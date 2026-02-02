16 попыток приобщиться к высокому искусству, которые с треском провалились, но так даже прикольнее

Трёхлетнего ребёнка на балет… Нет, всё бы ничего, но это рановато, как по мне. Есть ведь детские спектакли, постановки разные - то же самое приобщение к искусству, но доступное для этого возраста. А балет нужно понимать. Тут и взрослым не всем интересно, и это нормально. А трёхлетка даже не поймёт, что происходит на сцене. Нет, насладиться красивым танцем можно и не понимая сюжета. Но для этого всё-таки нужно быть постарше, нет?
Искусство притягивает: театр — благородством, музыка — величием, танцы — изяществом. Но на практике попытки приобщиться к прекрасному иногда идут совсем не по плану. И у исполнителей, и у зрителей бывают моменты, когда хочется провалиться сквозь сцену. Порой культурный опыт превращается в настоящий анекдот. В этой подборке — истории про людей, которые честно пытались стать ближе к искусству, но у них это не всегда получалось.
- Жена с 3-летней дочкой пошли на балет, билеты на балкон. Половина балета прошло в исследовании этого балкона. В конце всего действа дочка выдала: «Тоже мне балет, ни слова не сказали». © Иван Иванов / Dzen
- Я — учитель. Диктую: «Последнее произведение Шуберта называлось „Голубиная почта“». Отставшая девочка: «Голубиная что?» Ее одноклассница: «Да блин, почка! Пиши быстрее!» © HamsterHamsy / Pikabu
- Внук занимался танцами профессионально. И вот решила я сводить его на балет «Синяя птица». Балет был просто откровенной халтурой. Четыре актера не могли синхронно крутить фуэте. После спектакля внук сказал: «Тамара Александровна нас бы выгнала за такой танец». Было ему тогда 8 лет. Я была с ним согласна. © Инна Таратуто / Dzen
- Хожу в театральную студию, мы ставили спектакль. И есть у нас один актер, Миша — высокий, широкоплечий, с нахмуренным лицом. В кино его вечно берут в массовку играть бандитов. И тут идет спектакль, он выходит на сцену, а кто-то из зрителей в тишине четко говорит: «Не, ну вылитый Танос». Миша, к его чести, не рассмеялся. (Танос — антигерой из вселенной Марвел — прим. ADME).
- Даю задание нарисовать, как, по мнению детей, выглядит музыка. Подходит девочка и застенчиво, тихо говорит:
— У меня этого нет.
— Карандаша?
— Нет.
— Ручки?
— Нет... фантазии. © HamsterHamsy / Pikabu
- Ходили с дочкой в кукольный театр. Рядом сидел ее ровесник, мальчик лет трех. Долго смотрел на занавешенную сцену и выдал: «Папа, а почему так долго загружается?» © Мамдаринка / VK
- Идет спектакль. Актер говорит: «Боже, как хорошо, что меня не видит мама!» Реплика из зала: «Родной, мама здесь!» Актер растерялся, а потом только и смог пробормотать: «Ой, а что бабушка здесь делает?»
- Были недавно в театре. Давно так не смеялась. Сначала все было спокойно. Но потом на сцену вышел парниша в костюме жирафа. Все бы ничего, но когда «жираф» зацепился головой за декорацию, а затем застрял в ней, сдерживать смех было невозможно. Весь зал аплодировал стоя, пока другие актеры вытаскивали коллегу из «ловушки». © Не все поймут / VK
- «Римский-Корсаков одно время был директором...»
Ученик (перебивает): «Дементором?!» © HamsterHamsy / Pikabu
- Зашла в магазин, а потом в театральную кассу. Чудом удалось урвать билет, но вот беда: начало через 15 минут. Рванула в гардероб. Вместе с шубой протягиваю гардеробщице авоську с картошкой, морковкой, луком. Сверху несколько треугольников молока. Гардеробщица смотрит и выдает: «Сколько лет служу в театре, но чтобы в театр с картошкой?!» © Марина С. / Dzen
- Взяли сына (5 лет) на первый в жизни спектакль. Объяснили, что в театре надо сидеть тихо. Он кивнул. Идет спектакль. Один актер берет драматическую паузу. И тут сын громко шепчет мне на ухо — но так, что слышит ползала: «Мам, а он забыл текст или просто долго думает?» Послышался сдавленный смех в зале. Актер заговорил. Сын улыбнулся.
- Мой муж к театру равнодушен, ходит туда редко и разбирается слабо, но иногда выдает такие рецензии, что лучше не скажет самый изощренный критик. Пошли мы на «Приглашение в замок» по пьесе Жана Ануя. Постановка так себе, исполнитель главных мужских ролей (один артист играет братьев-близнецов) явно не вытягивает, но три возрастные актрисы, игравшие хозяйку замка, ее приживалку и мать главной героини, просто блистали и буквально спасли спектакль. Выходим из театра, спрашиваю у мужа, понравилось ли. И он выдает: «Длинновато и нудновато, но, если бы не эти три тетки, была бы вообще труба!» Абсолютно точно! © Ирина Коротких / Dzen
- Решила я как-то провести новогодние каникулы по-особенному. Заранее купила билеты на все новогодние спектакли в городе. Каждый день мы ходили с дочкой в театр (5 лет). Я поняла свою ошибку, когда моя дочь спросила: «Почему все Деды Морозы разные?» Так моя дочь перестала верить в Деда Мороза. © Ирина С. / Dzen
- Рассказываю «Серенада — это песня, которую в темное время суток под окнами девушки исполнял ее поклонник». Дети: «Бедные соседи». © HamsterHamsy / Pikabu
- Я занимаюсь таким направлением в танцах, как трайбл. Это смесь восточных и индийских танцев. Костюм у танцовщиц очень яркий: это «топик», поверх которого надевается лиф, расшитый монетами, на бедрах низко сидят широкие юбки. Соответственно, животик открыт. Нас пригласили выступить на городском празднике. В основном публика встретила очень тепло, но в соцсетях мы нашли такой коммент: «Зачем они светят своим пухом?» Это опечатка, не «пухом», а «пузом». Но после этого мы много ржали и стали называться себя «танцовщицами пуха».
- Сыну было три с половиной, уже взрослый малый, сообразительный. Повели его на популярный детский спектакль, но это оказалась полная лажа... Актеры отыгрывали плохо: ни слуха, ни такта, ни таланта! Все в зале уже начинают терять интерес, и тут мой сын встает и громко выдает: «Все! Нету сил смотреть! Зеваю! Всем спасибо! Я домой!» Смеялись даже актеры, а мы под аплодисментами двинулись на выход. © Божья коровка / Dzen
