14 жизненных историй о том, что любовь и компромиссы творят чудеса

Простите, но 40 лет разницы для меня это слишком. Тут уже даже не в любви/не любви дело
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Истории из сети показывают, что противоположности притягиваются, и домосед может быть вполне счастлив с девушкой, которой на месте не сидится. Люди с разными темпераментами привносят в жизнь друг друга новых красок, а готовность услышать вторую половинку и пойти на уступки помогают решать конфликты.
Простите, но 40 лет разницы для меня это слишком. Тут уже даже не в любви/не любви дело
У нас есть несколько статей о людях, которые не дают заскучать своим супругам: