтобы уехать, смотрю — 20-долларовая купюра летит по тротуару. Схватил ее, и тут же еще одна прилетела, а затем еще одна, и еще. В итоге в моем распоряжении оказались 80 баксов. © slammer592 / Reddit
- Мне просто нереально повезло с преподом в универе. На экзамене она случайно задремала прямо во время моего ответа. Я, не растерявшись, начала спокойно рассказывать рецепт селедки под шубой, которую готовила на Новый год. Минут через 10 она резко проснулась, посмотрела на меня, вздохнула и сказала: «Ну что ж, четверка. До пятерки не дотянули». Я, конечно, к этому экзамену вообще не готовилась и надеялась максимум на двойку, так что уходила с улыбкой и твердым решением готовить заливное почаще. © Палата № 6 / VK
- Пришел на собеседование. Было довольно рано. Я сидел в вестибюле, листал отраслевые журналы. Попалась статья про 10 главных угроз для отрасли. Решил почитать и запомнить как можно больше. В конце концов, меня вызвали. Работа была для меня в новинку, и, думаю, на собеседовании это стало моим слабым местом. Но вдруг меня спросили: «Какие вы видите потенциальные проблемы в нашей отрасли?» Я был так взволнован, что чуть не вскочил со стула, и в мельчайших подробностях рассказал обо всем, что только что прочитал. Работодатели были очень впечатлены и вряд ли догадывались, что если бы мне задали точно такой же вопрос всего получасом раньше, мне было бы особо нечего сказать. В итоге я получил работу. © TheDude77 / Reddit
- В 2007-м устроилась работать в ювелирный магазин. Все мне ново было там, и я к каждому клиенту относилась с уважением, а не игнорировала, как бывалые девочки, если клиенты одеждой не вышли. Как-то к нам в ювелирный зашла пара. Девочки головы не повернули, а я обслужила. Одеты просто, попросили что-то недорогое. Купили серьги. Назавтра вернулись. Одеты как из модного журнала. Купили кольцо и самое дорогое колье. В итоге меня после этого повысили до менеджера, а девчонки возненавидели. До сих пор работаю в ювелирке и всех учу не судить по внешнему виду. Сама вне работы выгляжу не очень хорошо. Девочки в одном магазине однажды даже со стула не хотели слезать, когда я зашла. Очень обидно. А у меня их украшений ящик целый. © Julietta Steel
Селедка под шубой и заливное это разные блюда вапщет. Хотя это палата номер 6, зачем я придираюсь? Тем более история напоминает случай с Россом из «Друзей»
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- Выставила на продажу вазочку. Откуда она у нас — никто не знает. Вроде хрусталь, и на нем стрекоза. Откровенно топорно сделано. Выставила за гроши, лишь бы взяли. Мне через 5 минут оборвали телефон. Человек 40 звонили и писали, некоторые уже выезжали. И только одна девушка мне написала, мол, вы, похоже, не знаете, это такой-то мастер, это хрусталь, бронза в серебре и цена раз в 25 больше. Искренне надеюсь, что этой девушке мироздание даст все, что ей нужно. © Марина Горбачева
- Вспомнилась история из детства. Мы с сестрой были маленькие, 11 лет мне, четыре — ей. В тот день мы были у бабушки в деревне, сидели во дворе, играли в куклы. А за забором внутри двора был палисадник, где росли ягодные деревья. И вдруг резкий треск, шум, рычание мотора. Какой-то мужик влетел на мотоцикле туда. Проломил забор и смотался. Просто чудо, что он не наехал на нас. Отчетливо помню, как огромный мотоцикл несется на меня. Тогда я не испугалась, но сейчас понимаю, как нам повезло. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 19, у меня как-то сломалась машина на обочине шоссе. Я без денег и с разряженным телефоном. Провел всю ночь, дрожа от холода в своей машине и размышляя, что мне теперь делать. На следующее утро подъехал какой-то мужик, выяснить, в чем дело. Я объяснил, и он отвез меня в город и дал денег на дорогу и завтрак. Сказал, что хотел бы сделать больше, но ему нужно уже ехать, и пожелал удачи. Навсегда запомню этого мужчину и его щедрость. © EarthExile / Reddit
Да, удача часто играет в жизни чуть ли не решающую роль. Но иногда изменить ход событий в лучшую сторону может простая человеческая доброта.
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