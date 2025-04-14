19 случаев, когда богатые люди повели себя довольно странно

Жизнь богатых и бедных часто очень разная. Разница не только в деньгах, но и в том, как они смотрят на мир. То, что для одних — обыденность, для других может казаться недостижимой роскошью. И наоборот, то, что для большинства — повседневность, может совсем не волновать тех, кто не считает деньги. Здесь собраны странности богатых людей, которые нам порой трудно понять.

