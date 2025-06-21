14 человек так обустроили свои сады, что аж завидно

Ели вам кажется, что на небольшом балконе, непрактичном участке или на земле со сложным рельефом невозможно ничего вырастить, то мы спешим вас переубедить. Небольшой сад и огород, который будет радовать вас, можно создать практически где угодно. Герои нашей статьи — лишнее тому подтверждение, ведь каждый из них создал свой райский уголок, на который смотришь, и появляется вдохновение создать у себя что-нибудь похожее.

«Обустроила тут все сама, кроме каменной стены»

А вот и кот!

«Еще 2 года назад, когда мы сюда переехали, вместо сада тут была куча грязи. А теперь это наш городской оазис»

«Игровой домик для наших детей. Честно сказать, я о таком всегда мечтал в детстве»

«Восхищаюсь, какую же мы проделали тяжелую работу, чтобы преобразить этот склон. И теперь у нас есть уютное местечко для того, чтобы выпить кофе»

«Что вы думаете о моем садочке? Тружусь над ним уже порядочно, но еще мало кто его видел»

«Виноград в прошлом году пришлось обрабатывать, потому что он болел, когда я его купил. Теперь проверяю его и подрезаю каждую неделю, и, кажется, это идет ему на пользу». © Soselo / Reddit

Даже небольшое пространство можно превратить в зеленый оазис. Достаточно посадить растения разной высоты и формы, и, конечно, добавить декор

«Места у нас на заднем дворике не так уж много, но мама все равно все очень густо засаживает». © xiotoro / Reddit

«На первом фото сад, когда мы только купили дом, а на втором прошло примерно 3 месяца после того, как я начала им заниматься»

«Самая большая проблема, с которой мы столкнулись — это крапива, она захватила почти весь сад. Пришлось бороться с ней в несколько этапов. Потом мы выровняли землю, сверху положили плодородную почву, а потом дерн». © Vogelina / Reddit

«Самое уютное место — сад моей мамы. У нас нежарко, поэтому такая беседка идеальна для дождливых дней. Обычно мы ее не закрываем, чтобы все проветривалось»

«Преображение моего сада за 5 месяцев! Мы избавились от всей травы, и было решено разбить огород. Урожай получился отличный»

«Моя уютная квартира с балконом-садом. Весной у меня там даже алоэ цвел, хотя я слышала, что это редкость»

«Пять лет и много-много часов потрачено на этот сад. И вот как он выглядит ночью. Сейчас мы в зазоры между камнями еще димондию посадили»

Димондия — многолетник, который сажают в качестве газона (прим. ADME).

«Добро пожаловать на мой балкон-сад, на котором у меня уже состоялось несколько прекрасных завтраков. Не могу дождаться, когда все цветы вырастут»

«Называю это местечко в саду малиновым уголком»