19 теплых фото и историй о простых радостях, которые нам дарит лето

Лето — это не просто очередное время года на календаре, а отдельная маленькая жизнь, наполненная ароматом согретой солнцем черешни, ночными разговорами под пледом и курьезами. Именно в эти теплые месяцы происходят самые яркие события: случайно заглянувший в окно девятого этажа промышленный альпинист, безбашенные коты, чарующее звездное небо, или подсолнух, решивший удивить своего владельца необычным цветением.

Еду я ближе к вечеру домой на метро. Сижу. На одной станции заходит кудрявый парень лет двадцати пяти, с бородой, кепкой козырьком назад, рюкзаком, скейтом и пятилитровым жестяным ведром. Садится, кладет рюкзак сбоку от себя, скейт на пол и ставит на него ноги. А ведро — себе на колени. Устраивается поудобнее и начинает с аппетитом уплетать из ведра черешню, сплевывая косточки в ладошку. Я раньше него вышла, всю дорогу ел. Эх, лето... © Подслушано / Ideer Игорь 100500 только что Сначала скейт руками брал, а потом ими же -черешню в рот. Ответить

Сегодня один дед на речке кокетничал со своей бабкой. Стоя в воде, учил ее плавать брасом и баттерфляем и при этом говорил следующие слова: «Такую невесту хотят все!» Молодые девчонки как-то странно, завистливо смотрели на эту «парочку» — еще бы, ведь такого женского хохота, как у той бабульки, вряд ли сможет выдать хоть одна из них. © Подслушано / Ideer Игорь 100500 только что Дед так своеобразно клеился к молодухам, да так, что бабка ни о чём не подозревала. Ответить

Девушка радуется, что наконец-то и у нее есть фотка «мемного» кота. Конечно, мимо такой сладкой рыжули очень сложно пройти и не сделать его снимок на память

yuliakolpak

В выходные ездили всей семьей на дачу. И как же круто мы их провели! Гуляли в лесу целый день, ели арбуз, вечером дружно смотрели фильм у камина. А ночью, после арбуза-то, в уборную понадобилось (находится он на улице). И вот, уже идя обратно, я подняла глаза и посмотрела на небо. И просто обомлела, какие были красивые и яркие звезды. Села на качели и давай любоваться, давно не видела звездное небо.

Первым потерял меня муж, вышел, смотрит на меня и говорит: «Что ты тут забыла?» В ответ я просто показала в небо, он посмотрел на меня и ушел. Пришел через пару минут с пледом и сел со мной рядом любоваться. Затем мама забеспокоилась минут через 10: выйти-то вышел кто-то, а обратно не зашли. Вышла, смотрит на нас и тоже села с нами, потом и папа пришел. Мы заварили чай и так сидели до самого рассвета, обсуждая звезды, дружно под пледом с чашкой горячего чая. По-моему, это самое крутое воспоминание за все лето. © Подслушано / Ideer

Большую часть лета я провожу в деревне. И это такое счастливое время! Мы с друзьями катаемся на мотоциклах, с мамой копаемся в огороде, купаемся. По вечерам мы болтаем с бабушкой или смотрим телевизор с дедом. По выходным приезжает вся наша семья, 10 человек в доме, распределяем обязанности, мужчины жарят шашлыки, можно взять гитару и петь песни. Столько приключений и воспоминаний. Мне 20, и я хочу, чтобы это никогда не кончалось. © Подслушано / Ideer Игорь 100500 только что /И это такое счастливое время! Мы с друзьями катаемся на мотоциклах/

А для соседей -плоховато время. Ответить

Автор купил «Арбуз желтый». Он подумал, что может это какой-то маркетинг или «бренд». Он пришел, разрезал. А он оказался реально желтым! Для автора это было супер открытием

Пришла на базар за арбузом. Стою перед горой полосатых красавцев. Пытаюсь выбрать тот самый — вкусный. И тут замечаю, что продавец хитро косится на меня. Спрашиваю: «Ошиблась?» Он наклоняется и шепчет: «Я двадцать лет арбузы продаю и по секрету скажу — никто не знает, как выбрать хороший наверняка». ADME

Я летом впервые в жизни ставила палатку, впервые в жизни спала в палатке, слушала выступления малоизвестных групп и сидела вечерами у костра в компании людей, которых я до этого не видела ни разу в жизни, но при этом мне казалось, что я живу в большой дружной семье, где все друг друга любят! © Подслушано / Ideer Рустэм Серазитдинов только что Анекдот. Девушка собирается в поход. Мама смотрит а она только бельё и купальники красивые складывает в сумке. Ну и говорит ей что в поход надо брать палатку, спальник и еду с ложкой тарелкой кружкой. А дочь ответила, что были бы стринги, а всё остальное будет на месте Ответить

Автор сфотографировал пейзаж сквозь призму волны жара. Выглядит будто это плохой фотошоп или мираж, но оптика просто так работает

Летом с подругой катались по набережной: я на велике, она на роликах. Поначалу погода была хорошей, но вдруг резко пошел дождь, мы пытались укрыться от него под ветками деревьев, но все равно промокли. И тогда мы решили продолжить кататься. Это было просто волшебно! Это как будто кататься на велике в море. © Подслушано / Ideer

Сыну тогда было чуть меньше, чем 2 года. Мы летом переехали пораньше бабушки на дачу на целый 1 день. Пошли на пляж. Купила я пакет черешни, намыла. Купила пачку сладкой соломки и детского сока. И мы с ним сидели на песке у воды. Я его обнимала. Сын трескал соломку, запивал соком и был очень счастлив. Я наслаждалась солнцем, покоем и черешней и тоже была крайне счастлива. Мы просто наслаждались друг другом и жизнью этот целый летний день. Ели каждый свою вкусняшку, купались, загорали... Я помню этот день и сегодня, когда ему уже 19 лет... Будьте все счастливы, друзья! © 7Natti7 / Pikabu

Автор удивляется тому, какая природа иногда бывает ошарашивающей. Ведь к нему через соседский забор втихаря проросло яблоко

Жара невыносимая, окна открыты. Сижу в комнате, никого не трогаю, релаксирую. Вдруг в окно заглядывает лохматая голова и говорит: «Водички не нальете?» Я остолбенела! Девятый этаж! А это промышленный альпинист, который дом реставрирует. © Подслушано / Ideer

Как-то поехала к другу за город дня на два, а он предложил переночевать в палатке. Не было с собой ничего, кроме двух пледов и самой палатки. Тогда август был, звездопад. Как только мы разожгли костер, легли на песок и посмотрели в небо, я забыла обо всем... Звезды просто валили с неба, Млечный Путь, такая видимость! Ни с чем не сравнится. © Подслушано / Ideer

Автор решил поделиться забавным совпадением — мало того, что на его колено села бабочка. Так она еще и оказалась по цвету схожа с его шортами

Летом езжу с папой к бабушке в деревню дня на два. И как же мне нравятся эти деревенские звуки, особенно ночью. Когда стрекотание сверчков пробирается сквозь маленькое отверстие открытой форточки и плавно смешивается с тиканьем старых бабушкиных часов. Когда где-то вдалеке лает собака, а ближе к утру начинают петь соловьи. Часов в пять утра выхожу на улицу, чтобы почувствовать эту прохладу раннего летнего утра, захожу в сарай, ложусь на сено и слушаю согревающее дыхание нашей лошади. © Подслушано / Ideer Забава только что Где петухи? Ответить

Никогда не купалась в озерах, потому что не жалую всякую живность: рыбы, жабы, улитки и прочее. Недавно пошли с подругой в лес, там озеро. Она сразу же плюхнулась в воду, а я мялась на берегу. Кричит: «Та нет тут никого!» Жара +35, думаю: была не была. Осторожно захожу в воду и тут в полуметре от меня гордо проплывает бобер! © Подслушано / Ideer

Автор слегка ошарашен тем, какую шутку решил выкинуть его подсолнух. Он отпочковал по кругу много маленьких цветочков

Поехали на машине на юг. Навигатор вывел нас в странную местность. Ночь. Заброшенная деревня. А до Сочи еще ехать и ехать... Я в итоге попросила мужа остановиться — ноги размять. Выхожу на дорогу и мама дорогая! Я такого никогда не видела! Там чернота вокруг и купол из миллиарда звезд. Мы там долго стояли и любовались этим космосом! Особенно когда фары отключили, это было что-то невероятной красоты! © Подслушано / Ideer Забава только что Горожане потеряли возможность видеть звезды из-за постоянной иллюминации. Ответить