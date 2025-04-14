Быть богатым и быть благородного происхождения - это, может быть, абсолютно противоположные вещи. Можно быть богатым и неблагородным (купцом, к примеру, в 19 веке), а можно - бедным и благородным (бедным аристократом в том же веке).
19 случаев, когда богатые люди повели себя довольно странно
Жизнь богатых и бедных часто очень разная. Разница не только в деньгах, но и в том, как они смотрят на мир. То, что для одних — обыденность, для других может казаться недостижимой роскошью. И наоборот, то, что для большинства — повседневность, может совсем не волновать тех, кто не считает деньги. Здесь собраны странности богатых людей, которые нам порой трудно понять.
- На первой работе у меня был очень интересный начальник. Баснословно богатый чувак. Несмотря на это, он редко халтурил, почти каждый день ходил в офис и работал по 8 часов, а иногда даже оставался на ночь. Как-то мы с ним разговорились, и он рассказал, что у него есть одно хобби. Он пишет случайным людям в интернете и спрашивает: "Хочешь, скину миллион?" Говорит, что за 5 лет ему никто не поверил и не согласился на предложение. А я потом еще долго вздрагивал, когда от него сообщения приходили. Денег не предлагал, просто скидывал тупые мемы. © Палата № 6 / VK
- Моя подруга устроилась на работу в очень дорогое кафе в Дубае. Она обслуживала клиентку, которая как следует закупилась: у ног дамочки была куча сумок из модных бутиков. Подруга предложила посетительнице оставить покупки в гардеробе, на что клиентка ответила: "О, вы можете взять их все себе, мне не хочется нести их домой". Подруга хранила те вещи до конца смены, пока не убедилась в том, что они действительно теперь ее. На следующий день она надела свой лучший наряд, отправилась в магазины и вернула почти все, что смогла. В итоге она получила $ 25 тысяч наличными и еще $ 4 тысячи карточками. Она не смогла вернуть всего 2 предмета, которые до сих пор хранит, хотя прошло уже 15 лет. © Toe_Detective / Reddit
- Моя подруга — молодая мама. Она очень хотела сходить на концерт любимой группы, но свободных денег у нее не было, так что я решил подарить ей билет. А другая знакомая начала возмущаться, мол, она тобой манипулирует, у нее точно должны быть деньги, они всегда есть. А еще добавила, что люди, у которых нет денег, сами виноваты: не умеют финансами распоряжаться. Она, разумеется, из богатой семьи. Пришлось объяснить этой дамочке, что не все такого же благородного происхождения, как она. © ThinkFish5023 / Reddit
- Друг как-то вез одну даму из частного аэропорта домой. И во время поездки она рассказала ему, что ни разу не была в магазине — в продуктовом или каком-нибудь еще. © zbubblez / Reddit
- Я росла среди простых работяг. А мой муж вырос в очень богатой семье. У них был огромный дом, бассейн, загородный дом в Испании и горничные. Честно говоря, контраст был разительным. Первое, что он сделал, когда мы съехались — налил жидкое мыло в посудомоечную машину. Он ничего не знал, даже то, что нужно чистить пылесос. Но со временем всему научился. Это был совершенно новый мир для него, который он полюбил. Одно из моих любимых воспоминаний — как мы ставили и наряжали нашу первую рождественскую елку. Видели бы вы, сколько радости это принесло! © Maleficent_Scale_296 / Reddit
- После одной из корпоративных вечеринок наш президент компании, мультимиллионер, прошелся по всем урнам, вытащил всю пластиковую одноразовую посуду и сказал жене, чтобы она отмыла ее и сохранила для следующей вечеринки. После этого случая я находил разные предлоги, чтобы не посещать корпоративы, по крайней мере те, на которых подавали еду. © Ray Rossberg / Quora
Я, конечно не верю в эту дичь с одноразовой посудой. Но если бы это имело место быть, зачем отказываться от корпоративов, если там весело и можно оторваться. Просто приходить со своей посудой и едой(нна всякий случай)
- Работаю в одном стартапе на удаленке. Коллеги, которые работают в офисе (он в другом городе), зарабатывают в 2 раза больше, да и образование у них приличное. Так вот, пару месяцев назад был в офисе на нашем ежегодном собрании, и один из выступающих спросил: "Кто-нибудь из вас работал в Amazon?" Никто не поднял руку. Тогда я спросил: "А склад считается?" И вся комната разразилась смехом. Ведь я только что рассказал очень смешную шутку, ага. © Conscious_Raisin_436 / Reddit
- Парень, на которого я работал, купил дом во Франции. Он даже не приехал посмотреть на дом перед покупкой: ему просто понравились фотографии. Когда же он все-таки добрался до своих владений, он обнаружил, что вид из окон портит другой дом. Тогда богач заявил своему юристу, чтобы тот отправился к хозяевам с предложением купить их дом. Но они отказались. Тогда он предложил в 2 раза большую сумму. Те снова отказались. Богач снова удвоил сумму, и на этот раз хозяева сдались и продали дом. Он снес здание в тот же день, когда получил ключи, и построил на этом месте парковку. © captain_obvious_here / Reddit
- Однокурсница сына ну из очень обеспеченной семьи. У ее кота Лоренцо был день рождения. И знаете, что она сделала? Нет, не торт и свечки дома. Она купила билеты и улетела с ним в Париж, чтобы там кота накормили в специальном ресторане для животных. Да-да, вы не ослышались. Там, как мне рассказывали, меню на несколько страниц, десерты из лосося, вода в хрустальных мисках и даже официанты в перчатках. И все это — ради кота. Она даже сторис выкладывала, как они гуляют по Монмартру, и у Лоренцо — отдельный крошечный чемоданчик. А я слушала и думала — ну вот правда, у богатых свои причуды. Кто-то радуется скидке на корм, а кто-то возит своего кота по Франции на гастрономические туры. © Карамель / VK
- 12-летний сын одного из моих клиентов был просто в растерянности и шоке, когда я спросила его, где можно взять бумажные полотенца. Полотенца закончились в ванной комнате яхты его родителей, которая стоит буквально миллионы долларов. Он сказал что-то вроде: "Они же всегда там, о чем ты?" Он был настолько выключен из процесса уборки и пополнения запасов, что просто думал, что эти вещи всегда будут там и никогда не закончатся. Выражение искреннего недоумения на его лице — это было просто нечто. © PumpkinSpicedB*** / Reddit
- Одно время я общалась по работе с обеспеченным бизнесменом. Не олигарх, но свой вертолет и домик на Канарах у него имелись. Впечатлило его ворчание по поводу дороговизны детской одежды в бутиках. В тех же самых, куда некоторые мои куда менее обеспеченные знакомые ходили под девизом "пусть у нас нет своего жилья, но детям мы должны покупать самое лучшее". © Тревожное Пирожное / ADME
- Работала в крутом ресторане, где гости — те еще богатеи. Была моя смена, я уставшая, нервы на пределе. Гости все как на подбор, хамят и дерзят. И вот заявился один мужчина, начал вести себя по-хамски, заказывал самые дешевые блюда, при этом учил меня работать и все время торопил. Апогеем стал момент, когда я пришла забирать у него тарелку с недоеденным блюдом, а он сказал: "Можешь доесть. Вы же доедаете за нами, правда?" Ну я возьми и ляпни: "Правда в том, что за нами доедаете вы". Выражение его лица в тот момент было бесценным. Правда, меня уволили. © anekdotov.net
12-летний ребёнок, даже не в богатой семье, может и не знать где находятся бумажные полотенца. Что такого?
- Как-то раз мой довольно обеспеченный коллега узнал, что я переживаю не лучшие времена. Я тогда работал в модном месте, и вокруг постоянно крутились богатенькие люди. Так вот, он "решил" мою проблему следующим образом. Говорит мне: "А ты купи дом с 3 комнатами, в одной сам живи, а остальные сдавай". Просто купи дом. Ага. © lavenderacid / Reddit
- Несколько лет назад работала в магазине. И вот однажды зашли к нам 3 девушки, с ног до головы одетые в люксовые шмотки. Они купили чемодан и еще парочку вещей — в целом почти на $ 400. Я спросила, мол, вы собираетесь в путешествие? И тут одна из них выдала: "Нет, нам просто надоело таскать наши вещи". © JustAnotherParticle / Reddit
- Тетя повстречала какого-то деда при деньгах. Все думали, кошелек нашла. Но она аж изменилась: юбки, чай, книжки. А через два года деда не стало. Все ждали дележку. А тут бац! Тетю он удостоил лишь креслом-качалкой. Ну и запиской "Ты подарила мне два лучших года жизни. Но ты не любила меня, ты играла. А за игру — кресло, как на сцене. Сиди, кайфуй. Остальное — детям". Слышали бы вы, как она орала. © ШКогвартс / VK
- Во время учебы я работал водителем лимузина, принадлежавшего университету, в котором учились богатые дети. Однажды какой-то парень забыл свой кошелек. Мы с начальником собирались отнести его в полицию, но выяснили, кому он принадлежит, и позвонили владельцу. А тот парень просто ответил, чтобы мы оставили его себе (там было несколько тысяч долларов), так как ему слишком далеко ехать. © prailock / Reddit
ШКогвартс/VК *и*дит, как дышит.
То есть дед, когда составлял завещание, знал что умрёт ровно через два года после жизни с тёткой.
Ну, хотя бы что-то более правдоподобное писали.
- Искал велосипед. Нашел отличный вариант. Приезжаю, а там особняк. Спрашивают, где грузовик, чтобы покупку увезти. "Эм, я уеду домой на велосипеде", слышу громкий смех. Не успел я опомниться, как всех, кто был в доме, позвали, чтобы рассказать, как я буду добираться домой 3 часа на велосипеде по темноте. Никто из них не предложил меня подвезти. Они просто радовались, что на моем месте не они. © Unknown author / Reddit
- Работал я как-то в компании, которая предоставляла шатры для дорогих свадеб и вечеринок. И вот однажды нас в какую-то дикую рань разбудили звонки некой дамочки. Она кричала и скандалила, мол, шатры мокрые. Мы помчались туда. Оказалось, что она понятия не имела, что такое конденсат по утрам. Я не могу контролировать природу, так что извините, дамочка, что вы не получили свой депозит обратно. © iast68 / Reddit
- Я был управляющим жилого дома. И вот заселяется молодая девушка, а через 3 месяца у нее отключают электричество. Она стучит в мою дверь. Требует, чтобы я снова включил ей электричество. Я сходил, проверил щиток, все в порядке. Зашел в ее квартиру и сразу же заметил на столе стопку писем с большими красными буквами "Последнее предупреждение". В общем, она не сообщила куда надо, что теперь она арендует квартиру. И не получила счета за оплату. Я ей все объяснил, на что она сказала: "Я поняла, ты шутишь надо мной, это ты не платишь за электричество!" Она съехала через 2 дня и ее родителям пришлось платить штраф. © stryker511 / Reddit
На этом истории не заканчиваются. Здесь собраны 15+ историй, которые приключились с богатыми людьми.
Комментарии
Почему это вдруг в последней истории они должны были предложить покупателя с велосипедом подвезти?!
И ошибка перевода: не грузовик они у него сеовшивали, а внедорожник, типа пикапа. В США их тоже называют траками, как грузовик.
Больше всего поражают люди, не знающие каких-то элементарных понятий, и считающие, что их обманывают и даже стремятся узнать истинное положение вещей. Как эта девица с неоплаченным счётом за электроэнергию.