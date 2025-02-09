14 жизненных историй о том, что любовь и компромиссы творят чудеса

Истории
21 час назад

Истории из сети показывают, что противоположности притягиваются, и домосед может быть вполне счастлив с девушкой, которой на месте не сидится. Люди с разными темпераментами привносят в жизнь друг друга новых красок, а готовность услышать вторую половинку и пойти на уступки помогают решать конфликты.

  • Поссорились с мужем утром из-за ерунды, ушли на работу в плохом настроении. В обеденный перерыв звоню маме, чтобы пожаловаться. Через час приходит от нее СМС: «Будь мудрее, помирись первой». Ну, думаю, ладно, права мама! Позвонила мужу, начала извиняться, но тот вдруг выдал: «Это я виноват». Помирились, все у нас хорошо. А вечером выяснилось, что ему пришло точно такое же сообщение от моей мамы. © Мамдаринка / VK
  • Помню, когда встретила своего будущего мужа, подумала, что ни за что не быть мне с этим человеком. На нашем первом свидании он был скуп и немногословен, а все слова, что довелось услышать, были словно от старого ворчливого деда. Все ему не нравилось, говорил, что все идет не по плану, что бездельников много нынче, один он работящий. Когда такого встречаешь, то закатываешь глаза и думаешь, как бы слинять поскорее... Так вот, не знаю, в какой момент все вдруг резко поменялось, но мы уже 10 лет вместе и счастливы. Мой мужчина все так же ворчлив и немногословен, но не со мной, а с остальными. Вот так все ходят и не понимают, как я, полная его противоположность — транжира, хохотушка и болтушка, могу быть с ним, и только я знаю, что он привнес в мою жизнь порядок, а я в его — краски. © Карамель / VK
  • Маме было 26 лет, когда она встретила моего папу, а ему — 65. Люди называли его Казановой, а маму считали меркантильной. Но все было совсем не так. Мои родители очень любили друг друга. Мой взрослый брат по отцу принял папин выбор, а вот его жена оказалась не в восторге от того, что у отца появились жена и ребенок. Отец помогал им финансово, поэтому она была расстроена, что теперь все деньги будут уходить на новую семью. Называла нас ошибкой. © tacobae91 / Reddit
Мориарти
3 часа назад

Простите, но 40 лет разницы для меня это слишком. Тут уже даже не в любви/не любви дело

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  • Я начала встречаться со своим парнем, когда ему было 28, а мне 20. Первые несколько лет у нас были постоянные столкновения интересов. Я хотела тусоваться гораздо чаще, чем он. Мы расставались на несколько месяцев, но в итоге поняли, что не можем друг без друга. Вместе уже семь лет. Любимый заставил меня повзрослеть намного быстрее, чем это сделал бы ровесник. А я сделала его более расслабленным и плывущим по течению человеком. В начале отношений мы часто ссорились, но эти ссоры научили нас разговаривать и понимать друг друга. © Jerrrdin / Reddit
  • Родители вместе работали и часто ругались. Папа был начальником, самоуверенным дамским угодником, а мама — девушкой с характером. А тут отмечали они с коллегами Новый год и поцеловались. На следующее утро мама была в шоке от произошедшего. Встречаться с ним не хотела. Поэтому придумала оригинальный способ отшить. Сказала, что он украл ее первый поцелуй. И что она давно его любит, но понимает, что он несерьезный парень, который еще не нагулялся. А у нее принцип, что она будет встречаться только с тем, кто готов на ней жениться. Думала, что его подобные слова спугнут, и он исчезнет с горизонта. Папа же, наоборот, проникся историей о безответной любви коллеги к нему и начал за ней бегать. В итоге поженились, свадьба на 300 человек была. Я у них родилась. Отшила, называется.
  • Поссорились с парнем, пока выгуливали собаку. В итоге он пошел на остановку, чтобы ехать к родителям, а мы с псом домой. Тут собака начинает нервничать, снова на прогулку просится. Что делать, пошли. Он взял след и потащил меня к остановке. Там все еще сидел мой парень. В итоге с милым мы помирились, а пес сидел у нас в ногах с довольной мордой. Вот же купидон мохнатый. © Подслушано / Ideer
  • Друг жил с девушкой много лет, но все не делал предложение. Она его бросила, посчитав, что он несерьезно к ней относится. И спустя год они случайно встретились на улице. Девушка сказала, что у нее новые отношения. Его эта новость так задела, что он взял и прямо перед ней на колени упал и сделал предложение. Она посмеялась, а он после этого угомониться не мог. Понял, что не хочет быть с кем-то, кроме нее. Звонил ночами, ревнуя и боясь, что она с другим. Закидывал ее подарками. Умолял вернуться. В итоге она дала ему шанс, и они уже подали заявление. Сейчас думаем, что, может, и не было вообще никакого нового парня, но это и неважно. Главное, друг понял, что чуть не потерял свое счастье.
  • Мою бабушку зовут Венера, а деда — Сатурн. Жили они в двух разных деревнях и были неписанной красоты. Но жизнь свела их на танцах. Когда моя бабушка услышала, как представился мой дед, то посчитала, что он издевается. А дед, напротив, рассмеялся. Так и живут мои планетарные родственники до сих пор вместе. © Подслушано / Ideer
  • Моя замужняя коллега по уши влюбилась в босса. Он же позволял себя любить. Так странно было смотреть на ее заботу, любовь и нежность по отношению к начальнику, хотя дома ее ждал муж. И не могу даже представить, что испытал ее муж, когда застал их на работе. Больные были отношения. Прошло несколько лет. Коллега «вылечилась», вернулась к мужу и недавно родила ребенка. Я бы не смогла простить измену и жить дальше. © Подслушано / Ideer
  • Мой отец настолько консервативный человек, что у него в гардеробе нет ни одной футболки, только рубашки. При этом отцу всего 40 лет, он очень молодо выглядит, а еще он каждое утро бегает по семь километров. Также отец не сидит в социальных сетях, и у него даже нет смартфона. Мама же — полная его противоположность. Обожает соцсети, одевается очень модно, наверное, моднее, чем я. Каждую неделю ходит в салоны красоты, летает с подружками в путешествия, в которые отец летать отказывается. Но самое главное, мои родители абсолютно счастливы вместе, их все устраивает. А они вместе уже двадцать пять лет! © Не все поймут / VK
  • Подруга и ее парень уже давно жили как соседи. Она болезненно это переживала. А потом он вообще поменял работу и начал уезжать из дома на несколько месяцев. Ей было очень одиноко. А тут за ней начал ухаживать один студентик. Младше ее на пять лет. Она его отшивала, объясняла, что занята. Говорила, что не будет встречаться с парнем, который младше, так еще и без работы. Предложила ему быть просто друзьями. Шло время, он на работу устроился, начал хорошо зарабатывать. Оказалось, что у них много общих интересов. И она тоже начала влюбляться в него, ведь никто и никогда не был так внимателен к ней. Парень оказался умным и ответственным не по годам. Она рассталась с тем молодым человеком, решила рискнуть и сошлась с новым кавалером. Они почти сразу же поженились. А бывший за пять лет совместной жизни так предложение и не сделал, вечно кормил завтраками. Говорил, что брак будет помехой его успехам в работе. По итогу подруга счастлива в браке, а бывший так и меняет девушек и работы.
  • Мне надоело соревноваться с братом и отцом своей девушки. Семья у них обеспеченная. Я же только окончил вуз и работаю пока за небольшую зарплату. Но квартиру снимать могу, на продукты и бытовые вещи хватает. Я всегда знал, что девушка много тратит на себя, но перед тем, как съехаться, сказал, что на все ее процедуры могу давать не больше $ 50. При разумном подходе этой суммы вполне хватит на ногти и ресницы. Она, естественно, к такому не привыкла, но все равно согласилась жить со мной. На все ее процедуры ей дают деньги брат и отец, они же покупают ей одежду. Косметолог у них с матерью общий, поэтому и за него она не платит. У нее дорогая косметика, мне даже страшно представить, сколько все это стоит. Брат часто присылает ей разные дорогие подарки или цветы по разным поводам. Водит ее по магазинам. Я бы тоже хотел ее баловать, но финансово это не потяну. На день рождения подарил ей телефон, при этом ужимая себя. Сама девушка не работает, еще учится. Она — мой идеал: добрая, нежная, во всем меня поддерживает. За все это время ни разу меня не упрекнула. Это мой человек во всех смыслах слова. Я стараюсь, как могу, но понимаю, что в ближайшие лет пять вряд ли смогу полностью ее содержать. Ей ничего не говорю, но про себя злюсь, что любимая не может отказаться от прежнего уровня жизни. Злюсь на ее брата и отца, что они так ее балуют. И злюсь на себя, что не могу дать ей те условия, к которым она привыкла. © Подслушано / Ideer
  • Как-то зимой поссорились с мужем. Стал он нервно на себя натягивать куртку, шапку, сапоги. А я сижу в комнате, книгу читаю. Дверь хлопнула, ну, думаю, пусть проветрится и успокоится! Минут через 10 захотела водички, выхожу в коридор, а там у двери стоит муж, затаив дыхание, весь одетый, обутый. Ох, я давно так не хохотала! Он говорит: «Хотел посмотреть, что делать будешь, а ты даже не пошла дверь за мной закрыть!» В общем, помирились и смеялись потом еще весь вечер. © Не все поймут / VK
  • Был у меня навязчивый поклонник: звонил, просил друзей звать меня куда-то, писал песни, признавался в чувствах. Меня все это бесило. За месяц до моего дня рождения очень грубо его отшила, он затих. Позже получаю через нашего друга подарок: это оказалась очень красивая картина, на которой была изображена я на луне, а рядом — образы тех людей, о которых мы когда-то говорили. Только после этого заметила, что он очень талантливый, заботливый, умный. В общем, вовремя заметила, до сих пор вместе. © Подслушано / Ideer

У нас есть несколько статей о людях, которые не дают заскучать своим супругам:

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