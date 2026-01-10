15 случаев, когда «встречают по одежке» обернулось приятным сюрпризом

Когда первый раз увидела свою лучшую подругу, она мне очень не понравилась. Показалась что слишком размалеванная и развязная. Но как-то я опоздала на пару и не было свободного места кроме как рядом с ней. Поболтали между парами и я поняла что она простая хорошая девчонка. Дружили долго и после учёбы, пока не разъехались по разным странам.