20 историй, после которых хочется подойти и молча обнять каждого, кто работает с людьми
Истории
5 часов назад
Работа с людьми — это ежедневное столкновение с чужими радостями и горестями, это тонны незаметного героизма и сотни маленьких подвигов, о которых никто не узнает. И порой встречаются такие кадры, что будь воля работников — бежали бы от них так, что только пятки сверкали. Но с работы не уйти. Приходится сжимать зубы в улыбке, делать свое дело... а потом уже в чатике коллег и разных группах в соцсетях смачно обсуждать причуды клиентов.
- Я работаю ассистентом менеджера в крупной розничной сети, и к нам пришел клиент, чтобы обменять брюки, купленные накануне. Он использовал бонусные баллы при покупке и никак не мог понять, что при возврате или обмене товара эти баллы не восстанавливаются. Они одноразовые. Говорил я с ним вежливо, но он пошел жаловаться менеджеру. Заявил, что я орал на него, издевался и насмехался вместе с другими сотрудниками. В итоге менеджер сказал ему, что ничем не может помочь. Я потом полдня в себя приходил. Дико неприятно. © CmdrGrayson / Reddit
- Работала я в колл-центре. Вдруг звонок, и клиентка наотрез отказывается проходить стандартную процедуру верификации. Ссора нарастала, она визжала, а я спокойно, но твердо настаивала на правилах. Наконец, после десяти минут бесплодной перепалки, где клиентка жаловалась, как ей жаль оператора, и что она зла из-за часа ожидания на линии, я решила попробовать кое-что радикальное. «Ну, вы со мной говорите впервые, и я была бы очень признательна, если бы мы могли притвориться друзьями.» Она замолчала так надолго, что я подумала, что она взорвется. Клиентка: Хорошо. Давайте начнем сначала. © vashtanerada865 / Reddit
- Работаю веттехником, и вы не представляете, как часто люди принимают собачьи соски за клещей. Но самый запоминающийся случай — когда мужчина отчаянно показывал на сосок и орал: «Да вы что, это же клещ!» Мы ему объясняем: «Это сосок, так и должно быть». © JunkyardForLove/ Reddit
- Я работаю в госучреждении и занимаюсь оформлением социальных пособий, например, продовольственных талонов (фудстемпов). Там постоянно орут и оскорбляют клиенты, злые из-за своих талонов. Я понимаю, что они злятся на ситуацию, а не на меня лично. И вот однажды пришла одна клиентка и начала орать, мол в прошлый раз я ей не помогла. Говорю: «Я вижу ваши записи. Вас обслуживали в первом окошке, а я работаю в третьем». Она: «Вы мне намекаете, что я не могу различить вас?» Затем женщина потребовала, чтобы ее заявку рассмотрели немедленно. Объясняю, что талончик есть только на пятницу. Она решила жаловаться на меня начальнику. Говорю ей, мол, его сейчас нет, будет тогда-то. Дамочка стала нецензурными словами меня крыть. Уходя, сказала: «Вам следует научиться вежливости, если вы и дальше собираетесь работать с людьми» © Outrageous_Fig_3105 / Reddit
- Я давно работаю в сфере обслуживания, но сегодняшняя дамочка — это кошмар. Она набрала 35 вещей, я все пробила, и тут покупательница говорит, что у нее нет карты. Ладно, делаю отмену. Потом она подходит еще раз — я все пробиваю, а она заявляет, что ждет парня с деньгами. Проходит 10 минут, парня нет. Снова делаю отмену. Минут через 15 она возвращается в третий раз, просит еще раз пробить товар. Я уже думаю, что наконец-то она раздобыла деньги. Нет, она снова без денег! Ужас. © rainepets / Reddit
- Я даже не работал в этом магазине — был обычным покупателем. На мне не было ничего похожего на форму сотрудников. Ко мне подошла женщина и спросила:
— Извините, вы здесь работаете?
Не успел я сказать «нет», как она уже спросила, где что-то находится. Она говорила вежливо, и я ответил так же:
— Простите, я не работаю здесь. Сотрудники — в синих рубашках.
Она слегка раздосадовалась и сказала, что кто-то указал на меня, когда она искала работника. Я оглянулся — и буквально в паре шагов стоял настоящий сотрудник в синей рубашке. Я указал на него, сказав, что, скорее всего, они имели в виду того человека. И тут она полностью сорвалась: начала орать, обзывать меня всякими словами и вообще вести себя так, будто я лично ее обманул. Сотрудник попытался вмешаться, но она продолжала орать. В конце концов она потребовала встречу с менеджером. На этом моменте, видимо, ее мозг окончательно отказался понимать, что я вообще не имею отношения к магазину. © FearMeImmortals / Reddit
- Была у меня пара, которая велела подождать с уборкой стола, пока мужчина не вылижет каждую тарелку начисто. У них было несколько закусок и основных блюд — и он буквально вылизал каждую из них до блеска, прежде чем мне разрешили их забрать. И нет, они сидели не в отдельной кабинке — все происходило на виду у других гостей. И все это видели. © tehvillageidiot / Reddit
- Я работала официанткой в хорошем ресторане. Пришёл как-то постоянник со спутницей — кажется, женой. Я, конечно, по высшему разряду обслужила, счет у них был приличный. Гость оставил чаевые, по тем временам очень хорошие. И перед уходом пошел в туалет. Тут меня подзывает его спутница и требует отдать чаевые ей. Я говорю, мол, окей, мадам. Дождалась, пока гость вернется за столик, подошла, протянула деньги и все объяснила. Она стала пунцового цвета и готова была меня сожрать, судя по взгляду. Гость в непонятках, деньги обратно не взял. А эта дамочка, когда уходила, процедила: «Деньги эти себе на пластику потрать» © Подслушано / Ideer
- Настраивал я интернет у одной тетки. Сделал все и уехал. А она дозвонилась до моего начальника и нажаловалась, что я украл у нее трубку от стационарного телефона. Босс мой поржал. Но она позвонила еще раз и заявила, что «Ой, нашла ее между диванных подушек» — без единого извинения, естественно. А начальник мой еще долго вспоминал это и говорил «Я тогда думал: ну и что ты с ней будешь делать? Звонить из дома?» © NorthernH3misphere / Reddit
- Однажды ко мне подскочил разъяренный клиент и начал орать, что мы его «разводим на деньги» — мол, карта для копировального аппарата, которую дала ему жена, не работает. Я посмотрел — а это карта другого копицентра, в соседнем здании. Объяснил ему: «Это не наша карта, она тут не действует». Извинился? Как бы не так! Он лишь злобно хмыкнул и ушел, бормоча что-то про «жуликов». © Botryoid2000 / Reddit
- За полчаса до закрытия ворвался мужчина средних лет с требованием: «Дайте мне ноутбук, срочно!’ Оказалось, ему нужно запустить какую-то узкоспециальную программу. Я честно сказал, что не знаком с этим софтом и не могу гарантировать совместимость. Тут он фыркнул, надменно оглядел меня и заявил: «Ты вообще понимаешь, что я за неделю столько зарабатываю, сколько тебе за год не светит?» © gradualpotato / Reddit
- Клиентка заказала пиццу с доставкой. Я спросил ее адрес, но она отказалась его назвать. Тогда я уточнил: «Как мы доставим вам пиццу, если не знаем, куда везти?» Она ответила, что не помнит свой адрес. Я снова спросил: «Но как мы вас найдем без адреса?» В итоге она заявила, что если я не приму её заказ, то позвонит в другую пиццерию. © Tru-Q**** / Reddit
- Моя подруга работала в службе поддержки банка, и однажды позвонил парень с вопросом: «Почему моя карта не работает?» Она проверила и объяснила: «Вы исчерпали лимит в $15 000». На что он уверенно заявил: «Ну так это же было в прошлом месяце! Разве в этом месяце мне не должны дать ещё $15 000?» Видимо, он искренне считал, что кредитный лимит — это как зарплата: раз в месяц капает новая сумма. Подруга еле сдержала смех, пока объясняла, что так не работает. Но, кажется, он так и не понял, в чем проблема. © eviehalboro / Reddit
- У нас было несколько заведений, поэтому владельцы не всегда находились на месте. Была у нас одна парочка, которая постоянно жаловалась то на еду, то на обслуживание, то на время доставки, и требовала переделать заказ. Алгоритм был всегда один: сначала звонила жена, потом муж, потом снова жена — и так по кругу, пока они не решали, что мы их «достаточно помучили», и не писали гневное письмо владельцам. Так вот была моя смена, они заказали пиццу, а потом звонят: «Мы хотели, чтобы была порезана на 10 кусочков, а не на 8». Хорошо, переделываю, курьер возвращается с «отбракованной» пиццей, а от первой уже 3 кусочка съедено. Я им звоню, мол, как так? А они: «Мы дружим с владельцем вашей пиццерии и позаботимся о том, чтобы вас уволили». Я сразу же рассказал все директору. И тут скандальная парочка удачно перезвонила: «Мы только что поговорили с директором — вас уволят». Я дал трубку шефу, и он такой: «Говорит владелец пиццерии. Я делаю пометку в вашем профиле, больше никакой доставки вам не будет». © Adam Gent / Quora
- Работаю в косметическом магазине. Пришла как-то раз клиентка, все копалась, выбирала, помада ей была нужна. Я предложила нанести разные оттенки на губы, посмотреть, как это все будет выглядеть вживую. Накрасились, она просит тон. Тоже разные продукты попробовали. А потом такая, мол, и тушь нужна, давайте пробовать. Короче, полный мейк ей сделали. Клиентка глянула на себя в зеркало, сказала, что ей не очень-то это все нравится. И ушла, ничего не купив. А потом я случайно наткнулась на нее в соцсетях. Увидела в ленте фотки со дня рождения, где она в торжественном платье и макияже, который я ей сделала. До сих пор в шоке, это она так на визажисте решила сэкономить. © Карамель / VK
- Работаю в магазине нижнего белья уже 3 года. Никаких казусов не было, но в понедельник (день же тяжелый) дама сделала мой день. Стали подбирать ей белье, в ходе опроса выяснилось, что ей нужен лиф без поролона на косточках. Предложила ей несколько вариантов, она пошла мерить. И тут началось: «Придите ко мне, посмотрите, как вам?» Я ж пришла, сказала свое мнение, а потом меня вообще попросили не выходить из-за ширмы. © Рабочие истории / VK
- Работал в местном хозяйственном магазине. Пришли две дамы, которые хотели купить весь наш запас блокнотов за доллар, потому что на вывеске было написано что-то вроде «Блокноты: $1» или что-то такое. Они рассуждали так: раз не было написано «каждый по», значит, все они вместе стоят $1. Они буквально устроили перепалку с моим менеджером, обзываясь, пока он, наконец, не выгнал их и не запретил им возвращаться. © Equippedchart49 / Reddit
- Работала в магазине автозапчастей чуть больше года. Могла бы книгу написать про все эти истории. Может, это и не самый дикий случай, но один из самых запоминающихся. Магазин закрывается в 9. Клиент приходит в 8:50. В 9 мы запираем двери, чтобы не входили новые покупатели. Затем мы выводим всех, кто остался в магазине, когда они будут готовы. В 9:05 мы сделали объявление, что магазин закрыт, но торопиться не стоит, мы поможем вам, когда вы будете готовы. Тот клиент просто закричал во всю мощь своих легких: «Ну и ладно, я все равно не хотел ничего покупать». Бросил свою полную корзину на землю и помчался к входной двери. Не успел никто ничего сказать, как этот мужчина уже у дверей, не зная, что они заперты, и врезается прямо в них. Мой менеджер подходит к нему, отпирает дверь, и он уходит, не говоря больше ни слова. © streetmitch / Reddit
- Мой зять работает на скорой. Ночной вызов — у ребенка температура 39. Все бригады на вызовах, диспетчер, замотанный, бросает в трубку:
— Ждите. А пока — свечку поставьте. Час спустя бригада приезжает. Дверь открывают — в квартире кромешная тьма. И вот что предстает их глазам: вся семья в полном составе сидит вокруг горящей церковной свечи.
"Поставьте свечку" - это как "дайте таблетку". Врач, или фельдшер, или диспетчер никогда так не скажет, потому что какую, блин?
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- Бабуля в валенках вытаскивает из сумки баночку с огурцами и ставит ее на стойку: «Вот! Пусть начальство ест ваши комиссии с моими соленьями!» Очередь взрывается смехом. Клиентка, которая орала, что банк должен вернуть ей комиссию за перевод денег, хватает чек и уходит, бормоча: «Ладно, я потом разберусь...» А самый бодрый дед из очереди подмигивает мне и говорит: «Молодой человек, а можно мне эти огурцы вместо сдачи?» © ForceSuper5719 / Reddit
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