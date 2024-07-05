19 человек, у которых на огороде такое выросло, что хоть телевидение приглашай

Садоводство и огородничество по вкусу не всем. Кто-то на даче оставляет лишь газон и зону для мангала — и счастлив. Но если уж в душе проснулся агроном, то остановить его очень сложно. Доказательство тому — тысячи людей по всему миру, которые порой хвастаются каким-то диковинным помидором с неменьшей гордостью, чем успехами внуков. Правда, иногда и у них на грядках и клумбах вырастает такое, что не под силу опознать даже знатокам.

«Впервые вырастил салат в подвесных корзинах»

«Моя морковь настолько не удалась, что даже собака смотрит на меня с осуждением»

«Нашел я старое огуречное семечко, сунул его в горшок к мандаринам. Проклюнулось нечто странное»

«Изучил я его и понял, что это то самое семечко. Огурец очень быстро рос, вскоре я увидел маленький плодик, а потом это чудовище еще и стало распускать щупальца. Но потом огурчик пожелтел и отвалился, зато его товарищ, что повыше рос, набрал массу и стал совсем крепышом. Оказался на удивление вкусным и сладким».

Клубничка, на которой выросли листья

«Моя неудачная попытка вырастить кукурузу»

Мне кажется, вы вырастили древнюю кукурузу. Говорят, что именно так она выглядела до того, как люди генетически модифицировали ее. © Derekjinx2021 / Reddit

«Пожалуйста, постарайтесь не завидовать моему урожаю картофеля»

«Не смогла достать семена, пришлось посадить кусочки помидоров. И вот результат»

«Как же я ошиблась, когда сказала мужу: „Сажай в саду все, что хочешь“. Он посадил 36 кустов острого перца и ничего кроме»

«Когда я показал это жене, она скривила лицо и перестала со мной разговаривать. Стоит ли мне переживать?»

«Испекла хлеб из пшеницы, которую вырастила на заднем дворе»

«Выросло на грядке вот это. Я вроде там сажала фасоль и салат. Но это не они. А что тогда?»

Ого, вот тебе повезло. Это же картошка. © letsjustwaitandsee / Reddit

«Одни из самых красивых помидоров, которые я когда-либо выращивал»

«Наконец-то мы вырастили достаточно чеснока, чтобы плести из него косы»

«И у нас есть победитель конкурса на самый странный помидор»

«Не это я ожидал увидеть, когда сажал карликовое лимонное дерево...»

«Как мой отец выращивает зеленый лук»

Разница между клубникой из магазина, с грядки и дикой ягодой

Вы их еще пополам разрежьте — увидите, что у купленной в магазине мякоть посередине белая, а дикие и домашние ягодки сплошняком красные, спелые и очень вкусные! © Tarantula_Saurus_Rex / Reddit

«Первый в этом году урожай баклажанов. Сорт Melanzana Rossa di Rotonda. По вкусу они как смесь баклажанов и сладкого болгарского перца»

Я сначала решил, что ты прикалываешься и это хурма, а потом смотрю написано же, что это такой сорт. © lwc28 / Reddit