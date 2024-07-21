"Розовая Пантера" и еще 100500 краснолистрых сортов аглаонемы: "Мы для тебя какая-то шутка, что ли?"
Да, растения с красными, розовыми, фиолетовыми листьями требуют больше света, удобрений и заботы, но это не значит, что они вот прямо обречены, если вы не собираетесь высаживать их в еловом лесу. Купите мутанту лампу дневного света и все у него будет норм.
18 человек, которые вырастили такое, что теперь и на телешоу поехать можно
Огородничество по силам далеко не всем. Ведь кому-то стоит случайно что-то посеять или просто поставить в стакан с водой — и растение уже готово захватить комнату. А кому-то приходится долго и упорно ухаживать за росточком, чтобы он вымахал в нечто прекрасное. Вот и герои нашей статьи поделились результатами своих трудов и случайных решений.
«Из косточки авокадо у меня выросло розовое растение. Это нормально?»
"Розовая Пантера" и еще 100500 краснолистрых сортов аглаонемы: "Мы для тебя какая-то шутка, что ли?"
- Оно очень красивое, но, к сожалению, оно обречено. У него нет хлорофилла, а значит, оно не может получать энергию из солнечного света. © archelon2001 / Reddit
«Моя 94-летняя бабушка со своим 12-летним базиликом. Растение настолько старое, что у него есть деревянный стебель»
«Начали собирать урожай с нашей кукурузы-самоцвета, и я просто ошеломлена!»
«На моем лимонном дереве вырос жуткий лимон! Остальные лимоны совершенно нормальные»
Рука Будды называется. Бывают и совсем жуткие, со множеством отростков. Это какая-то аномалия.
«Наша спаржа, кажется, немножко сошла с ума»
«Ананас, который я вырастил на балконе, и фрукт из супермаркета»
«На одном из растений в моем саду произошла вот такая мутация»
«Я просто поставил картофелину в воду и теперь не знаю, что дальше делать»
«Я вырастила фиолетовый перец!»
«Пару лет назад я чисто по приколу посеяла немного орегано. А трава взяла и выросла в эти пышные кусты»
«Вот взяла немного ягод из моего сада себе для перекуса»
«Папин бонсай азалии с каждым годом становится все красивее»
«Я спасла бабушкин инжир и теперь вон он какой»
«Я делала по снимку в день, пока не распустился мой голубой мак»
«Спустя 6 месяцев водяная лилия наконец-то зацвела. По-моему, это самое красивое растение, которое мне когда-либо доводилось выращивать»
«Моя наперстянка вымахала высотой аж в 2,5 метра»
«У меня получилось спасти эту прекрасную орхидею»
Отпад! Жаль только, что таких орхидей в природе не бывают и они окрашенные...
«Я забыл об этой морковке. Она пробыла в земле целых два года»
Похожа на этих, из Гарри Поттера, которые в огороде..,забыла как называются. Их из земли вытаскивают, и они орут!:)
- Верни ее на место. Возможно, у нее уже развился мозг, и она поможет тебе с огородом. © 80sLegoDystopia / Reddit
А вот вам для вдохновения и поддержания духа огородника еще подборочка фото растений, которыми их хозяева очень гордятся.