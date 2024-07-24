20 садоводов-огородников, которые вырастили такое, что просто черешня изо рта падает
Фотоподборки
4 минуты назад
Кто-то сразу говорит, что к огороду даже не подойдет и дача — это место исключительно для отдыха, а кто-то просто обожает ковыряться в земле. И порой у этих умельцев вырастает такое чудо, что не грех и всему интернету рассказать.
«У меня выросла вот такая сказочная двухцветная роза»
- Умоляю, размножь ее черенками, это же чудо! © Unknown author / Reddit
«Созрел наш первый сиреневый помидор»
«Предыдущий владелец оставил в нашем маленьком саду пионы. Я и не знал, что они могут быть такими же большими, как шары для боулинга»
«Я только что переехала в новый дом и нашла эти растения. Что это?»
- Срывай их прямо сейчас! Это спаржа. © ohshannoneileen / Reddit
«Эти морковки мой жених принес из нашего сада»
«Я очень долго сомневался, получится ли вырастить гигантский лук, но это оказалось реально»
- Какой симпатичный парень. Пости больше фото с овощами. © nalary / Pikabu
«У моего садового перца нет семян»
«Как такое вообще возможно? У тыквы 3 листика, и она уже цветет. Ведь это еще только рассада»
- Она явно стрессует. © 03NK2G / Reddit
«Наконец могу показать свою арку из роз»
«Нашла два четырехлистных клевера»
«Собрали сегодня более 50 килограмм свеклы»
«Недавно мы вместе с дочкой посадили семена. Но я понятия не имею, что выросло. Это сводит меня с ума»
- Ого, вам так повезло, ведь это настурция. © FeedbackNo252 / Reddit
«Родители нашли ананас у себя на заднем дворе»
- Как я вам завидую. © Nice-Name00 / Reddit
«У нарцисса из моего сада генетическая мутация, из-за которой у него в 4 раза больше лепестков»
«Я заполнил пикап кокосовыми орехами из своего сада»
«Я не знаю, что я посадил, но это красиво»
«Сиамские корнишоны из моего сада»
«Вот такой сладкий картофель вырос в моем саду»
- Это не картофель, а украшение на Хэллоуин. © ikci*** / Reddit
«Мое лимонное дерево всегда дает гигантские плоды-мутанты»
«Мне всегда нравились посты о цветах-мутантах, и вот теперь у меня есть свой»
- Я думала, что это хот дог. © CynfulPrincess / Reddit
«Тест на возраст. Что это?»
- Пирожки с ним офигенные. © Herr.Mannelig / Pikabu
- Правильное название у этого растения — свербига. На вкус что-то среднее между редькой и редиской. © Unknown author / Pikabu
«Пару лет назад я посеяла несколько семян орегано на маленькой клумбе. А теперь у меня растет пышная нелепица»
«Бабушкин сад процветает, а ведь ей 94 года»
«Кто-нибудь знает, почему лимон такой формы?»
- Обычно это происходит, когда маленький бутонный клещ высасывает сок из цветка лимона, в результате чего у цветка деформируется зачаток. Но он все равно съедобен. © That-Pound4327 / Reddit
«Мои хищные растения»
ага, щасссс...растения в контейнерах, размер у растений - не результат селекции, а фотошопа, в средней полосе это на улице не растёт, а также имеющиеся на фото орхидеи не относятся к насекомоядным растениям
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«Хочу похвастаться аркой из глициний»
«Я срезал георгин и обнаружил это. Сквозь стебель растет цветок»
- Черт возьми, это невероятно. © cocoteddylee / Reddit
«Моя петуния просто космос. Буквально»
- Да просто фотошоп, ей-богу. © Dinaek / Reddit
А вот еще несколько садовод-огородников, которые вырастили такое, что просто вау:
- 18 крутых садоводов, которые такой урожай вырастили, что все соседи обзавидовались
- 20+ человек вырастили такой урожай, что его хоть в комедии снимай
- 18 человек, которые вырастили такое, что теперь и на телешоу поехать можно
Фото на превью jadegreene / Reddit
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