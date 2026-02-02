16 попыток приобщиться к высокому искусству, которые с треском провалились, но так даже прикольнее

Трёхлетнего ребёнка на балет… Нет, всё бы ничего, но это рановато, как по мне. Есть ведь детские спектакли, постановки разные - то же самое приобщение к искусству, но доступное для этого возраста. А балет нужно понимать. Тут и взрослым не всем интересно, и это нормально. А трёхлетка даже не поймёт, что происходит на сцене. Нет, насладиться красивым танцем можно и не понимая сюжета. Но для этого всё-таки нужно быть постарше, нет?