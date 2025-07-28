20 историй, после которых хочется подойти и молча обнять каждого, кто работает с людьми

Работа с людьми — это ежедневное столкновение с чужими радостями и горестями, это тонны незаметного героизма и сотни маленьких подвигов, о которых никто не узнает. И порой встречаются такие кадры, что будь воля работников — бежали бы от них так, что только пятки сверкали. Но с работы не уйти. Приходится сжимать зубы в улыбке, делать свое дело... а потом уже в чатике коллег и разных группах в соцсетях смачно обсуждать причуды клиентов.