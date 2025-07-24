20 простых работяг, которые столкнулись с причудами богатых людей и теперь этого не забудут

Денег много не бывает, по крайней мере, так утверждают очень многие. Но когда денег оказывается по-настоящему много, люди сильно меняют свои привычки. Мы знаем, что у богатых свои причуды. Однако иногда хочется узнать, какие именно. В этой статье собраны истории из разных уголков мира, но все они об одном — о богатых людях и их тратах. Конечно, считать чужие деньги не принято, но почитать, на что же их тратят неприлично богатые люди, всегда интересно.