15 клинеров, у которых что ни рабочий день, то готовый сценарий для комедии

Мы привыкли думать, что в любой работе есть четкие правила и инструкции. Но у клинеров рабочий день часто превращается в непредсказуемый квест. Требования потрогать носки, передвинуть здоровущий сейф до потолка или найти украденную конфорку — кажется, что каждый заказчик соревнуется в абсурде. Мы собрали 15 уморительных историй от клинеров, которые просто делали свою работу, а столкнулись с какой-то комедией, ей-богу.
- Работаю клинером, пошла на уборку к одной странной парочке. Муж лежит, семечки на пол лузгает, жена стоит над душой, пока я убираю. Ну я все вылизала, прощаюсь. Хозяйка такая, мол, вы еще не закончили. И муж выдает: «Идите сюда и соберите носки в пары». Смотрю, стоит огромная корзина с кучей ношеных, грязных носков! Я, конечно, сказала: «Извините, но это уже не ко мне». Слава богу, платила она за уборку заранее, и начальница меня потом защитила, сказала, что это уже реальный перебор!
«Вот такой приветственный сюрприз мне оставили новые клиенты, к которым я пришла впервые»
- Приезжаю на заказ. Хозяйка шепчет: «Пожалуйста, сделайте идеально. Свекровь завтра приезжает. Она замечает пыль просто везде». Ну, думаю, видали мы таких. Убираем, натираем, полируем. Уходим довольные. А на следующий день та самая хозяйка вдруг пишет: «Спасибо! Свекровь нашла только один волос! Но сказала, что он точно ее, потому что у меня не тот оттенок!» И добавляет: «Можно вас записать на следующую субботу? Она сказала, что теперь будет приезжать чаще». Так что да. Иногда мы не просто клинеры — мы спасатели браков, нервной системы и отношений с родственниками. © sos_clean_kz
- Работала в клининге. Мне позвонили, попросили убраться, но предупредили, что хозяин немного поехавший: «Вы знаете, он странный. Никогда не надевает одни носки дважды и еще всегда говорит о себе в третьем лице». Я согласилась, ибо платили много. Приехала, а там прям с порога осознала, что это именно с ним я и говорила по телефону. © Палата № 6 / VK
«Пришла на уборку к новым клиентам, а на меня душевая стойка упала. Сын хозяйки еще и намекает, что это я ее сломала!»
Бляяяя, свекровь ползала по полу в поисках грязи? Да я б для такой специально посреди комнаты оставляла кучку пыли.
- Работаю в клининговой компании 5-й год. Убираю в квартирах. Одну квартиру убираю года 3, милая хозяйка. И вот однажды приходит ее муж. Видимо, у мужика был тяжелый день. Он начал докапываться: вот, мол, бабы все корыстные, только деньги нужны. А он такой крутой, может себе хоть что позволить. Достал! Я ему говорю: «У вас дома нет ни одной книги, и вы ходите в дырявых трусах». Пафос у него пропал моментально. © Подслушано / Ideer
- Поехали мы на уборку в какой-то огромный частный дом. Выходит женщина и говорит: «Девочки, телефоны сдайте на хранение, у нас тут частная территория». Ну, ладно, отдала. И тут начинается самое веселое. Заходим в дом, а там какой-то сюрреализм: в одних комнатах дикий бардак. Мусор везде, хлам, липкие полы, мебель как после нашествия детей с шоколадками и вареньем. Но другая часть комнат — чистые до блеска. Белые диваны, идеальный порядок. Свет так расставлен, что хоть кино снимай. А потом мы поняли, к кому попали. Это была блогерша, у которой вся страничка забита постами о том, какая она идеальная хозяйка и все успевает. Я потом зашла на ее страницу, посмотрела фото... Ну, теперь понятно, почему телефоны отобрали. Слишком сильно картинка с реальностью не совпадает. Успевать все можно, но только если есть бригада с тряпками и швабрами, как мы. © Не все поймут / VK
«Почему-то мужчины всегда ленятся поменять туалетную бумагу в держателе и просто ставят новый рулон сверху»
У нас нет держателя, просто ставим бумагу н.а стиралку рядом. И муж НИКОГДА не выбросит втулку. Проводила эксперимент, пока не появится следующая втулка и новый рулон... нет, никогда. Даже когда используется бумага со смываемыми втулками.
- Пошла к одной дамочке на пробную уборку. Та встретила меня с надменным видом и провела экскурсию по всему дому, всячески демонстрируя, какой у них шикарный и изысканный образ жизни. А потом она попросила меня сложить огромную кучу одежды и заодно проверить в ней карманы. Подчеркивает, что понятия не имеет, что в них может быть. Уходит.
Занимаюсь одеждой. Нахожу в одном из карманов двадцать долларов. Откладываю их в сторону. Буквально через несколько мгновений влетает дамочка. Спрашивает: «Ну, как дела?» А сама аж дрожит.
Отдаю ей двадцатку. Клянусь, никогда в жизни не видела человека, настолько расстроенного, когда ему дают деньги. Затем она говорит, что мы не сработаемся, выписывает мне чек на сумму около 10 долларов и велит уходить. И что это вообще было? Так хотелось на кого-то поорать? © amitoughenouss / Reddit
- Работаю клинером. Приехали на заказ. А там не то чтобы грязища, но повсюду раскиданы вещи. И клиент такой внезапно: «В общем-то, мне не особо нужна уборка. Но я заплачу по 50 евро за каждый найденный документ — я где-то в квартире потерял паспорт и права». © Наталья Кадулина / VK
«Обожа-а-аю, когда клиенты „прячут“ для меня монетки. Я их нахожу — и раскладываю в максимально нелепых местах»
Вот так я когда-то дома потеряла паспорт. О клинерах я тогда вообще ничего не знала. А тут позвонила бабушка. И вдруг говорит: посмотри на шкафу. И точно!
- В городе жил приезжий топ-менеджер, фирма сняла ему хорошую квартиру и оплачивала уборку. Через месяц этот менеджер сделал ей дубликат ключей, чтобы она приходила убираться в его отсутствие, хозяину квартиры не сказал, естественно. А через год он в спешке уехал обратно, сам с клинингом ничего не обсудил — секретарь должна была. Где потерялись сведения о прекращении уборки — никто не знает. И вот в очередной день уборщица пришла, открыла квартиру, убралась и ушла. Обратила внимание, что изменился состав вещей, в том числе добавились явно женские, но это не ее дело. Есть график, она по нему и работает. А тогда, после выезда из квартиры топ-менеджера, хозяин квартиры как-то невероятно быстро, на следующий же день, нашел новых жильцов — семейную пару. Вечером же хозяину квартиры позвонил удивленно-возмущенный жилец, и поинтересовался, а кто, собственно, заходил в квартиру, причем не просто заходил, а все вымыл и убрался. Если это, конечно, входит и в без того немаленькую стоимость, то он, собственно и не против. Но о таких вещах вообще нужно предупреждать заранее. Хозяин растерялся, вспомнил про бывшего жильца, позвонил — и тот признался про дубликат ключей для уборщицы. В итоге разобрались, никто не в претензии. © andrey8800 / Pikabu
«Захожу, значит, в последнюю комнату, где мне нужно прибраться, а тут такое»
- Вспомнил случай. Когда работал в клининговой компании, организовывал уборки в подъездах. И из-за неоснащенности старых подъездов источниками воды мы всегда были рады, когда воду для мытья давали жильцы. И вот в одном подъезде бабуля божий одуванчик согласилась нам давать воду для мойки. 2 ведра! Бесплатно! Просто так! Вау! Какая радость и редкость. Обычно люди, особенно бабули, жадничают давать воду из-за счетчиков, а тут целых 2 ведра. Правда вскрылась через пару месяцев. Оказалось, бабуля, когда мылась, сливала воду не в канализацию, а в ведро, для экономии (с ее слов). И, когда накапливалось 2 ведра, оставляла в сторонку. Ну и когда приходила техслужащая, она с доброй улыбкой на лице давала эти ведра ей. © RustamDobryi / Pikabu
- Приехали на уборку. Ничего не предвещало беды, пока мы не зашли в последнюю комнату. А там оказался здоровенный, до самого потолка металлический сейф. Мы в ступоре: как мыть, если туда даже не зайти? Хозяйка искренне удивилась и выдала: «А вы его передвиньте и помойте». Наши хрупкие девочки переглянулись и ушли с заказа. © Наталья Ермолаева / VK
«Клиентка уверена, что мы „украли одну конфорку“ и заменили ее пластиковой»
«Уборка была в субботу, сегодня вторник, и вдруг — обвинения и требования полного возврата. Мои сотрудники говорят, что деталь изначально была пластиковой, и логики в краже одной конфорки вообще ноль. Я уже готова просто купить ей новую».
- Делала генеральную уборку в ванной. Ванная была вся в желто-оранжевых пятнах. Казалось, ее никогда раньше не мыли. Ванна и ее края были покрыты коркой от жесткой воды. Я выложилась на полную, и когда закончила, все стало белым как снег, а смеситель просто сиял.
Но хозяин дома сказал, что я кое-что пропустила. Он показал мне плесень под герметиком в ванной. Я сказала ему, что, к сожалению, наша компания не использует агрессивные химикаты от плесени. И вообще, ему стоит снять старый герметик, обработать химией плесень и заделать швы заново. Он вроде бы все понял и согласился со моими доводами.
Как только я вышла за порог, он поставил оценку 1/5. Среди его комментариев были: «Не убрала плесень» и «Бутылки с шампунем после уборки были влажными». К счастью, мой начальник относится к таким вещам с пониманием. Очень неприятно, когда вкладываешь столько труда и получаешь в ответ вот такое отношение. © DarknBallen / Reddit
- Была у меня клиентка, которая во время уборки за мной прямо по пятам ходила и указывала мне на каждое пропущенное пятнышко. Я ей на каждый такой комментарий говорила, что я еще не закончила, уборка в процессе. И так четыре часа! Больше я к ней не приходила. © chickenpoodlesoup202 / Reddit
«Одна из приятностей моей работы»
«Клиент завел щенка и еще и доплачивает за то, чтобы я гуляла с малышкой и играла с ней!»
- Парень заказал уборку кухни. Приезжаю к нему и выпадаю в осадок. Бардак невероятный, еще и пованивает. Ну ладно, думаю, вызов принят! Убираюсь, а парень за мной хвостиком ходит. А когда чистящие средства достала, он вдруг меня остановил и дал свои (я так поняла, хотел цену ниже). Отмыла как-то кухню ему, уехала. Из дома пишу, мол, не хотите ли вы генеральную уборку заказать (из лучших побуждений действовала, потому что в таком захламленном доме жить — это же ужас). Отвечает он мне: «А у тебя парень есть?» На том наше общение и закончилось. © kaitosynthwave / Reddit
- Работаю в офисе, но подрабатываю у друга в клининговой компании. Как-то задержался на работе и не успел заехать домой переодеться. В итоге в деловом костюме и в перчатках мыл полы и собирал лепестки роз прямо с кровати у молодой пары, когда те были в халатах. © Подслушано / Ideer
- Была у меня клиентка. У нее частный дом, и есть на втором этаже комната, где одна стена целиком из окон состоит. Климат у нас жарковатый (порядка 40 ℃ летом), и убирать там было душно, мягко говоря. Я попросила пульт от кондиционера и получила отказ. Причина такая: однажды предыдущая домработница забыла выключить кондиционер, и он счетчик весь день мотал. У ребят дом пятикомнатный на первой линии, свой бассейн, две машины, а они о счете за электричество беспокоятся... © ok_pomcuter / Reddit
Что ж, очевидно, что для такой работы, кроме моющих средств, нужен особый талант — талант смеяться над абсурдом! Какая из этих 15 историй заставила вас смеяться в голос? И есть ли у вас в запасе свой собственный рабочий курьез, который достоин места в этом списке? Делитесь в комментариях!
