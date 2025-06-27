16 пользователей сети, которые сумели дать достойный ответ нахальным и беспардонным людям

Мои мама и папа познакомились на работе. Там же работала и мамина сестра. Сначала втроем до метро после работы ходили. Потом мама ушла в декрет. И вот звонит ей сердобольная коллега и рассказыаает: "А твой-то, пока ты в декрете, постоянно другую бабу до метро провожает".