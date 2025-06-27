Мои мама и папа познакомились на работе. Там же работала и мамина сестра. Сначала втроем до метро после работы ходили. Потом мама ушла в декрет. И вот звонит ей сердобольная коллега и рассказыаает: "А твой-то, пока ты в декрете, постоянно другую бабу до метро провожает".
16 пользователей сети, которые сумели дать достойный ответ нахальным и беспардонным людям
Истории
7 часов назад
В жизни встречаются самые разные люди — и не всегда доброжелательные. Иногда приходится сталкиваться с теми, кто стремится использовать чужую неуверенность, пробелы в знаниях или просто срывает зло на окружающих. Такие ситуации редко бывают приятными. Но находятся те, кто не готов терпеть подобное поведение и умеет дать достойный ответ.
- Свекровь постоянно опаздывала. Но я отучила ее от этого. Договариваемся на определенное время — предупреждаю, что ждать буду 10 минут. Один раз она не попала в театр, так как билеты были у меня, и я, пройдя в зал, отключила телефон. Второй раз уехали без нее на дачу, и ей пришлось ехать на электричке. Теперь выходит вовремя, а если что-то случается, то звонит и предупреждает, что задерживается. © nyutik.nag / Pikabu
- Зашла в магазин одежды, выбираю платье. Рядом возникает девушка-консультант: «Вам помочь?» Спросила ее, есть ли понравившееся платье в размере S, на что она усмехнулась, осмотрела меня и снисходительно проговорила: «Ну что вы, девушка, это явно не ваш размер. Я ношу S, а вы хорошо, если в М влезете». От наглости я на секунду замерла, но потом попросила все же принести. Жалобную книгу. © Подслушано / Ideer
- Знакомый рассказывал. В юности он и его жена вместе с маленьким ребенком жили в коммуналке. Как-то жене пришлось лечь в больницу. А ее сестра приходила к ней домой и готовила ее мужу еду. Ребенка взяла свекровь. Но как только жена вернулась из больницы, ее окружили соседки: «Ты с ребенком уехала, а к твоему мужу другая ходить стала!» Жена, поняв, что речь идет о сестре, спрашивает:
— Это такая светленькая?
— Да, светленькая.
— Симпатичная?
— Симпатичная.
— Эту я знаю! С ней мужу разрешаю! © Unknown author / Pikabu
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- Бабушка со стороны отца отписала мне свою большую 3-комнатную квартиру. Почему мне, единственной из всех родных? Да потому что я одна с ней общалась и помогала! Характер у нее был не из легких. Язвительная, хамоватая. Все относились к ней с неприятием. А я с детства на нее чем-то была похожа, тоже могла сказануть всякое. И к бабушке всегда относилась тепло, со мной она хорошо общалась. Я убирала квартиру, ходила за продуктами. Когда ее не стало, мои родные активизировались. Считают, что мне надо продать эту квартиру и поделить деньги между родственниками. Мама уже придумала, как на эти деньги они с папой купят новую машину, достроят дачу. Я устала отбиваться. Мама грозит, что они откажутся от меня! Но я не буду ничего продавать. Оформить квартиру на меня было желанием бабушки. Значит, это была ее воля. Почему я должна ее нарушать? © Подслушано / Ideer
- Дедушка однажды пришел в банк, а там девушки-сотрудницы своими делами неспешно занимаются и ноль внимания на него. На его вопрос одна окинула его взглядом, скривилась и выдала надменным тоном: «Что вам, пенсию выдать? Подождите!» Дед так разозлился, что вывел оттуда все средства. А он директор градообразующего предприятия. Началась беготня, звонки, но было поздно. © Unknown author / Pikabu
- Покупаю продукты к празднованию тридцатилетия. Кассир все сканирует, но вдруг замирает и смотрит на меня. Я спрашиваю: «Что, паспорт показать?» А она такая ехидно: «Не льстите себе!» И сканирует дальше. А я аж офигела! Но потом делаю ход конем — говорю: «Это вы не льстите себе! Жалобную книгу, пожалуйста!»
- Коллега повадилась уносить мои ручки на работе. Каждый раз, когда я заставала ее врасплох, она отшучивалась. Ну я и решила проучить ее. Купила в канцелярском ручек со сменными стержнями и заправила их глиттером. Внешне ручки выглядели обычно, а при высыхании чернила начинают сиять. В следующий раз кто-то спросил эту плутовку, почему ее рабочие записи выглядят как детская открытка на день рождения. Больше у меня ручки не пропадали. © Main_Scallion2394 / Reddit
- 11-летняя дочка с подружками зашла в супермаркет. Выбирают конфеты, хихикают. Подваливает дядька-охранник: «Быстро сумки показали!» А сам у дочки сумку тянет. Девчонки испугались, звонят мне. Я в бешенстве несусь туда и, даже не разбираясь с охранником, вызываю заведующую. Скандал я там устроила знатный. С каких это пор охране можно в сумки лезть? По какому праву детей в чем-то подозревают?! Заведующая оказалась адекватная тетка — очень извинялась, обещала посмотреть камеры и наказать мужика, чтобы неповадно было! Но мне даже не это важно было, а то, что дочь поняла, что я могу ее защитить в таких ситуациях.
- Подруга увела парня. Говорила, что выбрала уже «проверенного, качественного». Естественно, дружбе конец. Спустя 2 года я получила от нее сообщение, мол, могла бы и предупредить, что парень — бабник. Я сначала офигела от наглости, но потом ответила, что она сама его выбрала — проверенного, качественного. И заблочила ее. А потом пошла под бочок к своему жениху, которому на момент начала наших отношений было 27 и он был одинок, но оказался прекрасным человеком. А подруга сама себя перехитрила со своей «мудростью», так ей и надо. © Карамель / VK
- — Алло, это курьер. Я внизу, домофон не работает.
— Хорошо, сейчас спущусь и открою дверь.
Это было странно. Полчаса назад домофон работал. Я спустилась, парень сразу протянул мне ручку и накладную.
— Где галочки — фамилия и подпись. Забирайте заказ.
— В смысле? Я на 5-й этаж эту коробку не донесу.
Он фыркнул:
— Что там нести? Она всего 7 кг.
— Извините, мне больше 5-ти поднимать нельзя. Я пользуюсь этим сервисом специально, чтобы мне все приносили домой.
— У нас доставка до двери, а мы перед дверью. Вот она, — он указал на железную дверь подъезда. Я молча развернулась и пошла домой. Он неохотно последовал за мной. Никогда мне еще настолько недовольно не дышали в спину. В прихожей он швырнул с отвращением коробку на пуфик, получил мою подпись и пулей вылетел из квартиры, не ответив ни на «спасибо», ни на «до свидания». Интересно, насколько рабочая эта схема? Сказать, что сломан домофон. Дождаться, что человек спустился вниз. Там быстро вручить коробку и свалить в закат? Сколько людей ведется на это? Судя по недовольному лицу парня, много. Я оставила жалобу. Извинение принесли уже 3 раза. © Nitty.Gritty / Pikabu
- Купила я как-то вторую квартиру. Моя мама предложила продать первую и купить брату квартиру, а то у него нет. А ничего, что ипотеки и первые взносы я оплачивала без их помощи? Сказала, что понимаю ее заботу о сыне, но у меня есть свой сын, и квартиру я передам ему. © ZemlyaNik / Pikabu
Что??? Парень, которого было так просто увести у подруги, оказался склонен к неверности??? Да кто бы мог подумать?
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- Подрабатывала я на упаковке. Потом меня повысили. Как-то прибегает ко мне начальница: «Выручай! Упаковщик заболел, срочно нужно упаковать кое-что». Почему бы не выручить, если просят. Повторялось это несколько раз. И как-то начальница прибежала ко мне и требует: «Горит! Упакуй!» Я:
— Не могу, у меня много работы.
— Но у нас горит!
— Ну, так и упакуйте! Это не входит в мои должностные обязанности.
— Но ты же умеешь!
— А вы тогда посидите вечером с моим племянником?
— ???
— Ну, вы раньше в школе работали, с детьми работать умеете. А у меня брат с женой вечером в гости идут, племяша оставить не с кем.
Больше меня упаковывать ничего не просили. © julber / Pikabu
- В супермаркете кассир отказалась принять надорванную купюру. Говорит: «Идите в банк, там поменяют!» И выкладывает из пакета мои сладости. Я: «Подождите, оставьте, я поменяю купюру — вернусь за ними!» А сама беру и ищу в интернете статью закона, по которой такие купюры обязаны принимать. Зову заведующую. Она даже спорить не стала: конечно, все принимается, и в банк не пришлось бежать. © vasilisaPRO / Pikabu
- Ехал как-то в такси. Ехать час, в другой город. Всю дорогу таксист рассказывал, как мало стоит поездка, и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, попросил войти в положение и накинуть денег сверху. В ответ я ему сказал, что мне 3 года не повышали зарплату и попросил войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. Странно. © ZlayaPravda / Pikabu
- Стою в очереди на кассу, передо мной тетка. Внезапно поворачивается ко мне: «Я пойду займу очередь в соседнюю кассу, но если тут будет быстрее, то я перед вами буду». Я отвечаю: «Нет, не будете. Или тут, или там: встала туда — здесь очередь потеряна». Она начала возмущаться, но потом перешла в соседнюю очередь, недовольно на меня поглядывая. Я расплатился и вышел из магазина раньше, чем она. Очень бесят такие ловкачи. © Unit1976 / Pikabu
- Купил 2-метровый холодильник, заказал подъем на 8-й этаж, все оплатил в магазине, так как понимал, что холодильник не влезет в лифт. В назначенный день приезжает машина, грузчики выгружают перед подъездом холодильник и говорят: «Распишись, что мы привезли, а дальше сам». Я им говорю: «Вам заплатили с доставкой в квартиру». Не расписался. Они сели в машину и собрались уезжать. Я развернулся и ушел, холодильник остался на крыльце. Смотрю из окна — загрузили его в машину и уехали. На следующий день звонок из магазина: «Почему вас не было дома, и вы не приняли товар?» Я объяснил ситуацию и сказал, что покупать ничего у них не буду, завтра приеду за своими деньгами. После этого мне звонил начальник транспортного цеха, начальник грузчиков, и, наконец, начальник всех начальников. Предложил бесплатный занос в квартиру и пылесос в подарок. Я согласился. © Vladyagr / Pikabu
- Вчера стоял возле подъезда многоэтажки, ждал друга. Из подъезда вышел мальчик, с виду лет 13, а внутрь как раз заходил мужчина, его отец, как я понял. Они перекинулись парой словечек, а потом мужчина спросил парня: «А ты куда идешь?». Тот ответил: «Гулять». Отцу это не понравилось, он добавил: «А как же уроки? А в комнате убрал? Что значит гулять?». Ребенок хладнокровно ему ответил: «Гулять — это передвигать ногами по очереди, вдыхая свежий воздух на полную грудь и ощущая ветер на щеках!» Он обошел отца и пошел «гулять», тот же в свою очередь молча ушел внутрь. Я в шоке! Меня бы в свое время отец за такой ответ неделю не выпускал бы из дома, причем вполне заслужено. Хамство какое-то. © Не все поймут / VK
А вот и еще несколько статей про тех, кто уверенно ответил на хамство и наглость:
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© Unit1976 / Pikabu - А бывает и одна очередь сразу на две кассы. Так что ловкач это ты.
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