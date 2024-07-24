20 садоводов-огородников, которые вырастили такое, что просто черешня изо рта падает

Кто-то сразу говорит, что к огороду даже не подойдет и дача — это место исключительно для отдыха, а кто-то просто обожает ковыряться в земле. И порой у этих умельцев вырастает такое чудо, что не грех и всему интернету рассказать.

«У меня выросла вот такая сказочная двухцветная роза»

Умоляю, размножь ее черенками, это же чудо! © Unknown author / Reddit

«Созрел наш первый сиреневый помидор»

«Предыдущий владелец оставил в нашем маленьком саду пионы. Я и не знал, что они могут быть такими же большими, как шары для боулинга»

«Я только что переехала в новый дом и нашла эти растения. Что это?»

Срывай их прямо сейчас! Это спаржа. © ohshannoneileen / Reddit

«Эти морковки мой жених принес из нашего сада»

«Я очень долго сомневался, получится ли вырастить гигантский лук, но это оказалось реально»

Какой симпатичный парень. Пости больше фото с овощами. © nalary / Pikabu

«У моего садового перца нет семян»

«Как такое вообще возможно? У тыквы 3 листика, и она уже цветет. Ведь это еще только рассада»

«Наконец могу показать свою арку из роз»

«Нашла два четырехлистных клевера»

«Собрали сегодня более 50 килограмм свеклы»

«Недавно мы вместе с дочкой посадили семена. Но я понятия не имею, что выросло. Это сводит меня с ума»

Ого, вам так повезло, ведь это настурция. © FeedbackNo252 / Reddit

«Родители нашли ананас у себя на заднем дворе»

«У нарцисса из моего сада генетическая мутация, из-за которой у него в 4 раза больше лепестков»

«Я заполнил пикап кокосовыми орехами из своего сада»

«Я не знаю, что я посадил, но это красиво»

«Сиамские корнишоны из моего сада»

«Вот такой сладкий картофель вырос в моем саду»

Это не картофель, а украшение на Хэллоуин. © ikci*** / Reddit

«Мое лимонное дерево всегда дает гигантские плоды-мутанты»

«Мне всегда нравились посты о цветах-мутантах, и вот теперь у меня есть свой»

Я думала, что это хот дог. © CynfulPrincess / Reddit

«Тест на возраст. Что это?»

Пирожки с ним офигенные. © Herr.Mannelig / Pikabu

Правильное название у этого растения — свербига. На вкус что-то среднее между редькой и редиской. © Unknown author / Pikabu

«Пару лет назад я посеяла несколько семян орегано на маленькой клумбе. А теперь у меня растет пышная нелепица»

«Бабушкин сад процветает, а ведь ей 94 года»

«Кто-нибудь знает, почему лимон такой формы?»

Обычно это происходит, когда маленький бутонный клещ высасывает сок из цветка лимона, в результате чего у цветка деформируется зачаток. Но он все равно съедобен. © That-Pound4327 / Reddit

«Мои хищные растения»

© Firm_Record3778 / Reddit Marina El Mapache 4 дня назад ага, щасссс...растения в контейнерах, размер у растений - не результат селекции, а фотошопа, в средней полосе это на улице не растёт, а также имеющиеся на фото орхидеи не относятся к насекомоядным растениям - - Ответить

«Хочу похвастаться аркой из глициний»

«Я срезал георгин и обнаружил это. Сквозь стебель растет цветок»