Возможно, он дурак не потому, что нa такой труд соглашается. А просто он дурак - и не может быстрее выполнить стандартный объем работы))
20 простых работяг, которые столкнулись с причудами богатых людей и теперь этого не забудут
Денег много не бывает, по крайней мере, так утверждают очень многие. Но когда денег оказывается по-настоящему много, люди сильно меняют свои привычки. Мы знаем, что у богатых свои причуды. Однако иногда хочется узнать, какие именно. В этой статье собраны истории из разных уголков мира, но все они об одном — о богатых людях и их тратах. Конечно, считать чужие деньги не принято, но почитать, на что же их тратят неприлично богатые люди, всегда интересно.
- У меня знакомая няней работала. Я даже не представлял, что это очень высокооплачиваемая работа. Рассказывала, что у одних стопки денег реально на каждом шагу лежали, по 5-10 купюр, думала, что проверяют. Но нет — это стиль жизни. Муж, молодой чиновник, рубился в игры, и с женой ездили в ночные клубы. Ребенок всегда с няней. После другая семья была — ребенок с ней по 7 месяцев жили в Ницце. Самая чудная фраза из моей жизни: «Как же задолбала меня эта Ницца с их багетами и морем». © horseless / Dzen
- Я красил дома в Малибу и часто бывал в домах богатых людей. Один парень из таких однажды рассказал историю: до выхода на пенсию он был генеральным директором крупной компании. Он приходил на работу около пяти утра и работал до поздней ночи. Он начал замечать, что один из его сотрудников тоже работает в это время. И тут он спросил меня, что он, по моему мнению, думает об этом молодом клерке. Я ответил, что, вероятно, вы думаете, что когда-нибудь он станет хорошим и преданным своему делу вице-президентом. Он рассмеялся и сказал: «Нет, любой, кто будет работать столько часов за гроши, — просто дурак». © Book8 / Reddit
- Моя знакомая работала няней в семье популярного артиста в Португалии. Потом с этим мальчиком занималась репетиторством. Она сама педагог из Молдавии. Когда она серьезно заболела, ее уволили. Но мальчик, которому к тому времени уже было лет 11, устроил родителям такую жизнь, что подругу уговорили вернуться, оплатили несколько операций и лечение, жить определили в коттедже рядом с домом. © Марина Фирсова / Dzen
- Я работаю в очень дорогом ресторане с невероятно богатой клиентурой. Одна из таких пар зашла к нам в будний вечер. Они пили напиток стоимостью около $ 1200 долларов. И тут женщина пролила напиток на свое платье за $ 10 000 и сумочку за $ 7000. Ее реакция? Она просто рассмеялась. Сказала, что замочит платье в том же самом, когда вернется домой, чтобы оно сочеталось по цвету, и что она все равно скоро пойдет за сумочками, так что завтра просто купит еще одну. Ее муж даже не удивился. Он посмеивался вместе с ней. © pleasantly-dumb / Reddit
- Муж раньше работал на грузовичке и часто возил мебель и бытовую технику в коттеджи. Однажды привезли новый дорогущий диван пожилой паре, а старый диван они попросили забрать и выкинуть. Муж на следующий день уезжал к родителям в регион и привез этот диван моей маме, все теперь дерутся, кто на нем будет спать, когда в гости к ней приезжаем. К слову сказать, диван был как новый. © Наталия Труханова / Dzen
- У меня есть друзья, которые работают на супер яхтах. Они рассказали мне несколько историй, но одна из них особенно запомнилась парню, который работал на яхте с шикарным аквариумом. Этот аквариум занимал всю высоту лестницы яхты. Можно было подниматься и спускаться по лестнице, и всю дорогу там была рыба. Звучало довольно впечатляюще. Проблема была в том, что среди рыб, которые там жили, была акула. Каждую неделю акула съедала всех остальных рыб, и в конце недели хозяева тратили $ 50 000 на покупку новой рыбы, чтобы добавить ее к акуле. © gilestowler / Reddit
А что должна была сделать женщина, пролившая сама себе нa платье напиток? Рыдать от горя?
- Работали у одной банкирши. Она купила дом и решила переделать. Идеальную кухню и спальню сказала выкинуть. То же самое с паркетом и окнами. Спросили разрешения забрать. Она была не против. Заказали грузовичок из другого города и все это привезли домой за два рейса. Друг в результате на халяву получил кухню новую и спальню. Еще в нулевых пришлось поработать охранником в коттеджном поселке. На местной помойке находили очень замечательные вещи. Привозил оттуда музыкальный центр и гитару, находили диски литые с BMW, компьютеры. Раз кто-то выкинул пианино. Вещь неподъемная. Сразу выставили на продажу, ушло через час. © роман роман / Dzen
- Мы учились с иностранными студентов, и одна студентка потеряла один из своих наушников AirPods, поэтому купила новый. Когда она ушла, мы убрались в ее комнате и нашли три пары «потерянных» наушников. А когда снег растаял, мы нашли во дворе кейс еще с двумя наушниками. Каждый в доме получил по набору. Мы спросили ее, нужны ли они ей, и она ответила, что уже купила два набора с тех пор, как вернулась домой. © such_braverism / Reddit
- Подруга делала осенью ландшафтный дизайн богатой хозяйке. Та упрямо хотела альпийскую горку. Заказали луковицы из Голландии за бешеные деньги. И вот приходит подруга на участок, а там дым коромыслом. У детей свинья пигги сбежала, и дети с няньками и садовниками бегают по двору, ловят ее. А свинья по этой альпийской горке бегает, луковицы тюльпанов жрет. Короче, отобедала свинья аж на 1000 евро. © ПчеЛа / Dzen
- Золотили в одном дворце в шикарном районе (это где вокруг, по мнению жены хозяина, жила «нищета одна»). У них были установлены какие-то крутые стеклопакеты. Но поскольку стройка затянулась, они были покрыты пылью. В один прекрасный день хозяин посмотрел на эту пыль и велел стеклопакеты заменить на другие. Установщики чуть не плакали, говоря нам, что это самые лучшие вообще-то стеклопакеты, какие существуют. В итоге, выломанные запыленные стеклопакеты увез к себе прораб. Там же хозяйка велела демонтировать джакузи, потому что лиловый камень, которым там все было отделано, был «какого-то депрессивного оттенка». © Светлана Пинчук / Dzen
- Я учился в очень хорошей школе. Там у детей были «БМВ», а учителя ездили на «Хондах». Я спросил отца одного из ребят, как разбогатеть. Ожидал, что он скажет: «Усердно учиться» или «Заняться бизнесом». Но он выдал мне такой такой секрет, который я не ожидал. Он ответил мне: «Жениться на богатой». Сам он работал чистильщиком бассейна в дорогом отеле и привлек внимание своей нынешней жены. Потом отец помог этому человеку добиться успеха. © HumorAccomplished611 / Reddit
- Я знаю одного миллиардера, который заплатил $ 2 млн за то, чтобы пол его личного офиса подняли на 3 дюйма в офисном здании в центре города, потому что он невысокого роста и не мог видеть Центральный парк, сидя за своим столом. © Alone-Supermarket-98 / Reddit
Насчёт поднятия пола ради вида из окна — а почему нет-то? Каприз, конечно, но какой-то очень понятный. :)
- Работаю няней. По выходным одно время приезжала к людям. Дом в высоту 3 этажа и еще минус 2 этажа вниз. Итого 5 этажей. Лифт имеется. Люди очень простые, с одной стороны, но с другой — очень бережно относились ко всему, что их окружает: стол нам сам дедушка застелил, чтобы фломастеры не пропечатали, на газоне во дворе снеговиков не лепили, чтобы трава не замерзла (мы поэтому в парке лепили снеговиков). Это не жмотство, это рациональное отношение к деньгам, к труду своему и чужому. А вот эти все новые тюбики, кичливость, разбрасывание деньгами напоказ — это все другой мир. © Наталия Строителева / Dzen
- У меня был партнер по бизнесу, он занимался изготовлением деревянных окон. У него работал очень крутой мастер по дереву — краснодеревщик. Однажды к ним поступил заказ изготовить комод под старину. Договорились, что это будет комод из черного дерева. Это дерево продается на вес, и каждый мастер просто мечтает поработать с ним, но не всем это удается даже в течении своей жизни. В общем, мастер работал усердно три с небольшим месяца. Сделал просто великолепный комод в старинном венецианском стиле. А нужно понимать, что черное дерево не обозначает именно черный насыщенный цвет. Оно бывает с оттенками коричневого, красного. Это природа — это красота. Приготовили презентацию. Показали комод. Заказчик походил вокруг него, потрогал. И потом говорит:
— А что оно такое не совсем черное? И полосатое какое-то?
— Это такая структура дерева, — парировал мастер.
—Ну да, да. Я думал, оно будет совсем черное. Перекрасьте его! — сказал заказчик.
Мастер неделю не появлялся, сказал, что увольняется. Моему партнеру было очень трудно вернуть его на работу. © Соло Олаффсон / Dzen
- Я проработала няней около года в одной богатой семье. Шкаф у мамы был размером с весь мой первый этаж. Она никогда не обращала внимания на своих четверых сыновей и все, что она делала — это ходила по магазинам целыми днями, каждый день, по 8-10 часов. Я имею в виду, что помогала ей таскать целые вагоны одежды каждый день. Одежды на тысячи и тысячи долларов, каждый день, целый год. В середине года я попросила повысить зарплату с $ 9 до $ 11 в час (для четырех мальчиков). Она отказала. В тот же день я уволилась. © Significant_Most5407 / Reddit
- У меня не так много опыта общения с супербогатыми людьми, кроме друга в молодости. Его семья владела огромным медицинским патентом, и все делалось за них. Поездки, продукты, уборка, телефонные звонки. Но в детстве самым крутым для меня был телефон в спальнях: мой друг набирал определенную цифру, и отвечал их повар. «Можно нам сюда французские тосты, пожалуйста?» И, вуа-ля, через 30 минут у нас были домашние французские тосты. © InClimb411 / Reddit
- Однажды сносили на участке только что построенную гигантскую беседку квадратов на 150 из кирпича с монолитным фундаментом, медной крышей и колоннами. Хозяйке не понравилось, что она закрывает вид на лес из дома. Беседку снесли и построили точно такую же чуть в стороне. © АлексейЖе / Dzen
- Работал с миллиардером. Большую часть времени он был просто немного странным старичком. Но вот странные вещи, которые запали мне в душу. Первое: на встречах с сотрудниками вам будет приносить еду личный повар. И второе: никому не позволено упоминать его детей. В любом контексте. Никогда. © HCMattDempsey / Reddit
- Я работал в казначействе университета, который привлекал студентов из обеспеченных семей. В то время общая стоимость обучения, проживания, питания и других расходов составляла более $ 45 тысяч за семестр. Мать одной студентки позвонила и спросила, сколько ей нужно заплатить за следующий семестр. Но когда я проверила счет студентки, я увидела, что за предыдущий семестр была произведена двойная оплата. Когда я рассказала ей об этом, она рассмеялась и сказала глупым тоном: «Вот что бывает, когда не общаешься с супругом! Никто из нас не заметил, что другой оплатил обучение». Диким для меня было то, что речь шла о моей годовой зарплате на тот момент, и я с трудом выплачивала свои собственные студенческие кредиты. © mintcar80 / Reddit
- Коллега рассказывала, как ее дядя с тетей попросили пожить у них месяц, пока они летали на отдых, присмотреть за собачкой, а жили они в ЖК премиум класса. Говорит, общалась с женщиной из соседней квартиры, не то чтобы прям сдружились, но мило беседовали, собачек выгуливали вместе. По итогу она пригласила коллегу на чай к себе, в это время разбирала гардероб, и собрала три пакета одежды почти новой на выброс, типа прошлогодние коллекции. Коллега на радостях попросила отдать ей, в результате обзавелась горой брендовой одежды в почти идеальном состоянии. Говорит, размер немного велик, но типа оверсайз. © Женя Скворцова / Dzen
Деньги действительно меняют привычки, и эти истории яркое тому подтверждение. Для большинства из нас такие траты кажутся чистым безумием — бесятся с жиру, ну честное слово. А для других — это лишь логичное развитие почти безграничных возможностей, которые деньги позволяют. Но все эти причуды делают мир ярче и точно дают нам пищу для размышлений. Согласитесь, всегда интересно заглянуть за кулисы жизни тех, кто может себе позволить если не все, то очень многое. Мы можем помочь с этим:
- 19 случаев, когда богатые люди повели себя довольно странно
- 20+ нянь, которым довелось поработать в богатых семьях. А теперь они места себе не находят от того, что там повидали
- 22 истории, которые помогут взглянуть на жизнь богатых людей с разных сторон
- 15 доказательств того, что порой богатые люди как не от мира сего
Комментарии
Я был знаком с одним богатым юристом, он обожал когда ему покупали бургер в подарок. Ругался с кассирами если в хеппи милке игрушки иногда не было, особенно нужной. Но иногда его распирало и он мог всю компанию знакомых за свой счет свозить в стрипбар или казино. А мы ему потом заказывали стриптизершу.